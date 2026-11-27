Fostul premier Ludovic Orban a sărit în apărarea noului său șef de partid, Ilie Bolojan, la scurt timp după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat raportul privind starea finanțelor publice, document din care reiese că statul român se confruntă cu o listă lungă de datorii, restanțe și amânări de plăți, în valoare de aproape 40 de miliarde de lei. Cifra a fost contestată de Sorin Grindeanu – liderul singurului partid care face parte din Guvernul Niculescu – care susține că ar fi vorba de „aproape 50 de miliarde de lei”. Ulterior, mai mulți reprezentanți de frunte din PNL, precum Mircea Abrudean, Dan Motreanu, Raluca Turcan, Ionel Bogdan sau Siegfried Mureșan, s-au grupat în spatele lui Ilie Bolojan și l-au acuzat de minciună pe liderul PSD. Ludovic Orban nu s-a lăsat mai prejos și a postat, la rândul său, un mesaj de solidaritate față de predecesorul lui Luca Niculescu.

Dincolo de acuzațiile politice dintre cele două tabere, Gândul a demonstrat, cu ajutorul cifrelor, că, într-adevăr, „greaua moștenire a lui Bolojan” depășește suma de 50 de miliarde de lei. Mai concret, este vorba de exact 51,7 miliarde de lei, adică 2,5% din PIB-ul României.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Ludovic Orban, premierul campion la deficitul bugetar, atât pe metoda „cash”, cât și pe ESA / 9,3% din PIB în 2020

Președintele partidului Forța Dreptei, gruparea care urmează să fie absorbită de PNL, a publicat vineri, 27 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, un text în care îl anunță pe „tov. Grindeanu” că „oamenii nu mai pot fi prostiți”. Orban susține că cifrele prezentate de președintele social-democraților nu reprezintă decât „un nou episod de serial science fiction”.

Totuși, același Ludovic Orban este premierul în mandatul căruia a fost înregistrat cel mai mare deficit bugetar al României în ultimii 35 de ani. Mai exact, 9,3% din PIB în anul 2020, conform sistemului European System of Accounts (ESA), mecanismul standard folosit de Uniunea Europeană pentru a calcula deficitul bugetar și datoria publică într-un mod comparabil între toate statele membre.

Când vine vorba de deficitul „cash” – care nu ia în calcul plățile amânate, arieratele sau alte ajustări temporale – Ludovic Orban este campion detașat, cu 9,6% din PIB în anul 2020.

Alături de Guvernul Orban, se clasează pe podium Guvernul Ciolacu (2024), cu 9,2% din PIB pe metoda ESA și 8,7% din PIB pe „cash”, respectiv Guvernul Boc (2009), cu 9,1% din PIB pe metoda ESA și 7,2% din PIB pe „cash”.

„Nu mai ține, tov. Grindeanu!” / „Este începutul sfârșitului pentru tine și pentru clica ta de cleptocrați bugetivori”

În postarea publicată pe Facebook, Ludovic Orban a postat un mesaj de solidaritate față de noul său șef de partid, Ilie Bolojan, și nu s-a ferit de cuvintele dure la adresa liderului PSD Sorin Grindeanu.

„Chiar în ziua în care ministerul de finanțe din guvernul PSDan prezintă execuția bugetară la 10 luni și arată că deficitul bugetar este de 3,92%, Grindeanu vine cu un nou episod din serialul science fiction „gaura din buget lăsată de Bolojan”.

De ce minte cu nerușinare, în mod repetat, acest trist comediant, știind foarte bine că riscă să ajungă la zero credibilitate? Pentru că nu mai știe pe unde să își scoată cămașa. De la începutul anului o ține în declarații mincinoase și se apropie sorocul. În curând va ajunge să dea socoteală pentru toate promisiunile mincinoase făcute în ultimul an.

PSD este la guvernare singur și oamenii care s-au uitat în gura lui Grindeanu așteaptă acum indexarea pensiilor, reducerea sau anularea contribuțiilor de sănătate, reducerea TVA, creșterea salariilor, creșterea indemnizațiilor și câte și mai câte a tot promis Grindeanu cu ceata lui de propagandiști.

Și Grindeanu devine din ce în ce mai disperat că realizează că nu poate să onoreze niciuna dintre promisiunile mincinoase făcute în mod iresponsabil. Și speră că va mai ține placa cu „Bolojan este de vină”.

Nu mai ține, tov. Grindeanu! Oamenii nu mai pot fi prostiți. Chiar dacă sunteți încă la putere, este începutul sfârșitului pentru tine și pentru clica ta de cleptocrați bugetivori”, a scris Ludovic Orban.

Gaura lăsată de Bolojan depășește suma de 51 de miliarde de lei. Gândul a prezentat cifrele ascunse din spatele raportului lui Nazare

Raportul publicat astăzi de ministrul Finanțelor indică un total al plăților restante de 37,9 miliarde de lei, adică 1,82% din valoarea Produsului Intern Brut (PIB) al României.

Dincolo de cifrele confirmate de ministrul Finanțelor, există mai multe plăți restante care generează un total de 51,7 miliarde de lei, adică 2,5% din PIB. Diferența este calculată pe baza următorilor indicatori:

5,8 miliarde lei , 0,28% din PIB – Lucrări de investiții executate și neplătite la Ministerul Transporturilor, din care: 2,8 miliarde lei lucrări executate, dar nefacturate și 960 milioane lei facturi primite la CNAIR, dar neplătite + 2,06 miliarde lei neacoperite în bugetul pe 2026;

, – Lucrări de investiții executate și neplătite la Ministerul Transporturilor, din care: 2,8 miliarde lei lucrări executate, dar nefacturate și 960 milioane lei facturi primite la CNAIR, dar neplătite + 2,06 miliarde lei neacoperite în bugetul pe 2026; 3,7 miliarde lei , 0,18% din PIB – Estimarea ANAF pentru rambursările de TVA în cazul firmelor cu risc fiscal;

, – Estimarea ANAF pentru rambursările de TVA în cazul firmelor cu risc fiscal; 2,5 miliarde lei , 0,12% din PIB – Facturi emise pe programele Ministerului Dezvoltării care nu au fost introude în platforma închisă la data de 11 septembrie 2026;

, – Facturi emise pe programele Ministerului Dezvoltării care nu au fost introude în platforma închisă la data de 11 septembrie 2026; 1,3 miliarde lei , 0,06% din PIB – Drepturi din despăgubirile Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). TOTAL: 13,3 miliarde de lei, 0,64% din PIB.

, – Drepturi din despăgubirile Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

Cu alte cuvinte, la cele 37,9 miliarde de lei raportate de Alexandru Nazare, mai trebuie adăugată suma de 13,3 miliarde de lei, ceea ce generează un total de 51,2 miliarde de lei, adică aproximativ 2,5% din PIB.

Astfel, dacă toate datoriile și obligațiile de plată ar fi onorate până la finalul anului, deficitul pe cash raportat de Alexandru Nazare nu ar mai fi de 3,8% din PIB, ci de 6,3% din PIB. Adică 3,8% – deficitul deja confirmat de ministrul Finanțelor – plus 2,5%, cifra care reprezintă datoriile lăsate de Guvernul Bolojan.