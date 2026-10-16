UE alocă 680 de milioane de euro pentru sănătate. Digitalizarea și biotehnologiile, printre domeniile strategice de investiții în bugetul UE 2028-2034

Uniunea Europeană pregătește 680 de milioane de euro pentru programul EU4Health din 2026, cu finanțări pentru medicamente critice, digitalizarea sănătății și consolidarea sistemelor medicale. În negocierile pentru bugetul UE 2028–2034, Comisia Europeană propune integrarea EU4Health într-un nou Fond european pentru competitivitate, care va include digitalizarea din sănătate și biotehnologiile printre domeniile strategice de investiții.

Programul european EU4Health pentru 2026 a primit joi avizul pozitiv al statelor membre, deschizând calea adoptării unui buget de lucru de 680 de milioane de euro pentru acțiuni în domeniul sănătății. Pentru industria medicală din România, miza depășește oportunitățile imediate. În paralel, negocierile pentru viitorul buget multianual al UE sunt cruciale pentru finanțarea investițiilor strategice în industria farmaceutică, pentru producătorii de dispozitive medicale și firmele de tehnologie din România.

Bani europeni pentru inovare și digitalizare în sănătate

Se decide, practic, cum vor fi organizate finanțările europene după 2027 și ce oportunități vor avea companiile pentru a investi în inovare, producție și digitalizare. Propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028–2034 prevede reunirea a 14 programe existente, inclusiv EU4Health, în Fondul european pentru competitivitate, însă structura finală și condițiile de acces la finanțare depind de negocierile în curs.

Cele 680 de milioane de euro prevăzute pentru programul european EU4Health în 2026 ar putea deschide oportunități pentru companiile românești din sectorul medical, de la industria farmaceutică și producătorii de dispozitive până la firmele care dezvoltă soluții digitale pentru sănătate. Programul de lucru aprobat include acțiuni legate de medicamentele critice, infrastructura europeană pentru date medicale și transformarea digitală a sistemelor de sănătate. Următorul pas este adoptarea formală de către Comisia Europeană, după care vor putea fi clarificate oportunitățile concrete, condițiile de eligibilitate și procedurile prin care pot fi accesate fondurile.

Cum sunt alocați cei 680 milioane de euro

Pentru 2026, finanțarea acoperă pregătirea și răspunsul la crize și amenințări transfrontaliere, promovarea sănătății și prevenirea bolilor, sistemele de sănătate și forța de muncă, transformarea digitală și cancerul, bolile cardiovasculare și alte afecțiuni netransmisibile.

Printre prioritățile menționate de Comisie se află punerea în aplicare a inițiativelor europene pentru sănătatea cardiovasculară, disponibilitatea medicamentelor critice și dezvoltarea infrastructurii necesare European Health Data Space. Politica privind bolile cardiovasculare urmărește prevenția, detectarea timpurie, în timp ce acțiunile privind medicamentele critice sunt legate de securitatea aprovizionării și capacitatea Europei de a răspunde penuriilor. De asemenea, sunt bani pentru infrastructura și mecanismele prin care datele medicale pot fi utilizate și schimbate în condițiile stabilite de noul cadru european.

O parte a finanțării va ajunge la proiecte prin apeluri competitive pentru propuneri. Organizațiile eligibile depun proiecte, acestea sunt evaluate, iar finanțarea este acordată celor selectate în limitele bugetului și ale condițiilor stabilite pentru fiecare apel.

O parte a bugetului UE pentru sănătate, alocat prin achiziții publice

Alte acțiuni pot utiliza granturi directe, în special atunci când beneficiarii sunt identificați prin natura responsabilităților lor, sau „Joint Actions”, proiecte în care autorități sanitare desemnate de state lucrează împreună asupra unei priorități europene. O altă parte a bugetului poate fi utilizată prin achiziții publice pentru servicii, studii, infrastructuri sau alte intervenții definite de Comisie.

European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) administrează cea mai mare parte a acțiunilor EU4Health delegate de Comisie. Agenția publică apelurile pentru propuneri și procedurile de achiziție, gestionează evaluarea și contractarea și urmărește implementarea proiectelor. Eligibilitatea însă trebuie verificată pentru fiecare acțiune în parte, deoarece apelul stabilește cine poate aplica, ce activități sunt finanțabile, ce parteneriate sunt necesare, termenul de depunere și valoarea disponibilă.

Programul european completează politicile naționale acolo unde există o valoare adăugată în acțiunea comună.

România, în competiția pentru banii europeni pentru sănătate

Pentru România, anunțul unui buget de 680 de milioane de euro înseamnă că spitalele, clinicile și autoritățile române vor putea participa acolo unde regulile unei acțiuni permit acest lucru, fie prin competiție cu solicitanți din alte țări, fie ca parte a unor proiecte comune sau a unor granturi adresate autorităților competente. Valoarea care va reveni efectiv unor beneficiari din România va depinde de apelurile lansate, proiectele depuse și rezultatele procedurilor de selecție.

Diferența dintre avizul din 14 octombrie și finanțarea efectivă este, prin urmare, esențială. În sistemul de guvernanță al EU4Health, Comisia pregătește programul anual, statele membre sunt implicate prin structurile prevăzute de regulament, iar comitetul programului emite opinia necesară înaintea adoptării actului de punere în aplicare. Avizul pozitiv obținut pentru programul 2026 permite Comisiei să treacă la adoptare, dar nu înlocuiește această decizie.