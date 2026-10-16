Prima pagină » Economic » UE alocă 680 de milioane de euro pentru sănătate. Digitalizarea și biotehnologiile, printre domeniile strategice de investiții în bugetul UE 2028-2034

UE alocă 680 de milioane de euro pentru sănătate. Digitalizarea și biotehnologiile, printre domeniile strategice de investiții în bugetul UE 2028-2034

Gilda Popa
UE alocă 680 de milioane de euro pentru sănătate. Digitalizarea și biotehnologiile, printre domeniile strategice de investiții în bugetul UE 2028-2034
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Uniunea Europeană pregătește 680 de milioane de euro pentru programul EU4Health din 2026, cu finanțări pentru medicamente critice, digitalizarea sănătății și consolidarea sistemelor medicale. În negocierile pentru bugetul UE 2028–2034, Comisia Europeană propune integrarea EU4Health într-un nou Fond european pentru competitivitate, care va include digitalizarea din sănătate și biotehnologiile printre domeniile strategice de investiții.

Programul european EU4Health pentru 2026 a primit joi avizul pozitiv al statelor membre, deschizând calea adoptării unui buget de lucru de 680 de milioane de euro pentru acțiuni în domeniul sănătății. Pentru industria medicală din România, miza depășește oportunitățile imediate.  În paralel, negocierile pentru viitorul buget multianual al UE sunt cruciale pentru finanțarea investițiilor strategice în industria farmaceutică, pentru producătorii de dispozitive medicale și firmele de tehnologie din România.

Bani europeni pentru inovare și digitalizare în sănătate

Se decide, practic, cum vor fi organizate finanțările europene după 2027 și ce oportunități vor avea companiile pentru a investi în inovare, producție și digitalizare. Propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028–2034 prevede reunirea a 14 programe existente, inclusiv EU4Health, în Fondul european pentru competitivitate, însă structura finală și condițiile de acces la finanțare depind de negocierile în curs.

Cele 680 de milioane de euro prevăzute pentru programul european EU4Health în 2026 ar putea deschide oportunități pentru companiile românești din sectorul medical, de la industria farmaceutică și producătorii de dispozitive până la firmele care dezvoltă soluții digitale pentru sănătate. Programul de lucru aprobat include acțiuni legate de medicamentele critice, infrastructura europeană pentru date medicale și transformarea digitală a sistemelor de sănătate. Următorul pas este adoptarea formală de către Comisia Europeană, după care vor putea fi clarificate oportunitățile concrete, condițiile de eligibilitate și procedurile prin care pot fi accesate fondurile.

Cum sunt alocați cei 680 milioane de euro

Pentru 2026, finanțarea acoperă pregătirea și răspunsul la crize și amenințări transfrontaliere, promovarea sănătății și prevenirea bolilor, sistemele de sănătate și forța de muncă, transformarea digitală și cancerul, bolile cardiovasculare și alte afecțiuni netransmisibile.

Printre prioritățile menționate de Comisie se află punerea în aplicare a inițiativelor europene pentru sănătatea cardiovasculară, disponibilitatea medicamentelor critice și dezvoltarea infrastructurii necesare European Health Data Space. Politica privind bolile cardiovasculare urmărește prevenția, detectarea timpurie, în timp ce acțiunile privind medicamentele critice sunt legate de securitatea aprovizionării și capacitatea Europei de a răspunde penuriilor. De asemenea, sunt bani pentru infrastructura și mecanismele prin care datele medicale pot fi utilizate și schimbate în condițiile stabilite de noul cadru european.

O parte a finanțării va ajunge la proiecte prin apeluri competitive pentru propuneri. Organizațiile eligibile depun proiecte, acestea sunt evaluate, iar finanțarea este acordată celor selectate în limitele bugetului și ale condițiilor stabilite pentru fiecare apel.

O parte a bugetului UE pentru sănătate, alocat prin achiziții publice

Alte acțiuni pot utiliza granturi directe, în special atunci când beneficiarii sunt identificați prin natura responsabilităților lor, sau „Joint Actions”, proiecte în care autorități sanitare desemnate de state lucrează împreună asupra unei priorități europene. O altă parte a bugetului poate fi utilizată prin achiziții publice pentru servicii, studii, infrastructuri sau alte intervenții definite de Comisie.

