Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat vineri, 27 noiembrie, printr-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, că a purtat o discuție cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Este vorba de Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan. În urma dialogului, cei doi oficiali au stabilit o colaborare care să pună accent asupra componentei economice și comerciale, astfel încât parteneriatul dintre cele două state să se ridice la „un nou nivel de ambiție”. De asemenea, Niculescu a reiterat „solidaritatea deplină” pe care România o afișează față de Emiratele Arabe Unite și partenerii noștri din Golf.

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„Ridicăm parteneriatul nostru economic la un nou nivel de ambiție, cu accent pe proiecte strategice”

„Am fost onorat să discut astăzi cu Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Președintele Emiratelor Arabe Unite.

Dorim să intensificăm dialogul bilateral, cu accent asupra componentei economice și comerciale, ca parte a demersurilor guvernamentale de atragere de noi investiții și de diversificare a portofoliului de investiții.

Am reafirmat angajamentul nostru de a consolida prietenia de lungă durată dintre România și Emiratele Arabe Unite și de a ridica parteneriatul nostru economic la un nou nivel de ambiție, punând accent pe proiecte strategice”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe Facebook.

„Mi-am exprimat speranța că tensiunile vor fi depășite prin dialog și negocieri”

„De asemenea, am făcut un schimb de opinii cu privire la evoluțiile recente în materie de securitate din regiunile noastre.

Am reiterat solidaritatea deplină a României față de Emiratele Arabe Unite și partenerii noștri din Golf, afectați direct de conflict, și mi-am exprimat speranța că tensiunile vor fi depășite prin dialog și negocieri. Totodată, am salutat contribuția Emiratelor Arabe Unite la eforturile internaționale de a aduce pacea în regiune.

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Zilei Naționale a Emiratelor Arabe Unite, i-am transmis Alteței Sale felicitările noastre călduroase și cele mai bune urări, precum și dorințe de pace, progres și prosperitate pentru poporul emiratez”, a mai precizat șeful Guvernului.