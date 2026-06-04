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Renumită companie turcă achiziționează o fabrică importantă din România. Când va începe producția de aproape 1 miliard de euro destinată exportului

Renumită companie turcă achiziționează o fabrică importantă din România. Când va începe producția de aproape 1 miliard de euro destinată exportului
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O companie gigant din Turcia, furnizor strategic al NATO și ONU, cumpără o mare fabrică din România și va începe producția în țara noastră. Consiliul Concurenței a dat undă verde tranzacției.

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ din Turcia și-a exprimat intenţia de a prelua cunoscuta fabrică atohtonă Automecanica Mediaş, inclusiv fabrica din Mediaş.

Otokar este specializată în vehicule civile și sisteme militare

  • Compania Otokar produce autobuze şi camioane uşoare în segmentul vehiculelor comerciale, precum şi o varietate de vehicule blindate tactice cu roţi şi şenile şi sisteme de turele pentru industria de apărare.
  • Pe de altă parte, Automecanica îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Automecanica. Activitatea sa principală vizează închirierea de spaţii de producţie şi birouri către companii, în special companii străine care activează în domeniul automotive

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, anunță Consiliul Concurenţei.

  • Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea tututor informaţiilor cu caracter confidenţial.

Fabrică gigant de vehicule blindate la Mediaş, cu transfer de know how

De precizat că unitatea de producţie din Mediaş se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 140.000 de metri pătraţi. Este complet echipată cu infrastructură şi autorizaţiile necesare producţiei în serie de vehicule blindate, conform cerinţelor NATO.

Automecanica Mediaș. Foto: Autm.ro

„Fiecare etapă a ciclului de fabricaţie COBRA II va fi realizată pe teritoriul României, de echipe româneşti instruite la standarde internaţionale. Nu este vorba despre un transfer de produse finite, ci de un transfer de know-how, de procese industriale şi de competenţă tehnică. Într-un peisaj al apărării în care statele caută tot mai mult să dezvolte capabilităţi de producţie proprii, în loc să depindă de echipamente importate, acest model poziţionează România ca naţiune producătoare activă în eco-sistemul industrial al NATO. Totodată, deschide noi oportunităţi de export: vehiculele produse la Mediaş pot constitui platformă de integrare a României în lanţurile de aprovizionare europene şi NATO, generând valoare economică şi strategică de durată, cu mult dincolo de cadrul contractului actual”, transmit reprezentanţii companiei din Turcia.

Contract pentru livrarea a 1.059 vehicule blindate ușoare COBRA II

Otokar a semnat, în noiembrie 2024, un contract cu Romtehnica ce vizează livrarea a 1.059 de vehicule blindate uşoare tactice pe roţi 4×4 COBRA II către Ministerul Apărării Naţionale al României (MApN).

Contractul are o valoare de aproximativ 4,26 miliarde lei (circa 857 de milioane de euro, fără TVA). O parte importantă a vehiculelor urmează să fie produsă local, potrivit programului.

Furnizor strategic al NATO și ONU

Gigantul turc este furnizor strategic al NATO şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Are peste 33.000 de vehicule militare în serviciu activ în aproape 50 de ţări.

Compania face parte din Koc Group, cel mai mare conglomerat industrial şi de servicii din Turcia. Koc împlineşte în 2026 un secol de ac-tivitate. În acelaşi timp, Otokar este cel mai mare exportator de vehicule terestre din Turcia.

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