European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) administrează cea mai mare parte a acțiunilor EU4Health delegate de Comisie. Agenția publică apelurile pentru propuneri și procedurile de achiziție, gestionează evaluarea și contractarea și urmărește implementarea proiectelor. Eligibilitatea însă trebuie verificată pentru fiecare acțiune în parte, deoarece apelul stabilește cine poate aplica, ce activități sunt finanțabile, ce parteneriate sunt necesare, termenul de depunere și valoarea disponibilă.

Programul european completează politicile naționale acolo unde există o valoare adăugată în acțiunea comună.

România, în competiția pentru banii europeni pentru sănătate

Pentru România, anunțul unui buget de 680 de milioane de euro  înseamnă că spitalele, clinicile și autoritățile române vor putea participa acolo unde regulile unei acțiuni permit acest lucru, fie prin competiție cu solicitanți din alte țări, fie ca parte a unor proiecte comune sau a unor granturi adresate autorităților competente. Valoarea care va reveni efectiv unor beneficiari din România va depinde de apelurile lansate, proiectele depuse și rezultatele procedurilor de selecție.

Diferența dintre avizul din 14 octombrie și finanțarea efectivă este, prin urmare, esențială. În sistemul de guvernanță al EU4Health, Comisia pregătește programul anual, statele membre sunt implicate prin structurile prevăzute de regulament, iar comitetul programului emite opinia necesară înaintea adoptării actului de punere în aplicare. Avizul pozitiv obținut pentru programul 2026 permite Comisiei să treacă la adoptare, dar nu înlocuiește această decizie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Rusia a participat la reuniunea G20 de la Bangkok, la invitația SUA. Europa și Australia, revoltate de prezența unui ministru rus la masa discuțiilor
12:52
Rusia a participat la reuniunea G20 de la Bangkok, la invitația SUA. Europa și Australia, revoltate de prezența unui ministru rus la masa discuțiilor
TEHNOLOGIE Financial Times: Investitorii renunță să mai finanțeze centrele de date AI după prăbușirea obligațiunilor. Încasările, mici în raport cu costurile
11:07
Financial Times: Investitorii renunță să mai finanțeze centrele de date AI după prăbușirea obligațiunilor. Încasările, mici în raport cu costurile
ECONOMIE Producția Dacia a scăzut cu aproape 20% în luna septembrie. Uzina de la Mioveni a fabricat puțin peste 1.000 de mașini pe zi
10:28
Producția Dacia a scăzut cu aproape 20% în luna septembrie. Uzina de la Mioveni a fabricat puțin peste 1.000 de mașini pe zi
FLASH NEWS Apare cel mai mare Lidl din România. În ce zonă din București se află și când se deschide
08:36
Apare cel mai mare Lidl din România. În ce zonă din București se află și când se deschide
FLASH NEWS Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri
20:33
Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
19:45
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
Mediafax
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Joe Manganiello, imagini șocante din spital. Actorul a slăbit 27 de kilograme în doar două săptămâni
Digi24
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
Poți primi pensie înainte de vârsta pensionării? Cine are dreptul la bani timp de șase luni și ce condiții trebuie să îndeplinească
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
O formațiune uriașă de rocă asemănătoare celei de pe Lună se ascunde chiar pe Pământ
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
FLASH NEWS Atac informatic la Depozitarul Central, instituția care ține evidența acțiunilor de la Bursa de Valori. Aplicația folosită de investitori a fost afectată
12:56
Atac informatic la Depozitarul Central, instituția care ține evidența acțiunilor de la Bursa de Valori. Aplicația folosită de investitori a fost afectată
REACȚIE SRI demontează un fake news despre bugetul și organizarea instituției. Ce au transmis reprezentanții serviciului
12:38
SRI demontează un fake news despre bugetul și organizarea instituției. Ce au transmis reprezentanții serviciului
JUSTIȚIE Procurorul Tiugan de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, prins drogat la volan în 2025, a fost dat pe mâna judecătorilor
12:37
Procurorul Tiugan de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, prins drogat la volan în 2025, a fost dat pe mâna judecătorilor
SCANDALOS Directoarele de la două colegii celebre din Capitală nu au trecut examenul de competențe. Ce reclamă profesoarele și care e situația din țară
12:28
Directoarele de la două colegii celebre din Capitală nu au trecut examenul de competențe. Ce reclamă profesoarele și care e situația din țară
TENSIUNI Trump acuză că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești sunt o „rușine”: „Zelenski a stat prea mult la putere. Trebuie organizate alegeri”
12:28
Trump acuză că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești sunt o „rușine”: „Zelenski a stat prea mult la putere. Trebuie organizate alegeri”
Gândul de Vreme Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
12:08
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM

Cele mai noi

Trimite acest link pe