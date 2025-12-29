Neti Sandu, horoscop 2026 | Zodia care se îmbogățește anul viitor. Banii vin râuri-râuri

Neti Sandu și Andreea Marinescu aduc horoscopul pentru perioada 21 decembrie 2025 – 20 ianuarie 2026, subliniind principalele influențe astrologice care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale din această perioadă.

Se schimbă atmosfera. Am avut mult timp planete grupate în semne de foc, iar asta s-a simțit și a fost accentuat și de o cuadratură Marte-Saturn destul de severă. Ne bucurăm că situația este depășită deja. Acum, așa cum până acum am avut atât de multe planete în Săgetător, care apoi se mută în Capricorn, ceea ce a fost foc-foc, acum trecem pe pământ-pământ. Aceasta se întâmplă și în opoziție cu Jupiter retrograd pe perioada aceasta.

Vorbind despre perioada 21 decembrie – 20 ianuarie, avem soarele care traversează zodia Capricornului. Venus și Mercur încep întâi în Săgetător, dar miercuri, pe 1 ianuarie, intră în Capricorn. Deja din 24 decembrie, Venus se află în Capricorn. Este ca un dans frumos, un menuet până se ajunge la Capricorn, iar apoi devine o horă colectivă, un fel de tango frumos cu Jupiter.

Mai sunt și planetele Saturn și Neptun, care ies din zodia Peștilor, iar intervalele lor se asortează astfel încât să creeze o armonie, o înțelegere între planete, oferind o platformă de stabilitate. Depășim astfel un an care a fost destul de agitat și încrâncenat, iar acum intrăm pe o platformă mai liniștită, unde ne putem trage sufletul și să ne facem planul. Capricornul este foarte bine organizat și are nevoie de stabilitate; el însă oferă stabilitate.

Dacă începutul anului este sub aceste auspici, înseamnă că ne putem proiecta deja o stabilitate pentru restul perioadei, pentru ce urmează să se întâmple în decursul acestui an. Mi se pare că această configurație astrală vine ca o promisiune și avem motive să ne imaginăm un viitor stabil. Așa se schimbă atmosfera, iar astrologia ne arată alte combinații astrale, în jurul cărora construim și ne proiectăm planurile.

Horoscop 21 decembrie 2025 – 20 ianuarie 2026

Capricorn

Pentru Capricorn avem soarele acolo, și am zis de când Mercur și Venus sunt deja, iar acum va intra sigur și Marte. Astfel, toată încrâncenarea care a fost până acum se mută în Capricorn, dar fără conflict.

Este doar energie pură, care, împreună cu Mercur, Venus și soarele, propune un nou început pentru Capricorn sau o schimbare pe care poate a mai întrevăzut-o în decursul anului 2025. Jupiter, aflat în partea opusă, a propus deja această schimbare. Jupiter retrograd vine exact la momentul potrivit, ca două știri față în față, pentru a sta la negocieri și a vedea dacă propunerea veche este încă valabilă sau dacă există una mai nouă.

Se pot ivi, de exemplu, oportunități pentru Capricorn în privința colaborărilor, a proiectelor sau a ofertei de muncă, fie în sfera profesională, fie în cea personală. Mi se pare o poziție privilegiată pentru Capricorn și reprezintă o reînnoire a unor promisiuni făcute de Jupiter când a intrat în iunie în zodia Racului, în casa partenerială. Aceasta poate viza atât contracte profesionale, cât și posibilitatea unei căsătorii.

Pentru cei care au fost într-o relație și au fost indeciși, Jupiter retrograd confirmă acum seriozitatea unei relații. Pe toate planurile, Capricornul are de câștigat. Este un mare atu în mâna Capricornului, iar Jupiter, care în curând nu va mai fi retrograd, până la sfârșitul primăverii va aduce ceea ce și-au dorit sau ceea ce au construit până acum.

Poate că până acum nu s-a întâmplat nimic, iar acum apare oportunitatea, fie în sfera profesională, fie în cea personală, și este momentul să profite de ea. Aceasta este cu siguranță o perioadă importantă, deoarece multe planete sunt acolo și energiile lor se suprapun, ca la un tort cu straturi.

