Care este cea mai norocoasă zi a lunii pentru fiecare zodie în luna octombrie

Luna octombrie este plină de surprize și vești bune pentru toate zodiile, fiecare nativ va avea parte de o zi în care astrele par că se vor alinia perfect. Fie că este vorba despre o veste bună, o reușită profesională sau un moment magic în iubire, ziua aceasta poate aduce energie pozitivă sau schimbări neașteptate.

Află mai jos care este cea mai norocoasă zi a lunii octombrie pentru fiecare zodie în parte.

În perioada 6-29 octombrie, Mercur va fi în Scorpion, iar asta te va îndemna să privești dincolo de aparențe și să îți urmezi cele mai profunde dorințe și vize.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru fiecare zodie în octombrie 2025

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Berbec: miercuri, 1 octombrie

Asteroidul Juno va intra în Săgetător miercuri, 1 octombrie, cerându-ți să fii realist în ceea ce privește dedicarea ta față de visurile tale. Săgetătorul guvernează casa ta a norocului, abundenței și expansiunii.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Taur: marți, 14 octombrie

Îmbrățișează schimbarea. Trecutul are rolul de a te ajuta să devii mai bun, nu de a-ți limita realizările viitoare. Pluto intră în mișcare retrogradă în Vărsător, marcând o perioadă de transformări intense în cariera ta.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Gemeni: joi, 2 octombrie

Onorează-te mai întâi pe tine însuți. Asteroidul Pallas guvernează simțul tău interior al înțelepciunii și al dreptății. Acest lucru este similar și cu simțul tău personal al integrității, care îți permite să nu te trădezi niciodată pe tine însuți sau convingerile tale pentru altcineva.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Rac: luni, 6 octombrie

Primește recompensele pe care le meriți. Luni, 6 octombrie, Luna Plină în Berbec va răsări în casa ta a carierei și a realizărilor profesionale. Acesta a fost un domeniu în care ai avut parte de o activitate intensă.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Leu: luni, 6 octombrie

Ocupă-te de fundamentele vieții tale. Începând de luni, 6 octombrie, până miercuri, 29 octombrie, Mercur va fi în Scorpion, stăpânul sectorului casei, rădăcinilor și fundamentelor vieții tale. Energia Scorpionului este interesantă în acest domeniu al vieții tale, deoarece vei crește continuu și ți se va cere să îmbrățișezi teme legate de transformare.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Fecioară: joi, 2 octombrie

În luna octombrie are loc o aliniere interesantă a energiilor, care te afectează pe tine și viața ta prin energia Vărsătorului. Asteroidul Pallas va intra în mișcare directă în Vărsător joi, 2 octombrie, urmat de Pluto, care va intra în mișcare directă în Vărsător luni, 13 octombrie.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Balanță: luni, 13 octombrie

Descoperă persoana care ai devenit, dragă Balanță. Venus va intra în Balanță luni, 13 octombrie, activându-ți puterea de atracție și ajutându-te să arăți și să te simți cât mai bine. Venus în zodia ta, Balanța, te ajută să atragi ceea ce și pe cine trebuie să ai în viața ta, prezentându-te în același timp în cea mai bună lumină posibilă.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: miercuri, 22 octombrie

Aceasta este perioada ta preferată din an, care coincide și cu revenirea solară sau sezonul zilei tale de naștere. A experimenta o revenire solară înseamnă a fi martor la întoarcerea Soarelui în locul exact în care se afla la momentul nașterii tale, ceea ce marchează și începutul unui nou an pentru tine. Uită că Anul Nou se sărbătorește doar pe 1 ianuarie și consideră-l pe acesta ca fiind unul creat special pentru tine.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Săgetător: luni, 6 octombrie

Luna Plină în Berbec va răsări luni, 6 octombrie, în casa ta a bucuriei, plăcerii și creativității. Acest domeniu al vieții tale reprezintă și angajamentul romantic și căsătoria, așa că s-ar putea să începi să realizezi cât de profundă poate fi o relație în viața ta.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Capricorn: luni, 13 octombrie

Venus, planeta abundenței și bogăției, va intra în Balanță luni, 13 octombrie, declanșând o perioadă de recompense în cariera ta. Este posibil ca acesta să fi fost un domeniu al vieții tale căruia i-ai dedicat mult timp în ultima perioadă.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Vărsător: miercuri, 22 octombrie

Schimbarea este inevitabilă. Scorpionul este semnul zodiacal care guvernează casa carierei tale. Drept urmare, este probabil să schimbi frecvent cariera sau parcursul profesional de-a lungul vieții.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Pești: miercuri, 22 octombrie

Lasă-te purtat de val. Miercuri, 22 octombrie, sezonul Scorpionului începe să-ți lumineze casa norocului, călătoriilor și noilor începuturi. În timp ce Scorpionul te ajută să înțelegi ce simți că trebuie să urmărești, el servește și ca o invitație pentru tine de a-ți descoperi adevărul personal.