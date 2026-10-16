Prima pagină » Economic » Competitivitatea europeană pierde timp la ghișeu. Liderii UE cer debirocratizare și acces mai simplu la finanțare pentru companii

Competitivitatea europeană pierde timp la ghișeu. Liderii UE cer debirocratizare și acces mai simplu la finanțare pentru companii

Gilda Popa
Competitivitatea europeană pierde timp la ghișeu. Liderii UE cer debirocratizare și acces mai simplu la finanțare pentru companii
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii statelor membre cer Comisiei Europene să urgenteze simplificarea obligațiilor de raportare pentru IMM-uri și să accelereze procedurile de planificare și autorizare. Însă negocierile tensionate pentru bugetul UE 2028–2034 frânează și ritmul în care Bruxelles-ul reușește să schimbe birocrația care îngreunează operațiunile firmelor pe piața europeană.

Competitivitatea economiei europene este în joc în discuțiile de la Bruxelles, pe agenda întâlnirilor de la finalul acestei săptămâni. Este vorba despre alocarea banilor pentru investiții, însă în noua arhitectură bugetară, la fel de importante sunt regulile care stabilesc în ce condiții îi pot accesa companiile.

Din cele 93 de propuneri legislative prioritare urmărite în cadrul foii de parcurs „One Europe, One Market”, în perioada iunie–octombrie 2026 au fost lansate 13 propuneri, au început șase negocieri interinstituționale și a fost încheiat un singur acord. Liderii europeni cer accelerarea reformelor privind industria, energia și reducerea birocrației.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Noua piață unică: Costuri administrative mai mici și proceduri simplificate pentru firme

Negocierile pentru viitorul buget multianual al UE înaintează în paralel cu agenda legislativă pentru o piață unică într-un spațiu economic mai integrat. A doua evaluare a foii de parcurs „One Europe, One Market”, publicată pe 15 octombrie de Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, arată că însă că reglementările înaintează lent. În ultimele cinci luni a fost încheiat doar un acord din cele 93 de propuneri. Acestea includ reguli de funcționare a pieței unice, competitivitatea industrială, investiții, digitalizare, energie și simplificarea legislației – dosare aflate în diferite etape legislative.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a prezentat evaluarea drept un semn al progresului interinstituțional și a susținut continuarea eliminării barierelor și reducerea birocrației.

„Pentru ca Europa să reușească, întreprinderile noastre trebuie să prospere”, a declarat Metsola.

Pentru companii, miza este reducerea costurilor administrative și a barierelor transfrontaliere, îmbunătățirea accesului la capital și energie și crearea unor condiții mai bune pentru investiții și extinderea pe piețele europene. Documentele stabilesc principalele propuneri asupra cărora Parlamentul, Consiliul și Comisia urmăresc să accelereze activitatea legislativă, în timp ce foaia de parcurs fixează obiective strategice pentru consolidarea pieței unice până la sfârșitul anului 2027.

Cadru european pentru extinderea companiilor în afara UE

Președinta CE, Ursula von der Leyen, a legat programul de dimensiunea pieței unice, care cuprinde aproximativ 450 de milioane de consumatori și un angajament politic care necesită adoptarea și aplicarea măsurilor corespunzătoare.

Una dintre inițiativele cu implicații directe pentru întreprinderi este propunerea unui al 28-lea regim european de drept al societăților, cunoscut sub denumirea „EU Inc.”. Ideea este crearea unui cadru european opțional care să faciliteze constituirea și extinderea companiilor dincolo de frontierele naționale, reducând dificultățile rezultate din existența a 27 de sisteme juridice diferite.

Pentru companiile inovatoare și întreprinderile care doresc să se extindă pe mai multe piețe europene, un asemenea instrument ar putea simplifica procedurile și reduce costurile administrative, în funcție de forma finală a legislației.

Facilitarea accesului la finanțare pentru mediul privat

O altă componentă a pachetului legislativ vizează integrarea piețelor financiare și mobilizarea capitalului pentru investiții europene. Pachetele din cadrul Uniunii economiilor și investițiilor urmăresc reducerea fragmentării dintre piețele naționale și îmbunătățirea condițiilor în care companiile pot atrage finanțare.

Evaluarea legislativă include și moneda euro digitală, un portofel european pentru întreprinderi și inițiative privind informarea investitorilor. Aceste proiecte se află în etape procedurale diferite, iar obiectivul integrării financiare nu înseamnă că toate obligațiile sau serviciile prevăzute de propuneri funcționează deja.

Actul privind accelerarea industrială și facilități pentru industria auto

Pentru sectorul industrial, foaia de parcurs include Actul privind accelerarea industrială, destinat îmbunătățirii condițiilor de dezvoltare a capacităților de producție europene. Inițiativa face parte din eforturile de consolidare a competitivității, de reducere a dependențelor strategice și de accelerare a investițiilor industriale.

În paralel, pachetul privind industria auto urmărește adaptarea cadrului european la provocările sectorului, inclusiv schimbarea tehnologică și concurența internațională. Aceste dosare pot afecta deciziile de investiții și organizarea lanțurilor de producție, dar impactul juridic concret va depinde de textele adoptate.