Vărsător

La Vărsător lucrurile stau bine, pentru că se deschide o perioadă cu noutăți care pot veni din sfera profesională. Jupiter este acolo din iunie 2025 și deja se simte efervescență în domeniul muncii. Vărsătorul poate face ceva nou, poate fi cooptat de diverse organizații, asociații sau oameni de afaceri care vor să colaboreze, pentru că el are idei, este creativ, peste medie, și de aici se poate desprinde ceva important.

După aceea, Marte va intra și el acolo, în aproximativ două luni. Astfel, Vărsătorul ar trebui să aibă un proiect pregătit, să aibă „un cartuș pe țeavă” și la momentul oportun să profite de această oportunitate. Mai mult, în următorul episod vom vorbi despre cum arată anul, pentru că Jupiter, marele benefic, se va muta în casa partenerială și vor apărea și mai multe oportunități. Vărsătorul se pregătește să iasă la rampă cu ceva nou.

Planetele din Capricorn sunt grupate astfel încât să-i arate că s-a ocupat prea mult de proiecte, de ceilalți, de exterior, și prea puțin de el. Ar fi cazul să se concentreze puțin pe viața personală, să ia o pauză, să meargă undeva în weekend, să respire aer proaspăt și să se relaxeze. Relaxarea îl va ajuta să rămână la fel de creativ și inspirat.

Lucrurile arată bine și planetele nu mai sunt retrograde în casa banilor Vărsătorului, ceea ce este foarte important. Zona se eliberează, iar Saturn și Neptun vor ajunge într-o poziție în care va fi tocmai potrivit să colaboreze cu oameni de la care are ce învăța, cum ar fi sponsori, investitori sau alți parteneri, creând avantaje reciproce.

În ceea ce privește sănătatea, aceasta trebuie supravegheată cu atenție.

Pești

La Pești avem aceste două indicii importante: Saturn și Neptun, care au fost retrograde după ce au stat multă vreme în zodie. Aceasta înseamnă că mai era ceva de finalizat, de încheiat. Acum însă, ei pot începe o viață nouă, poate să-și refacă viața sentimentală. Jupiter se află în casa dragostei și în casa copiilor pentru Pești, astfel că, dacă și-au dorit copii, acest vis se poate realiza acum.

Jupiter nu va mai fi retrograd după ianuarie, iar lucrurile vor fi în favoarea lor. Este o perioadă de revenire după un carusel destul de complicat și probabil dureros. Nu pentru toți a fost la fel, dar pentru mare parte da, pentru că planetele au fost grele și retrograde. Acum ele merg direct și Jupiter poate aduce ceva benefic.

Mai departe, planetele din Capricorn aduc pentru Pești niște alianțe. Ei pot intra în diferite colaborări cu grupuri, organizații sau colectivități, cu care să se simtă bine, de exemplu, de sărbători. Este un lucru frumos, o revigorare, o „bulă de oxigen” pentru Pești.

Berbec

Pentru Berbec e timpul unei reașezări. Trebuie să acorde atenție sănătății și să-și încheie lecțiile – acest lucru este obligatoriu. Planetele din Săgetător i-au dat Berbecului impulsuri de toate felurile, iar acum se pare că le-a recepționat cum trebuie. Totuși, este important să fie stăpân pe el și să aleagă clar obiectivele, pentru că Saturn și Neptun revin în zodia Berbecului. Nu trebuie să fie lăsați de capul lor, așa cum sunt obișnuiți să fie independenți; trebuie să pună punctul pe „i”.

Nu vor trebui să țină cont de mai mulți factori, iar pentru ei va fi ceva nou, niște lecții importante. Totuși, există și avantaje: Jupiter, pentru moment, se află într-o casă care le oferă posibilitatea de a se simți mai bine acasă, să regăsească căldura căminului și a familiei, și să facă acolo ceva benefic.

