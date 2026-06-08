Apelul direct al lui Donald Trump către Iran și Israel după ce armistițiul încheiat în luna aprilie este sub semnul întrebării

Președintele Donald Trump a cerut luni, printr-o postare scurtă pe platforma Truth Social, încetarea imediată a schimburilor de focuri dintre Israel și Iran, în contextul în care armistițiul semnat în luna aprilie a picat, iar încercările Statelor Unite de a încheia un armistițiu cu Teheranul nu au mai înregistrat niciun progres.

„Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat «împușcăturile»”, a scris președintele Statelor Unite pe Truth Social.

„Ambele părți, Israelul și Iranul, doresc să încheie un ARMISTIȚIU imediat! Negocierile finale privind „pacea” sunt în curs, cu condiția ca ignoranța sau prostia să nu le stea în cale. Blocada va rămâne în vigoare, cu toată forța și efectul ei, până la încheierea unui „acord final”. Lucrurile ar trebui să se miște repede.“, a mai transmis președintele pe rețelele de socializare.

Iranul a lansat duminică seara valuri de rachete către teritoriul israelian, inclusiv spre Tel Aviv, ca răspuns la atacurile aviației israeliene asupra unor ținte Hezbollah din Beirut. Teheranul a amenințat în același timp că acesta este doar „începutul unei săptămâni întregi de lovituri continue”.

În replică, forțele israeliene au atacat luni dimineața sisteme de apărare aeriană, obiective militare din Teheran și o uzină petrochimică din sud-vestul Iranului.

Donald Trump a declarat public că îi va cere premierului israelian Benjamin Netanyahu să nu riposteze și s-a arătat nemulțumit de bombardamentele anterioare din Liban. Cu toate acestea, Israelul a ignorat solicitările Statelor Unite și a atacat Iranul câteva ore mai târziu.

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