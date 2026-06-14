Cum arată Râșnovul, orașul unde Adrian Veștea, premierul desemnat, a fost primar 12 ani. Ce s-a întâmplat cu numărul de turiști și investițiile locale

Adrian Veștea, noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan, este unul dintre politicienii care și-au construit cariera administrativă la nivel local. Originar din Râșnov, acesta a condus orașul timp de trei mandate consecutive, între 2004 și iulie 2016, înainte să preia funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov. Și în perioada mandatului lui Veștea, dar și după această perioadă și mai ales datorită investițiilor private locale atrase, Râșnovul a fost unul dintre puținele orașe ale României care au crescut din punct de vedere economic, în vreme ce alte regiuni s-au depopulat. Ce arată cifrele oficiale?

De la sărăcie cruntă la „miracolul” României

Râșnovul a trecut prin una dintre cele mai spectaculoase transformări economice și turistice din întreaga țară. Orașul, aflat la intersecția dintre Bran, Poiana Brașov, Brașov și Predeal, a crescut din toate punctele de vedere, de la explozia turismului, la fabricile multinaționale care s-au deschis în jurul lui și care alimentează economia.

De la declin la o destinație cu peste jumătate de milion de turiști anual

La începutul anilor 2000, imaginea Râșnovului era complet diferită față de cea din prezent. Cetatea medievală, principalul simbol al localității, se afla într-o stare de degradare avansată, iar orașul traversa dificultăți economice mari. În următoarele două decenii însă, turismul local a cunoscut o creștere accelerată. Astfel, numărul de oameni care aleg anual Râșnovul a depășit pragul de 500.000, iar unitățile de cazare primesc de 250 de ori mai mulți vizitatori decât acum 20 de ani.

Succesul nu a apărut peste noapte. Dezvoltarea orașului s-a bazat pe un mix de investiții publice și private. Reabilitarea Cetății Râșnov, dezvoltarea infrastructurii turistice, dar și apariția Dino Parc, una dintre principalele atracţii ale oraşului, au contribuit activ la creșterea turismului, atât din țară cât și din străinătate.

Economia locală a crescut de peste șase ori în 17 ani

Transformarea orașului nu s-a limitat doar la turism. Conform datelor analizate de Termene.ro, mediul de afaceri din Râșnov a înregistrat o evoluție spectaculoasă în perioada 2008-2024. Cifra de afaceri cumulată a companiilor înregistrate în Râșnov a crescut de la puțin peste 209 milioane de lei în 2008 la aproape 1,3 miliarde de lei în 2024, adică un avans de 519%.

În aceeași perioadă, profiturile nete cumulate au urcat de la 7 milioane de lei la 135,7 milioane de lei, o creștere de aproape 19 ori. Dacă în 2008 firmele locale înregistrau un rezultat net agregat negativ, de 4,7 milioane de lei, în 2024 soldul profitului net a ajuns la peste 110 milioane de lei.

Numărul locurilor de muncă a crescut cu două treimi

Expansiunea economică a Râșnovului s-a reflectat și în piața muncii. Numărul total al angajaților companiilor din orășel a crescut de la 1.519 persoane în 2008 la 2.533 în 2024, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 67%.

Totodată, productivitatea companiilor locale s-a îmbunătățit semnificativ. Dacă în 2008 rezultatul net raportat la numărul de angajați indica o pierdere de aproximativ 3.100 de lei per angajat, în 2024 aceasta a ajuns la un profit net de aproape 45.300 de lei pentru fiecare salariat.