Elon Musk a fost furios după ce a aflat că regimul islamic din Iran și Pentagonul au folosit fără autorizație serviciul său de internet prin satelit Starlink pentru a se război.

S-a întâmplat în prima săptămână din luna martie, când Donald Trump și Benjamin Netanyahu au bombardat Iranul.

Directorul executiv al SpaceX, Elon Musk, s-a înfuriat când a aflat că infrastructura sa de telecomunicații a fost exploatată în scopuri militare de SUA și de Iran, ridicând semne de întrebare privind posibilitatea ca infrastructura comercială de comunicații prin satelit să ajungă sub controlul unor actori militari sau entități sancționate.

Doi directori concediați după ce Iranul a folosit neautorizat Starlink

Cel mai bogat om al planetei a fost îngrijorat după ce a aflat că serviciul său de internet prin satelit a fost folosit de două ori în mod neautorizat. Doi directori au fost concediați pentru utilizarea abzivă a serviciului Starlink până la finalul săptămânii.

Iranul a folosit Starlink pentru a identifica bazele militare americane din Orientul Mijlociu și pentru a le lovi cu rachete balistice și drone.

Armata americană a folosit neautorizat Starshield pentru atacuri cu drone

Iar armata SUA au folosit drone unidirecționale pe versiunea militarizată a Starlink – Starshield – folosind un plan tarifar mai redus, a declarat o sursă anonimă pentru The Washington Post.

Armata ar fi folosit-o pentru operarea de drone de atac unidirecționale, cunoscute ca LUCAS. Armata utiliza un abonament mai ieftin pentru operațiuni terestre, nu și abonamentul special pentru utilizarea aeriană. Pentagonul a declarat pentru Reuters că nu are cunoștință despre raportul clasificat și nici Ministerul Iranian de Externe n-a oferit imediat comentarii.

Pete Hegseth, secretarul de Război, a descris într-un raport clasificat utilizarea tehnologiei Starlink de către armata Iranului pentru coordonarea operațiunilor cu drone de atac unidirecționale.

Elon Musk s-a dezis recent de MAGA

Elon Musk, care a restricționat accesul la Starshield inclusiv pentru Ucraina, s-a dezis de mișcarea MAGA a lui Donald Trump, după înfrângerea suferită de Partidul Republican în alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie. Miliardarul a donat o jumătate de miliard de dolari pentru partid.

Starlink este accesibil pentru locuitorii a 160 de țări prin intermediul unui program global cu sute de distribuitori terți autorizați. Starlink nu este autorizat să opereze în Iran, cu toate că Elon Musk a declarat că serviciul era activ pe teritoriul iranian pe durata protestelor de la începutul anului.

Sursa Foto: Hepta/Google Earth