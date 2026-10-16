Competitivitatea europeană pierde timp la ghișeu. Liderii UE cer debirocratizare și acces mai simplu la finanțare pentru companii

Liderii statelor membre cer Comisiei Europene să urgenteze simplificarea obligațiilor de raportare pentru IMM-uri și să accelereze procedurile de planificare și autorizare. Însă negocierile tensionate pentru bugetul UE 2028–2034 frânează și ritmul în care Bruxelles-ul reușește să schimbe birocrația care îngreunează operațiunile firmelor pe piața europeană.

Competitivitatea economiei europene este în joc în discuțiile de la Bruxelles, pe agenda întâlnirilor de la finalul acestei săptămâni. Este vorba despre alocarea banilor pentru investiții, însă în noua arhitectură bugetară, la fel de importante sunt regulile care stabilesc în ce condiții îi pot accesa companiile.

Din cele 93 de propuneri legislative prioritare urmărite în cadrul foii de parcurs „One Europe, One Market”, în perioada iunie–octombrie 2026 au fost lansate 13 propuneri, au început șase negocieri interinstituționale și a fost încheiat un singur acord. Liderii europeni cer accelerarea reformelor privind industria, energia și reducerea birocrației.

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Noua piață unică: Costuri administrative mai mici și proceduri simplificate pentru firme

Negocierile pentru viitorul buget multianual al UE înaintează în paralel cu agenda legislativă pentru o piață unică într-un spațiu economic mai integrat. A doua evaluare a foii de parcurs „One Europe, One Market”, publicată pe 15 octombrie de Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, arată că însă că reglementările înaintează lent. În ultimele cinci luni a fost încheiat doar un acord din cele 93 de propuneri. Acestea includ reguli de funcționare a pieței unice, competitivitatea industrială, investiții, digitalizare, energie și simplificarea legislației – dosare aflate în diferite etape legislative.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a prezentat evaluarea drept un semn al progresului interinstituțional și a susținut continuarea eliminării barierelor și reducerea birocrației.

„Pentru ca Europa să reușească, întreprinderile noastre trebuie să prospere”, a declarat Metsola.

Pentru companii, miza este reducerea costurilor administrative și a barierelor transfrontaliere, îmbunătățirea accesului la capital și energie și crearea unor condiții mai bune pentru investiții și extinderea pe piețele europene. Documentele stabilesc principalele propuneri asupra cărora Parlamentul, Consiliul și Comisia urmăresc să accelereze activitatea legislativă, în timp ce foaia de parcurs fixează obiective strategice pentru consolidarea pieței unice până la sfârșitul anului 2027.

Cadru european pentru extinderea companiilor în afara UE

Președinta CE, Ursula von der Leyen, a legat programul de dimensiunea pieței unice, care cuprinde aproximativ 450 de milioane de consumatori și un angajament politic care necesită adoptarea și aplicarea măsurilor corespunzătoare.

Una dintre inițiativele cu implicații directe pentru întreprinderi este propunerea unui al 28-lea regim european de drept al societăților, cunoscut sub denumirea „EU Inc.”. Ideea este crearea unui cadru european opțional care să faciliteze constituirea și extinderea companiilor dincolo de frontierele naționale, reducând dificultățile rezultate din existența a 27 de sisteme juridice diferite.

Pentru companiile inovatoare și întreprinderile care doresc să se extindă pe mai multe piețe europene, un asemenea instrument ar putea simplifica procedurile și reduce costurile administrative, în funcție de forma finală a legislației.

Facilitarea accesului la finanțare pentru mediul privat

O altă componentă a pachetului legislativ vizează integrarea piețelor financiare și mobilizarea capitalului pentru investiții europene. Pachetele din cadrul Uniunii economiilor și investițiilor urmăresc reducerea fragmentării dintre piețele naționale și îmbunătățirea condițiilor în care companiile pot atrage finanțare.

Evaluarea legislativă include și moneda euro digitală, un portofel european pentru întreprinderi și inițiative privind informarea investitorilor. Aceste proiecte se află în etape procedurale diferite, iar obiectivul integrării financiare nu înseamnă că toate obligațiile sau serviciile prevăzute de propuneri funcționează deja.

Actul privind accelerarea industrială și facilități pentru industria auto

Pentru sectorul industrial, foaia de parcurs include Actul privind accelerarea industrială, destinat îmbunătățirii condițiilor de dezvoltare a capacităților de producție europene. Inițiativa face parte din eforturile de consolidare a competitivității, de reducere a dependențelor strategice și de accelerare a investițiilor industriale.

În paralel, pachetul privind industria auto urmărește adaptarea cadrului european la provocările sectorului, inclusiv schimbarea tehnologică și concurența internațională. Aceste dosare pot afecta deciziile de investiții și organizarea lanțurilor de producție, dar impactul juridic concret va depinde de textele adoptate.

Energia: prioritate zero pe agenda UE, cu focus pe infrastructură și interconectare

Pachetul european pentru rețele introduce măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurii și a interconectărilor necesare funcționării unei piețe energetice integrate. Pentru consumatori și întreprinderi, dezvoltarea rețelelor poate influența accesul la surse de energie, capacitatea de transport transfrontalier și integrarea producției din surse regenerabile. Foaia de parcurs include și măsuri referitoare la costurile energiei și la decarbonizare.

Recomandările includ pachete privind regulile digitale, mediul, fiscalitatea, energia și alte domenii în care instituțiile urmăresc reducerea sarcinilor administrative. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, aceste schimbări ar putea avea implicații asupra raportărilor, autorizărilor și obligațiilor de conformitate.