Secretar de stat la Transporturi pune „tunurile” pe „chinezi” pentru urgentarea lucrărilor pe Lotul 3 Nord al AUTOSTRĂZII Bucureștiului A0

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a detaliat, sâmbătă, pe contul de Facebook, stadiul actual al Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului, A0, anunțând că a pus „tunurile” pe „chinezi”.

Ionel Scrioșteanu a anunțat că pe șantierul acestui proiect finanțat din fonduri europene antreprenorul execută lucrări atât la structuri, cât și la drum, dar cu o evoluție modestă față de ultima vizită pe care a făcut-o pe acest șantier.

Oficialul a publicat chiar un material video cu imagini actuale din teren pe care l-a intitulat „Hai, România, hai că se poate”.

Potrivit secretarului de stat, stadiul pe cei 8,6 km rămași de executat este următorul:

sunt în curs de finalizare lucrările de decapare și stabilizare a terenului de fundare;

este în curs de finalizare execuția celor 26 podețe;

se execută lucrări de umpluturi cu pământ stabilizat, fiind realizați 560.000,00 mc (75%);

se lucrează la stratul de forma din balast, realizat pe aproximativ 45% din volumul total;

se lucrează la 6 din cele 7 structuri proiectate pe acest lot;

Pasajul pe autostradă peste DN2 -> se lucrează la armarea plăcii de suprabetonare, umpluturile rampelor de acces pe ambele capete și la montarea predalelor;

Pasajele de la nodul rutier DN2 -> se lucrează la realizarea plăcii de suprabetonare și la umpluturile rampelor de acces;

Pasajul pe autostradă peste DC27 -> se lucrează la elevațiile infrastructurilor;

Pasajul pe DJ300 peste autostradă -> au fost finalizate radierele si elevațiile, urmând a începe montarea grinzilor prefabricate;

Pasajul pe autostradă peste CF800 București – Constanța-> se lucrează la elevații, la îmbinarea grinzilor tablierului metalic și pregătirea pentru montaj și la umpluturile rampelor de acces;

Pasajul pe DN3 peste autostradă -> după finalizarea relocării rețelelor de utilități publice, se vor demara forajele piloților.

„Am solicitat constructorului creșterea mobilizării în șantier”

Traseul Lotului 3 Nord al A0 are o lungime de 8,6 km, cuprins pe teritoriul județului Ilfov între DN2 (Afumați) și DN3 (Cernica).

„Reamintesc faptul că la finalul anului trecut, am dat în trafic un tronson de autostradă aferent acestui lot, cuprins între A3 și DN2, cu descărcare provizorie în DN2, care permite circulația la nivel de autostradă în partea de nord a Capitalei și județul Ilfov între DN1 – A3 – DN2, fără să mai tranzităm actuala Centură a Capitalei, ocolind astfel U.A.T.-urile Afumați, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Otopeni”, scris Ionel Scrioșteanu.

„Încă de la vizitele trecute, am solicitat constructorului creșterea mobilizării în șantier pe toate zonele de activitate, cu atenție deosebită pentru realizarea structurilor, în așa fel încât la sfârșitul acestui an să putem da în trafic acest lot împreună cu Lotul 4 Nord, chiar și cu soluție de trafic provizorie la DN3, dar pana acum fără rezultate semnificative in teren, mai ales in ceea ce privește pasajul de la DN3 care devine punctul critic in finalizarea lucrărilor”, a conchis secretarul de stat.

