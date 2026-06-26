Atac masiv cu drone ucrainene în adâncul Rusiei. Explozii la o importantă fabrică chimică și la rețeaua energetică din Tula

Regiunea rusă Tula ar fi fost vizată în noaptea de 26 iunie de un atac cu drone ucrainene. Presa rusă și autoritățile locale susțin că o fabrică chimică și infrastructura energetică din Novomoskovsk au fost afectate.

Armata ucraineană a lansat un nou atac cu drone asupra regiunii Tula, în vestul Rusiei, în noaptea dinspre 25 spre 26 iunie. Potrivit canalelor rusești de Telegram și autorităților locale, țintele vizate au inclus o importantă fabrică chimică și infrastructura energetică din orașul Novomoskovsk, scrie Kiev Independent.

Canalul independent de Telegram Exilevona Plus, citând mărturiile locuitorilor din zonă, a relatat că mai multe explozii au fost auzite în apropierea fabricii chimice Azot din Novomoskovsk. Potrivit acelorași surse, în urma presupusului atac în aer s-ar fi simțit un miros puternic de amoniac.

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La scurt timp după apariția informațiilor, guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Milyaev, a confirmat că o dronă ucraineană a lovit o „instalație industrială” din Novomoskovsk, fără a preciza despre ce obiectiv este vorba.

Infrastructura energetică ar fi fost afectată de atac

Pe lângă presupusa lovire a fabricii chimice, autoritățile ruse afirmă că și infrastructura energetică din regiune a suferit avarii.

Guvernatorul Dmitri Milyaev a declarat că liniile electrice au fost deteriorate în urma atacului, iar pe rețelele sociale au apărut numeroase mesaje privind întreruperi ale alimentării cu energie electrică în Novomoskovsk.

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În același timp, sistemul american FIRMS (Fire Information for Resource Management System) al NASA ar fi detectat un incendiu pe teritoriul centralei electrice de stat din oraș, potrivit informațiilor distribuite de mai multe canale rusești de Telegram.

Ucraina intensifică atacurile cu drone în interiorul Rusiei

Novomoskovsk este situat la aproximativ 395 de kilometri de granița cu Ucraina și a mai fost vizat anterior de atacuri.

Fabrica chimică Azot, una dintre cele mai importante unități industriale din regiune, a fost atacată și pe 14 iunie, potrivit relatărilor anterioare.

În ultimele luni, Ucraina și-a extins semnificativ campania de atacuri cu drone asupra unor obiective aflate adânc în interiorul teritoriului rus. Strategia vizează în principal infrastructura energetică, rafinăriile de petrol, centrele logistice și instalațiile implicate în producția de echipamente militare. Autoritățile de la Kiev consideră aceste obiective esențiale pentru susținerea efortului de război al Rusiei.