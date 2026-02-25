„Calul Troian” rus în apărarea românească. Răspunsurile CSAT, MAE și MAI despre cazul Automecanica Mediaș

Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe au răspuns solicitărilor „Adevărul” în cazul Automecanica Mediaș, companie ajunsă sub controlul unor oameni de afaceri ruși, care ridică semne de întrebare serioase în contextul unui contract de 857 de milioane de euro semnat de Ministerul Apărării pentru producția de vehicule blindate.

Contractul, semnat cu compania turcă Otokar, vizează producția a 1.059 de vehicule blindate COBRA II, realizate atât în Turcia, cât și în România, printr-un consorțiu format cu Automecanica Mediaș.

Potrivit datelor publicate de Adevărul, structura acționariatului Automecanica s-a schimbat în ianuarie 2023. Acțiunile au fost preluate de Andrei Scobioală și de firma Automecanica SKB Property SRL, deținută de Serghei Glinka. În noiembrie 2023, cei doi au devenit acționati majoritari și dețineau fiecare aproximativ 48% din companie.

Glinka este un personaj influent în Moscova, fost lider al Transmashholding, entitate aflată sub sancțiuni americane pentru susținerea efortului de război rus. Partenerii săi de afaceri sunt oligarhi sancționați internațional, precum Iskandar Makhmudov și Andrei Bokarev. La rândul său, administratorul Andrei Scobioală deține cetățenie rusă și gestionează afaceri strâns legate de interesele lui Glinka.

Analiza CSAT

Potrivit informațiilor preluate, tranzacția prin care Automecanica SKB Property și Andrei Scobioală urmau să preia participații la Popeci Utilaj Greu SA a fost supusă analizei CSAT. CEISD a declanșat o cercetare detaliată și a cerut avizul CSAT.

„Vă comunicăm că CEISD a declanșat procedura de cercetare detaliată și a solicitat avizul CSAT în cazul tranzacției prin care societatea Automecanica SKB Property SRL, societate deținută de domnul Sergei Glinka și de domnul Andrei Scobioală, achiziționa 51,4242%, respectiv 33% din capitalul social al Popeci Utilaj Greu SA, tranzacție care a fost analizată de către membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în termenul legal de 90 de zile de la solicitare. Rezultatul acestei analize a fost comunicat, de către Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în mod operativ, Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe”, a transmis CSAT pentru „Adevărul”.

Înregistrarea la ANCEX

Potrivit MAE, Automecanica SA este înregistrată la ANCEX pentru operațiuni cu produse militare din 10 aprilie 2024, iar confirmarea actuală expiră pe 7 aprilie 2026.

„Spre informare, societatea la care faceți referire a fost înregistrată la ANCEX pentru derularea de operațiuni cu produse militare de la 10.04.2024 până la 09.04.2025. Societatea a revenit cu o nouă cerere de înregistrare, astfel că actuala confirmare de înregistrare, emisă la 08.04.2025, strict în condițiile legii, expiră la 07.04.2026”, a transmis MAE pentru „Adevărul”.

Lista răspunsurilor de la MApN și SRI

Ministerul Apărării a confirmat doar înregistrarea solicitării de informații, fără a oferi un răspuns pe fond, iar SRI a precizat că activitatea sa nu e supusă Legii 544/2001.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm că aceasta a fost înregistrată la Direcția informare și relații publice a Ministerului Apărării Naționale cu nr. 61 din 30.01.2026 și va primi răspuns în termenele prevăzute de lege”, au transmis reprezentanții MApN. „SRI a revenit la solicitarea „Adevărul”, subliniind că activitatea sa face excepție de la Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public.”

Pe 28 ianuarie, Otokar și Automecanica SA au semnat un memorandum de înțelegere prin care compania turcă ar urma să achiziționeze 96,77% din acțiunile Automecanica SA.

Achiziția este estimată la 85 de milioane de euro, iar la semnarea memorandumului cu Andrei Scobioală și Automecanica SKB Property SRL au fost achitați deja 5 milioane de euro, cu titlu de avans.