Mai târziu, se pot întâmpla lucruri și din punct de vedere sentimental, iar Berbecul se poate concentra pe propria casă. Pentru moment, accentul este pe familie, iar mai târziu, dacă vor să-și întemeieze o căsnicie sau să crească copii, vor fi pregătiți.

În această perioadă pot primi mult ajutor din partea unor oameni influenți, ceea ce poate duce la o propulsare în societate. Trebuie să fie foarte receptivi la ceea ce se întâmplă în jur și să țină cont de mai mulți factori atunci când iau decizii importante.

Taur

Pentru Taur, Uranus a revenit și mai are încă ceva de „șoptit la ureche”, ca să se știe ce are de făcut sau ce a amânat. Așa acționează Uranus retrograd în zodia în care a fost: deschide capitolul comunicare și oferă oportunități de a se impune pe o scenă. Aceasta poate fi printr-o voce, o imagine sau printr-o persoană influentă.

Acum este o perioadă potrivită pentru modă, pentru cursuri, școală sau diverse colectivități. Taurul este un om care unește oamenii, și trebuie să vorbească, să-și exprime ideile. Dacă nu o face, va apărea o altă conjunctură în care i se va oferi această oportunitate, iar dacă nu o valorifică, va rămâne la fel de taciturn.

Planetele din Capricorn oferă stabilitate, un pilon solid și șansa de a realiza lucruri care să-l propulseze într-o altă carieră. Sunt foarte multe planete în Capricorn, semn de pământ, care se asortează bine cu Taurul, și astfel poate obține validare din partea cuiva. De aceea, poate fi implicat în studii, poate călători și să vină de acolo cu idei noi sau să fie chemat să împărtășească experiența sa.

Se pot întâmpla lucruri neașteptate cu Uranus retrograd, deoarece el aduce schimbări rapide și surprinzătoare.

Gemeni

Pentru Gemeni apar noi începuturi. Ei au șansa de acum de a rezolva problemele legate de bani, având în vedere că Jupiter, marele benefic, le-a fost în zodie și le-a oferit oportunități.

Acum Jupiter s-a mutat în casa banilor și de acolo caută resurse, negociază, găsește sponsori și alte persoane care pot susține proiectele lor, pentru că Gemenii pot lucra pe mai multe fronturi. După ce Jupiter nu va mai fi retrograd, vor putea obține mai mulți bani, fie din salariu, fie din colaborări, fie prin diverse alte oportunități.

O schimbare cu totul neașteptată poate veni de la Uranus, care va ajunge în zodia Gemenilor. Deocamdată, fiecare trebuie să-și pregătească terenul pentru aceste momente, care vor fi foarte importante și marcante pentru anul ce vine. Planetele se vor schimba în alte zodii și încheiem astfel o etapă.

De aceea, este bine ca până la sfârșitul anului să încheiem toate proiectele, pentru că apoi pășim într-o cu totul altă vibrație. Trebuie să onorăm ce ni se cere acum, să avem energia necesară și să ne acordăm cu perioada care urmează, să fim receptivi la nou. Pe toate planurile vor apărea oportunități, indiferent de vârstă sau preocupări.

Gemenii pot avea recunoașteri din partea colegilor sau a șefilor și ar trebui să profite. Pot solicita lucruri de care au nevoie pentru a-și îmbunătăți calitatea muncii – de exemplu, device-uri sau alte facilități care să le ușureze activitatea.

Rac

Pentru Rac lucrurile se concentrează pe sfera partenerială. Soarele, cel mai important factor, este în casa partenerială, iar Jupiter din Rac, deși retrograd, aduce lucruri bune. Planetele din jurul soarelui sunt, de asemenea, în casa partenerială, oferind Racului oportunități.

Dacă are șansa de a obține o promovare în carieră, de a face ceva nou sau de a primi recunoaștere din partea unei bresle, a societății sau a unei comunități, acum poate să capete curajul să pună în aplicare planul său. Universul are planuri pentru Rac, dar este important ca el să aibă pregătit un proiect pe care să se bazeze pentru a fi promovat.

