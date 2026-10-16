Concordia inaugurează un birou permanent la Bruxelles. Miza: Accesul companiilor românești la miliardele europene destinate competitivității

Confederația Patronală Concordia aduce vocea mediului de afaceri din România în nucleul decizional al UE. Misiunea Biroului permanent la Bruxelles, inaugurat joi de organizație este de a concentra un nucleu de influență care să facă pașii necesari pentru ca firmele românești aibă șanse reale la finanțare prin viitorul Fond european pentru competitivitate, a declarat pentru Gândul Adelina Dabu, Director Afaceri Europene și Internaționale, Concordia.

Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru Gândul, Adelina Dabu, detaliază măsurile pe care organizația le susține la Bruxelles: cofinanțare adaptată pentru IMM-urile din România, în condițiile în care competiția la nivelul UE riscă să concentreze banii în statele cu ecosisteme industriale și de cercetare mai dezvoltate.

De asemenea, Concordia va solicita sprijin pentru pregătirea proiectelor și reguli care să permită o competiție echitabilă pentru banii europeni alocați pentru competitivitate în bugetul multianual al UE 2028-2034. Biroul permanent în capitala UE este un pas strategic pentru ca interesele companiilor românești să fie reprezentate în epicentrul negocierilor europene, au transmis, joi, oficialii organizației ai cărei membri au o contribuție de 30% din Produsul Intern Brut (PIB) al României.

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Ce propuneri concrete va pune Concordia pe masa negocierilor, la Bruxelles

Accesul companiilor românești la miliardele europene destinate competitivității depinde nu doar de existența finanțării, ci și de regulile după care vor fi selectate proiectele. Concordia cere condiții de participare mai accesibile pentru firmele care aplică pentru prima dată, punctarea suplimentară a proiectelor cu parteneri din mai multe state membre și un mecanism care să corecteze concentrarea excesivă a banilor în anumite economii europene. Într-o declarație exclusivă pentru Gândul, Adelina Dabu explică de ce aceste reguli trebuie însoțite de măsuri naționale

„Concordia s-a implicat activ la Bruxelles pe dosarul Fondului European pentru Competitivitate încă de la publicarea propunerii Comisiei, pe toate canalele formale și informale.

Experiența programelor europene arată că, fără măsuri explicite, competiția pură la nivel european duce la concentrarea fondurilor în statele cu capacitate administrativă, financiară și tehnologică superioară. Companiile românești au nevoie de reguli care să le permită să intre într-o competiție echitabilă.

Pentru a asigura acest echilibru, propunem condiții de participare mai accesibile pentru cei care aplică prima dată și puncte suplimentare pentru proiectele cu parteneri din toată Uniunea. Propunem, de asemenea, un mecanism care să corecteze concentrarea excesivă a finanțării, rate de cofinanțare adaptate pentru IMM-uri și sprijin activ în pregătirea proiectelor”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul Adelina Dabu, Director Afaceri Europene și Internaționale, Concordia.

Demersurile mediului de afaceri trebuie completate cu măsuri la nivel național

Aceste eforturi la nivel european trebuie completate de măsuri naționale, spun reprezentanții confederației patronale.

„Așa cum Concordia a solicitat în Manifestul pentru arhitectura economică a României, eforturile de advocacy de la Bruxelles privind Regulamentul european trebuie completate de măsuri naționale: o decizie documentată și asumată privind sectoarele strategice cu care putem concura pe criteriul excelenței, de o bancă de proiecte mature și de consorții naționale care să reunească marile companii, IMM-urile, universitățile, institutele de cercetare, care se genereze proiecte competitive”, adaugă Adelina Dabu.

Noua structură de reprezentare, condusă de Adelina Dabu, Director Afaceri Europene și Internaționale în cadrul Concordia, va acționa ca un canal de dialog instituțional și avertizare timpurie, conectând interesele capitalului românesc cu marile rețele de decizie europene: organizația umbrelă BusinessEurope și confederațiile patronale din celelalte state membre, Comitetul Economic și Social European și instituțiile UE. De asemenea, biroul va coordona relațiile economice ale României la nivel global cu organizațiile din Paris (OCDE – Business at OECD) și Geneva (OIM – IOE).

Acces la capital, angajări și șanse de creștere pentru firmele românești

Potrivit oficialilor Concordia, miza prezenței permanente la Bruxelles este una financiară și operațională pentru companiile din România. Biroul va urmări proiectele legislative europene și va aduce poziția mediului de afaceri românesc în discuție înainte ca acestea să devină obligatorii, pe dosare prioritare:

„Pentru o companie din Cluj, Iași, Bacău sau Baia Mare, deciziile luate la Bruxelles înseamnă facturi la energie, acces la capital, angajări și șanse de creștere. Vrem ca experiența acestor companii să fie auzită înainte ca deciziile să fie luate”, a declarat Dan Șucu, Președintele Concordia.

România, „una dintre marile povești de convergență ale proiectului european”

Potrivit Concordia, în cei aproape 20 de ani de la aderare, economia României s-a triplat, înregistrând un ritm de creștere de peste două ori mai rapid decât media blocului comunitar. Venitul pe locuitor a redus masiv decalajul față de media UE, urcând de la sub 50% la aproape 80%.

A șasea țară ca populație și a douăsprezecea economie a Uniunii, România își folosește acum această forță de convergență ca argument la masa tratativelor: investițiile europene în est reprezintă un motor de profit care alimentează întregul lanț comercial european.

„Puține țări au parcurs această distanță într-o singură generație. Este una dintre marile povești de convergență ale proiectului european și aceasta trebuie să continue, cu o politică de coeziune solidă pe care mergem la Bruxelles să o apărăm. Aceasta se traduce în proiecte de investiții de care beneficiază toate companiile din România, mici sau mari deopotrivă. Coeziunea nu a fost un proiect de caritate, a fost una dintre cele mai bune investiții ale Europei, cu beneficii împărtășite de la București la Paris, Berlin și Amsterdam”, a adăugat președintele Concordia.

Cum ajung problemele din teritoriu direct la Bruxelles

Pentru a transforma semnalele economice din fabricile și birourile din România în propuneri concrete la nivel european, Concordia va utiliza o rețea extinsă de reprezentare și parteneriate. Organizația, care deține deja patru reprezentanți în Comitetul Economic și Social European (CESE), va lucra integrat cu structurile BusinessEurope și va construi coaliții alături de confederațiile din alte state pe interese economice comune.

„Biroul de la Bruxelles va fi o punte în ambele sensuri: aducem la masa europeană datele și experiența companiilor românești și aducem acasă, din timp, informația despre regulile care urmează, reprezentând interesele pe aceste dosare în capitala UE. Invităm membrii și partenerii să ne considere primul punct de contact pentru tot ce ține de politica europeană”, arată Adelina Dabu.

Concordia lansează un apel către companiile românești să integreze analiza afacerilor europene în strategia lor curentă și să ofere contribuții concrete biroului din Bruxelles, transformând astfel probleme și oportunități locale în priorități de negociere europeană.

Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în peste 4.200 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră a BusinessEurope, a Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și a Business at OECD (BIAC), cu birou permanent de reprezentare la Bruxelles.