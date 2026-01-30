Contractul încheiat de MApN, prin Romtehnica SA, cu compania Otokar din Turcia – pentru blindatele ușoare Cobra II – s-a transformat într-un imens scandal. Rusia este prezentă într-un scenariu îngrijorător, în contextul relației dintre România și partenerii americani, inclusiv NATO. Producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar i se cer, de către Romtehnica, despăgubiri de aproape 40 milioane euro, în echivalent, fiind acuzat de livrarea întârziată a unor vehicule militare ușoare Cobra II.

Trebuie precizat, de la bun început, că în acționariatul Automecanica SA – unul dintre subcontractorii Otokar – se regăsesc oameni de afaceri care, în trecut, au investit sau au ocupat poziții de conducere în companii din Federația Rusă.

Contractul câștigat de Otokar

Întârzirea livrării blindatelor a declanșat un scandal imens, iar compania Romtehnica „a pus piciorul în prag” și a cerut despăgubiri de milioane euro.

Sergei Glinka, conexiuni la Moscova. „Menținerea licențelor MApN, decredibilizarea României”

Radu Miruță, ministrul Apărării, susține că „responsabilitatea” pentru această situație aparține în totalitate companiei Otokar din Turcia, în timp ce compania turcă transmite că, de fapt, că Automecanica are licențe furnizate de statul român.

Gândul prezintă noi informații din „culisele” acestui scandal, iar în centrul atenției se află Sergei Glinka, un om de afaceri cu conexiuni la Moscova, fost director executiv al celei mai mari companii rusești de material rulant, Transmashholding.

Potrivit surselor Gândul, tot acest scandal înseamnă o vulnerabilitate majoră a României în fața NATO și a partenerilor americani, iar ramificațiile „afacerii” sunt uluitoare.

„Aceasta este o vulnerabilitate majoră în fața NATO și a partenerilor americani cu privire la Automecanica SA și acționarii săi principali Andrei Scobioală și Sergei Glinka.

Structura de control indică legături directe și indirecte cu capital și rețele de influență rusești (inclusiv transferuri de active către proxy-uri).

⁠Sergei Glinka are conexiuni documentate cu actori ruși sancționați și cu cercuri politice din Moscova (PEP/AML risk).

Grupul folosește o rețea de firme interconectate (România–Moldova–Rusia) care reduce transparența și creează risc de evitare a sancțiunilor.

De altfel, o verificare amănunțită a sursei fondurilor utilizate pentru achizițiile Popeci Utilaj Greu şi Automecanica SA va indica faptul că originea capitalului este legată de Federația Rusă, prin structuri interpuse şi transferuri către entități-proxy.

În acest context, menținerea licențelor MApN (operator național în apărare + ANCEX) intră în conflict cu legislația UE (SAFE, EDIP) care exclude în mod explicit orice entitate controlată din Rusia.

Menținerea unui astfel de operator în ecosistemul de apărare conduce la decredibilizarea României ca partener NATO și UE, conducând la posibile blocaje ale contractelor de înzestrare”, au dezvăluit sursele Gândul, în exclusivitate.

Transmashholding, inclusă de autoritățile americane pe lista companiilor care susțin invazia rusă în Ucraina

Contractul cu Otokar a fost unul spectaculos, în valoare de 857 milioane de euro, numai că lucrurile nu s-au derulat așa cum ar fi trebuit, iar Otokar este, acum, bună de plată.

Conform contractului, primele 278 de autovehicule urmau a fi produse în Turcia, iar celelalte 781 fabricate în România.

Livrările, conform contractului, erau planificate să fie realizate în loturi, pe parcursul a 5 ani, începând cu ultimul trimestru al lui 2025.

Licitaţia a inclus și unele servicii integrate de sprijin logistic, pe lângă cele 1059 de autovehicule 4×4 tactice blindate de tip uşor. (mai multe detalii AICI

Pentru producerea vehiculelor în România, Otokar a intrat într-un consorțiu cu Automecanica SA Mediaș.

Automecanica SA, notează Digi 24, a fost cumpărată în anul 2022 de Sergei Glinka, un om de afaceri cu conexiuni la Moscova, fost director executiv al celei mai mari companii rusești de material rulant, Transmashholding.

Automecanica SA a fost transformată în două entități distincte: Automecanica SRL, cumpărată de compania germană Rheinmetall (care acum este Rheinmetall Automatica), iar a doua companie cumpărată de Sergei Glinka.

Transmashholding a fost inclusă de autoritățile americane pe lista companiilor care susțin invazia rusă în Ucraina, potrivit aceleiași investigații. Glinka s-a regăsit în trecut și pe lista celor mai bogați 200 de oameni de afaceri din Federația Rusă.

Schimbări de acționariat la Automecanica SA

Până în anul 2023, Automecanica SA a fost controlată de un Nick Stirban – om de afaceri cu afaceri în Austria.

În ianuarie 2023 (la aproape un an de la invazia rusă în Ucraina), compania și-a chimbat acționariatul, iar 33% din acțiunile lui Nick Stirban au ajuns la Andrei Scobioală și Automecanica SKB Property SRL (deținută de afaceristul Serghei Glinka).

În noiembrie 2023, Andrei Scobioală și Automecanica SKB Property SRL au devenit acționari majoritari, cu câte 48% din acțiuni preluate. Nick Stirban ieșea din acționariatul companiei.

Automecanica SKB Property SRL a fost înființată – în iulie 2022 – de către Serghei Glinka. Câteva luni mai târziu, Glinka i-a transferat 50% din companie lui Andrei Scobioală.

Administratorul Andrei Scobioală are la rândul lui legături cu Federația Rusă și are cetățenie română, moldovenească și rusă

Serghei Glinka, funcții de conducere în companii din sectoare strategice ale Federației Ruse

Potrivit Digi 24, Serghei Glinka – timp de 20 de ani – a ocupat roluri de conducere în companii din sectoare strategice ale Federației Ruse: căi ferate (rolul de director executiv în cadrul Transmashholding), logistică și apărare.

Un alt exemplu este acela că Transmashholding JSC a fost deținută de mai mulți acționari prin 13 companii offshore, printre care Intellectico Holdings Limited, deținută de Sergei Glinka și de fostul primar adjunct din Moscova, Maksim Liksutov.

Beneficiarii finali ai Transmassholding JSC – companie sancționată internațional de SUA – sunt Iskandar Makhmudov, Dmitry Komissarov, Andrei Bokarev și Kirill Lipa, cu toții plasați sub sancțiuni internaționale.

În trecut, Serghei Glinka a făcut afaceri și cu politicianul moldovean Renato Usatîi, pe care l-a sponsorizat în anul 2014.

