Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a organizat vineri, 27 noiembrie, o conferință de presă în care a prezentat raportul privind starea finanțelor publice. Încă de la începutul discursului, Nazare a afimat fără ocolișuri că „România se află pe o direcție corectă”, traiectorie confirmată și de reprezentanții Comisiei Europene. Totuși, cifrele prezentate în raportul oficial indică o listă lungă de datorii, restanțe și amânări de plăți în valoare de 37,9 miliarde de lei. Dar asta nu e tot. La scurt timp după publicarea datelor, Sorin Grindeanu – liderul singurului partid care face parte din Guvernul Niculescu – a anunțat, într-o postare publicată pe Facebook, că este vorba de „aproape 50 de miliarde de lei”. De altfel, președintele PSD a înaintat aceeași cifră și într-un interviu acordat joi, 26 noiembrie, pentru Antena 3 CNN.

Întrucât diferența dintre cifra confirmată de Alexandru Nazare și cea anunțată de Sorin Grindeanu este de aproximativ 10 miliarde de lei, Gândul a investigat din ce poate fi compusă aceasta. Cifrele demonstrează că, într-adevăr, „greaua moștenire a lui Bolojan” depășește suma de 50 de miliarde de lei. Mai concret, este vorba de exact 51,7 miliarde de lei, adică 2,5% din PIB-ul României.

De asemenea, Gândul a intrat în posesia raportului prezentat de ministrul Finanțelor și îl prezintă cititorilor. Întregul document este disponibil AICI.

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Cum a fost calculată cifra de aproape 40 de miliarde de lei, prezentată oficial în raportul lui Alexandru Nazare

Raportul publicat astăzi de ministrul Finanțelor indică un total al plăților restante de 37,9 miliarde de lei, adică 1,82% din valoarea Produsului Intern Brut (PIB) al României. Cifra este calculată pe baza următorilor indicatori:

12,9 miliarde lei , 0,62% din PIB – Despăgubiri magistrați si grefieri, tranșe scadente;

, – Despăgubiri magistrați si grefieri, tranșe scadente; 6,74 miliarde lei , 0,32% din PIB – Obligații de plată Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

, – Obligații de plată Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS); 4,4 miliarde lei , 0,2% din PIB – Pfizer și alte litigii;

, – Pfizer și alte litigii; 3,5 miliarde lei , 0,17% din PIB – Decontări scheme plafonare energie;

, – Decontări scheme plafonare energie; 3,23 miliarde lei , 0,15% din PIB – Necesar în lunile noiembrie și decembrie pentru spitale și medicamente, peste creditele rămase;

, – Necesar în lunile noiembrie și decembrie pentru spitale și medicamente, peste creditele rămase; 6,4 miliarde lei , 0,3% din PIB – Subvenții pentru întreprinderi publice;

, – Subvenții pentru întreprinderi publice; 0,7 miliarde lei , 0,03% din PIB – Programe naționale ale Ministerului Dezvoltării + alte cheltuieli de personal. TOTAL: 37,9 miliarde de lei, 1,82% din PIB

, – Programe naționale ale Ministerului Dezvoltării + alte cheltuieli de personal.

Ce nu conține raportul publicat de Alexandru Nazare / Totalul real ajunge la 2,5% din PIB

Dincolo de cifrele confirmate de ministrul Finanțelor, există mai multe plăți restante care generează un total de 51,7 miliarde de lei, adică 2,5% din PIB. Diferența este calculată pe baza următorilor indicatori:

5,8 miliarde lei , 0,28% din PIB – Lucrări de investiții executate și neplătite la Ministerul Transporturilor, din care: 2,8 miliarde lei lucrări executate, dar nefacturate și 960 milioane lei facturi primite la CNAIR, dar neplătite + 2,06 miliarde lei neacoperite în bugetul pe 2026;

, – Lucrări de investiții executate și neplătite la Ministerul Transporturilor, din care: 2,8 miliarde lei lucrări executate, dar nefacturate și 960 milioane lei facturi primite la CNAIR, dar neplătite + 2,06 miliarde lei neacoperite în bugetul pe 2026; 3,7 miliarde lei , 0,18% din PIB – Estimarea ANAF pentru rambursările de TVA în cazul firmelor cu risc fiscal;

, – Estimarea ANAF pentru rambursările de TVA în cazul firmelor cu risc fiscal; 2,5 miliarde lei , 0,12% din PIB – Facturi emise pe programele Ministerului Dezvoltării care nu au fost introude în platforma închisă la data de 11 septembrie 2026;

, – Facturi emise pe programele Ministerului Dezvoltării care nu au fost introude în platforma închisă la data de 11 septembrie 2026; 1,3 miliarde lei , 0,06% din PIB – Drepturi din despăgubirile Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). TOTAL: 13,3 miliarde de lei, 0,64% din PIB.

, – Drepturi din despăgubirile Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

Cu alte cuvinte, la cele 37,9 miliarde de lei raportate de Alexandru Nazare, mai trebuie adăugată suma de 13,3 miliarde de lei, ceea ce generează un total de 51,2 miliarde de lei, adică aproximativ 2,5% din PIB.

Dacă toate datoriile lăsate de Bolojan ar fi plătite, deficitul pe cash ar crește de la 3,8% din PIB la 6,3% din PIB

Este de menționat și faptul că raportul publicat de Alexandru Nazare nu vorbește nici despre suma aferentă despăgubirilor pentru profesori – pentru care inspectoratele au termen până la data de 26 noiembrie – și nici nu prezintă situația clară cu privire la sumele pe care statul român le încasează prin PNRR, atât în bugetul pe 2026, cât și în cel pe 2027, care urmează să fie elaborat.

Astfel, dacă toate datoriile și obligațiile de plată ar fi onorate până la finalul anului, deficitul pe cash raportat de Alexandru Nazare nu ar mai fi de 3,8% din PIB, ci de 6,3% din PIB. Adică 3,8% – deficitul deja confirmat de ministrul Finanțelor – plus 2,5%, cifra care reprezintă datoriile lăsate de Guvernul Bolojan.