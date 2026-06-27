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Administrația Trump vrea mai multă religie în stat și contestă separarea dintre biserică și instituțiile publice

Administrația Trump vrea mai multă religie în stat și contestă separarea dintre biserică și instituțiile publice
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Administrația Trump a publicat un raport al Comisiei pentru Libertate Religioasă care pune sub semnul întrebării separarea dintre biserică și stat și recomandă o interpretare mai strict religioasă a Constituției. Documentul a stârnit critici din partea unor organizații religioase și a unor voci din societatea civilă din SUA.

Raportul care schimbă interpretarea Constituției

Administrația Trump a publicat vineri un proiect de raport al Comisiei pentru Libertate Religioasă care afirmă că separarea dintre biserică și stat este o interpretare greșită a Constituției.

Documentul promovează ideea că religia ar trebui privită ca un element central al vieții publice și insistă asupra rolului său fundamental în societatea americană. În text apare formularea potrivit căreia americanii ar trebui să își amintească permanent „de Creatorul care ne-a creat și ne acordă drepturile”.

Raportul, care are 224 de pagini, propune ca Departamentul de Justiție să emită îndrumări prin care Constituția să fie interpretată într-o cheie „originalistă”, adică apropiată de intenția fondatorilor Statelor Unite.

Ce schimbări sunt vizate în școli, armată și legislație

Documentul ajunge și în zona de politici publice. Școlile publice ar trebui să permită manifestări religioase, fiind menționate explicit Cele Zece Porunci. În același timp, raportul susține că militarii sancționați pentru refuzul vaccinării ar trebui să fie reintegrați și despăgubiți. O altă propunere vizează eliminarea Amendamentului Johnson, care limitează implicarea politică a organizațiilor non-profit.

De asemenea, raportul afirmă că organizațiile religioase care colaborează cu statul nu ar trebui obligate să respecte anumite prevederi ale legislației privind drepturile civile atunci când acestea intră în conflict cu credințele lor.

Dan Patrick și poziția comisiei

La prezentarea raportului, Dan Patrick, locotenent-guvernatorul statului Texas și președintele comisiei, a respins ideea că separarea dintre biserică și stat ar fi un principiu constituțional încălcat în mod frecvent în dezbaterea publică.

El a mers mai departe și a susținut că această interpretare ar trebui contestată formal de orice oficial care o invocă.

„Comisia recomandă ca orice funcționar, din cadrul guvernului, al unei instituții de învățământ, al armatei, al unui spital etc., care susține că a avut loc o încălcare a separării dintre biserică și stat trebuie să „indice în scris exact unde ați încălcat Constituția, pentru că nu ați făcut-o, iar de astăzi înainte, această frază nu ar trebui să mai aibă niciodată vreo putere asupra oamenilor de toate credințele din America”.

Deși expresia „separare între biserică și stat” nu apare explicit în Constituția Statelor Unite, principiul este asociat Primului Amendament, care interzice instaurarea unei religii oficiale de către stat.

Interpretarea acestei prevederi a fost, de-a lungul timpului, una dintre cele mai controversate teme din dreptul constituțional american.

Schimbări în spațiul public și controverse privind componența comisiei

În mai multe state au fost adoptate măsuri care introduc elemente religioase în școli, inclusiv Cele Zece Porunci, iar la nivel federal au avut loc evenimente religioase organizate sau sprijinite de instituții publice.

Comisia pentru Libertate Religioasă a fost înființată anul trecut și este alcătuită în principal din creștini conservatori și un reprezentant al iudaismului ortodox, o structură criticată de mai multe organizații pentru lipsa de diversitate religioasă.

În februarie, mai multe grupuri religioase și organizații ale persoanelor nereligioase au dat în judecată administrația, susținând că modul de formare al comisiei nu reflectă pluralismul religios din SUA.

Reverendul Paul Raushenbush, unul dintre reclamanți și lider al Alianței Interconfesionale, a criticat dur raportul, spunând că acesta reflectă o viziune îngustă asupra religiei în America și nu reprezintă diversitatea credințelor din societate.

„Reflectă viziunea îngustă, naționalistă creștină a acestei comisii ilegitime. O trădare a intenției inițiale a promisiunii libertății religioase garantate de Primul Amendament, raportul și comisia din spatele acestuia nu reușesc să reprezinte și să promoveze importanța diversității religioase și a toleranței față de toate credințele din țara noastră, nu doar față de câțiva aleși, privilegiați.

Raportul este o listă de dorințe cu idei care creează diviziune și sunt nepopulare, pe care grupurile religioase de extremă dreaptă le promovează de ani de zile.”

Documentul este încă în fază de proiect, iar comentariile publice sunt deschise până pe 12 iulie. În paralel, există un proces în instanță care încearcă să blocheze publicarea raportului până la o decizie privind legalitatea comisiei.

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