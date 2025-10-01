Prima pagină » HOROSCOP » ZODIILE care vor avea noroc la bani, din 1 octombrie 2025. Succesul financiar este de partea acestor nativi

ZODIILE care vor avea noroc la bani, din 1 octombrie 2025. Succesul financiar este de partea acestor nativi

01 oct. 2025, 17:00, HOROSCOP
ZODIILE care vor avea noroc la bani, din 1 octombrie 2025. Succesul financiar este de partea acestor nativi
FOTO - Caracter ilustrativ

Începând de miercuri, 1 octombrie 2025, trei dintre zodii intră într-o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar. Norocul la bani le surâde acestor nativi, iar oportunitățile de câștig nu vor întârzia. Mai mult, pentru aceștia, toamna va începe sub semnul abundenței și al stabilității materiale.

Potrivit Spynews, este vorba de Săgetător, Vărsător și Pești. Pentru aceste semne zodiacale, Luna în Vărsător aduce o perspectivă nouă, alături de o abordare solidă a rezolvării problemelor.

Săgetător

În timpul Lunii în Vărsător, oportunitățile par să implore acești nativi să profite de ele și s-ar putea chiar să ajungă să râdă de cât de ușor le merg lucrurile. Această influență lunară amintește că ingeniozitatea acestor nativi este unul dintre cele mai mari puncte forte. Mai mult, au talente, iar oamenii sunt dispuși să plătească pentru ele. Ușurarea financiară începe să se manifeste sub formă de bani reali, în timp ce Universul vrea ca acești nativi să știe că abundența nu este departe.

Vărsător

Cu Luna în zodia lor, Vărsătorii vor fi ajutați de univers să transforme provocările în progrese, iar în prima zi a lunii octombrie, povara financiară începe să se ușureze și acest lucru se întâmplă în mare parte pentru că nativii sunt dispuși să contribuie la acest proces. Luna în Vărsător asigură că ceea ce odată părea stagnant începe acum să avanseze. Acești nativi nu mai sunt blocați și acum vor să profite la maximum de acest nou și rapid impuls.

Pești

Pentru Pești, Luna în Vărsător vine ca o gură de aer proaspăt, mai ales în plan financiar, după o perioadă în care grijile legate de bani i-au apăsat și i-au făcut să piardă direcția. Acum, lucrurile încep, în sfârșit, să se schimbe. Începând cu data de 1 octombrie 2025, acești nativi observă cum apar mici îmbunătățiri, iar soluțiile prind contur într-un mod concret. Pentru ei urmează o perioadă în care vor simți că totul începe să se așeze.

Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
O băutură acidulată îți scurteaza viața cu 12 minute. Alimentele care ți-o prelungesc
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Marele Val” care traversează Calea Lactee mută stelele din loc, au descoperit astronomii