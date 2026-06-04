ANL a dat în judecată Primăria orașului Podu Iloaiei și cere banii strânși din chiriile locuințelor

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) a dat în judecată Primăria din Podu Iloaiei și cere recuperarea unor sume pe care consideră că municipalitatea trebuia să le vireze din încasările obținute din chirii și vânzarea locuințelor ANL, scrie Ziarul de Iași.

Potrivit unui raport al Camerei de Conturi Iași, litigiul a apărut după ce ANL a constatat că primăria nu ar fi virat integral sumele rezultate din administrarea locuințelor ANL.

Auditorii precizează în raport că ANL a cerut inițial Primăriei Podu Iloaiei aproape 60.000 de lei (mai exact 59.987,06 lei), aferenți perioadei 2023 – aprilie 2024. Primăria a plătit în mai 2024 suma de 42.683 de lei, reprezentând debitul și penalitățile solicitate prin acea notificare.

Ulterior însă, ANL a deschis procesul și solicită sume mult mai mari. În total, pretențiile se apropie de un milion de lei. În raportul Camerei de Conturi se precizează că aceste sume vizează o perioadă mult mai lungă, respectiv 2016-2024.

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Sursa foto: Ziarul de Iași