Sigur, Racul își dorește rezultate care se pot realiza, dar îi lipsește curajul de a acționa. Acum este momentul ideal: sfera partenerială este activată, iar Racul trebuie să profite, să acționeze, să pândească ocazia și să intervină cu încredere, într-un mod constructiv.

Leu

Pentru Leu, perioada recentă a fost ca o bătălie care putea fi câștigată, să sperăm. Au fost multe planete în Săgetător, iar acum ele se mută în casa serviciului, a muncii și a lucrului cu echipa sau colectivitatea de la locul de muncă. Aceasta creează un „pod” peste pământ, în zodia Racului, care pentru Leu reprezintă casa răscolirilor interioare și a conectării cu sinele. Leul trebuie să înțeleagă anumite lecții personale.

În primăvară, Jupiter va intra în semnul Leului, iar el trebuie să fie pregătit pentru ceea ce își dorește să realizeze. Nu este vorba doar despre putere, mărire sau bani, ci despre cum gestionează aceste lucruri.

Leul mai are de lucrat la școală sau la proiecte personale: trebuie să încheie module, capitole sau alte lucruri pe care le-a început. Are capacitatea și inteligența necesară, dar este important să facă pace cu el însuși. Jupiter, aflat în casa răscolirilor sufletești, sugerează că cel mai bine este să încheie conflictele interioare pentru a se bucura de „noua autostradă” care se deschide în fața lui.

Aceasta este povestea Leului în perioada aceasta, o perioadă de pregătire și deschidere către noi oportunități.

Fecioară

Pentru Fecioare totul se concentrează în casa partenerială, care este încă dominată de Saturn și Neptun, dar care nu mai sunt retrograde. Aceasta înseamnă că Fecioarele au învățat să stea în banca lor, să nu se mai bazeze pe alții și să nu se supere dacă nu sunt băgate în seamă. A fost greu, dar universul a avut grijă să le țină pe loc până au înțeles că trebuie să rezolve singure ecuațiile vieții personale, profesionale și de sănătate.

Din când în când mai primeau câte un ajutor, care era „aur curat”, dar în general au învățat să se descurce singure. Saturn și Neptun vor pleca de acolo și, odată ce merg direct, vor deschide alte posibilități. Partea frumoasă este că Jupiter, chiar dacă este retrograd, nu îi lasă complet singuri: în anumite situații, pot conta pe oameni care să îi ajute, mai ales în momentele importante.

Planetele din Capricorn le oferă Fecioarelor confort sufletesc și o împăcare cu sine, precum și o descărcare a stării de singurătate. Chiar dacă sunt căsătoriți sau au familie, pot resimți încă această însingurare și este bine să descopere o activitate, o preocupare sau un hobby care să le aducă creativitate și reconectare cu lumea. Au învățat să fie singure și acum pot să folosească această experiență pentru a se deschide și a se conecta mai bine cu ceilalți.

Balanță

Este tot o luptă pentru echilibru, pentru că a fost ca o păcăleală: Jupiter te ajută, e în casa succesului Balanței, dar când e retrograd, nu mai știi ce să crezi. Ți-a promis și te-a mințit, nu mai știi ce să crezi.

Tu însă trebuie să ai încredere în tine și să știi că, până la urmă, lucrurile se vor rezolva dacă ai răbdare și privești cu atenție ce se întâmplă în jur. Este important pentru toate zodiile, dar în cazul Balanței, aceasta a primit o promisiune legată de carieră – poate va fi șef, poate va pleca într-un proiect sau va realiza o emisiune – și dintr-o dată totul pare că se amână sau se schimbă. Nu, proiectele nu cad; sunt doar amânate. Jupiter retrograd funcționează exact așa: amână anumite lucruri ca tu să fii pregătit din interior. Nu totul ți se cuvine automat – este important să ai atitudinea potrivită, simplu și clar.

Acum, planetele – Soarele, Mercur, Venus și Marte – sunt în Capricorn și pot aduce schimbări la nivelul casei sau al locuinței. Poate fi vorba de mutări temporare, deplasări, studii, cercetări, cantonamente sau alte activități care durează câteva săptămâni sau chiar o lună. Dacă apar schimbări acasă, ele pregătesc terenul pentru primăvară.