Energia: prioritate zero pe agenda UE, cu focus pe infrastructură și interconectare

Pachetul european pentru rețele introduce măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurii și a interconectărilor necesare funcționării unei piețe energetice integrate. Pentru consumatori și întreprinderi, dezvoltarea rețelelor poate influența accesul la surse de energie, capacitatea de transport transfrontalier și integrarea producției din surse regenerabile. Foaia de parcurs include și măsuri referitoare la costurile energiei și la decarbonizare.

Recomandările includ pachete privind regulile digitale, mediul, fiscalitatea, energia și alte domenii în care instituțiile urmăresc reducerea sarcinilor administrative. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, aceste schimbări ar putea avea implicații asupra raportărilor, autorizărilor și obligațiilor de conformitate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Dedeman înlocuiește brandul Praktiker în Grecia
15:19
Dedeman înlocuiește brandul Praktiker în Grecia
ECONOMIE Un nou record marca Guvernul Bolojan. România are cea mai mare inflație din UE, aproape dublă față de media europeană
15:16
Un nou record marca Guvernul Bolojan. România are cea mai mare inflație din UE, aproape dublă față de media europeană
FLASH NEWS Avocatul Gheorghe Piperea avertizează după ce băncile au fost amendate în dosarul ROBOR: Cei păgubiți ar putea aștepta ani de zile până vor primi banii înapoi
14:44
Avocatul Gheorghe Piperea avertizează după ce băncile au fost amendate în dosarul ROBOR: Cei păgubiți ar putea aștepta ani de zile până vor primi banii înapoi
FINANCIAR Tensiuni între liderii UE pentru banii Europei: Macron dorește acordul încheiat în decembrie, Meloni amenință cu veto, Merz vrea buget mai restrâns
14:37
Tensiuni între liderii UE pentru banii Europei: Macron dorește acordul încheiat în decembrie, Meloni amenință cu veto, Merz vrea buget mai restrâns
CONTROVERSĂ Parlamentul European invocă amenințarea comercială a Chinei în plină dispută pe bugetul UE: „Toate acestea costă bani”
13:24
Parlamentul European invocă amenințarea comercială a Chinei în plină dispută pe bugetul UE: „Toate acestea costă bani”
FLASH NEWS Rusia a participat la reuniunea G20 de la Bangkok, la invitația SUA. Europa și Australia, revoltate de prezența unui ministru rus la masa discuțiilor
12:52
Rusia a participat la reuniunea G20 de la Bangkok, la invitația SUA. Europa și Australia, revoltate de prezența unui ministru rus la masa discuțiilor
Mediafax
Invenția unui student pentru răcirea fațadelor blocurilor vechi. Se răcesc singure, fără ventilatoare
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
„Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame!” Violeta Bănică, dezvăluiri savuroase. Ce a moștenit de la Andreea Marin și cum se înțelege cu fratele ei
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
De ce câinii de talie mare îmbătrânesc mai repede? Răspunsul se ascunde în gene
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
SCANDAL Cum motivează unul dintre greii PNL refuzul de a vota Guvernul Luca Niculescu. Declaraţia care l-a convins
18:24
Cum motivează unul dintre greii PNL refuzul de a vota Guvernul Luca Niculescu. Declaraţia care l-a convins
ALERTĂ Avertismentul Salvamont Prahova pentru împătimiții muntelui: „Atenție, iarna s-a instalat”. Ce recomandări transmit
18:11
Avertismentul Salvamont Prahova pentru împătimiții muntelui: „Atenție, iarna s-a instalat”. Ce recomandări transmit
FLASH NEWS Parchetul European, sub conducerea Codruței Kovesi, a dat în judecată cinci români, acuzați de fraudă cu fonduri UE. Banii proveneau din programele pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile
17:57
Parchetul European, sub conducerea Codruței Kovesi, a dat în judecată cinci români, acuzați de fraudă cu fonduri UE. Banii proveneau din programele pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile
ULTIMA ORĂ CNA sare în apărarea lui Ilie Bolojan, la scurt timp după ce premierul demis a fost pus la zid pentru că a dublat, în posibil ultima ședință de Guvern pe care a condus-o, amenzile care pot fi aplicate pentru încălcarea Legii audiovizualului
17:56
CNA sare în apărarea lui Ilie Bolojan, la scurt timp după ce premierul demis a fost pus la zid pentru că a dublat, în posibil ultima ședință de Guvern pe care a condus-o, amenzile care pot fi aplicate pentru încălcarea Legii audiovizualului
ECONOMIE Legea carburanților riscă să favorizeze marile companii petroliere și să afecteze distribuitorii independenți. Ce consecințe ar avea asupra prețurilor la pompă
17:47
Legea carburanților riscă să favorizeze marile companii petroliere și să afecteze distribuitorii independenți. Ce consecințe ar avea asupra prețurilor la pompă
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă de liturghie la spitalul unde a fost operat. Ce anunță Vaticanul despre starea sa de sănătate și când urmează să apară în public
17:43
Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă de liturghie la spitalul unde a fost operat. Ce anunță Vaticanul despre starea sa de sănătate și când urmează să apară în public

Cele mai noi

Trimite acest link pe