Nu știm dacă este vorba de o nuntă, dar Jupiter este în demnitate, în casa succesului, și astfel Balanța sau copilul său, dacă este mare, se poate căsători sau poate participa la un botez ori alt eveniment important. În orice caz, se fac pregătiri pentru următorul moment major, poate doar pentru Paște, deocamdată, pentru că nu am trecut încă de Crăciun. Planetele nu sunt încă în Capricorn în casă, așa că acum este perioada pregătirilor pentru următorul eveniment important.

Totodată, este esențial să acorde atenție sănătății. Cu atât de multe planete în casa a patra, Balanța trebuie să fie atentă la dietă și să aibă grijă de sine în această perioadă.

Scorpion

Pentru Scorpioni avem activată casa mentală și a călătoriilor. Poate că se pregătesc să plece undeva – nu neapărat departe, dar posibil și mai departe, pentru că Jupiter se află în Rac, casa călătoriilor lungi, deși este retrograd. Aceasta înseamnă că unele plecări pe care nu le-au putut face vara trecută pot fi acum posibile, deși uneori pot decide să amâne. Vara aceasta vor avea din nou oportunitatea de a călători.

Planetele aflate acum în casa drumurilor scurte indică deplasări mai apropiate, cum ar fi un city break sau alte călătorii scurte. Ei pot avea rezervări și oportunitatea să plece, dar este posibil să fie și o perioadă de examene. Casa intelectuală este foarte activă: unii pot avea examene, să susțină diferențe sau să ajute copiii lor cu momente importante legate de studii sau navete.

Poate fi vorba și de cursuri în alt oraș sau aproape de orașul lor, dar într-o locație favorabilă și benefică. Totul iese bine, pentru că intervalul de la Scorpion până la Capricorn este un traseu bun, fără obstacole majore. În plus, „podul prieteniei” care leagă Capricornul de Rac vine direct la Scorpion, aducând un sprijin important pentru familie, școală și deplasări.

Aceasta este o perioadă de relaxare și de a mai lăsa în urmă stresul și constrângerile care i-au tensionat. În plus, Saturn și Neptun, aflate în semn de apă, nu mai sunt retrograde și oferă sprijin. Această combinație aduce confort și stabilitate, ceea ce face ca zona aceasta să fie una dintre preferatele mele.

Săgetător

Pentru Săgetători acest moment este unul foarte bun. Au trecut toate planetele pe acolo și au depășit toate provocările și tensiunile, pentru că perioada a fost încărcată și dificilă, cu evenimente intense, inclusiv cu tensiuni Saturn-Marte. A fost greu, mai ales că planetele erau retrograde în Pești, dar acum nu mai sunt și nici Marte nu mai instigă conflicte.

Acum toate planetele sunt concentrate în zona banilor – bani din serviciu, alianțe cu oameni de afaceri și mișcări importante în plan financiar. Săgetătorii pot obține susținere financiară, stabilitate și diverse promisiuni care se pot concretiza pe parcursul anului, chiar din surse neașteptate. Uranus se află în casa serviciului, ceea ce înseamnă muncă susținută și rezultate pe termen lung, iar ulterior se va muta în casa partenerială, generând oportunități de colaborare și venituri din asociații sau proiecte comune cu persoane influente.

Jupiter, aflat în casa banilor, lucrează la stabilizarea resurselor financiare. Uneori, poate exista necesitatea de a recalcula plăți, investiții sau datorii, mai ales că este retrograd în casa averii. Aceasta este o lecție esențială despre bani: dacă nu primești ce ți se cuvine, înseamnă că trebuie să înveți să gestionezi corect resursele și să-ți recunoști valoarea. Odată învățată această lecție, banii vor începe să vină constant și fără blocaje.

Așadar, luna aceasta Săgetătorii trebuie să fie atenți la finanțe, să facă calculele corect și să profite de oportunitățile care apar, pregătindu-se pentru un an stabil și prosper.