Japonezii testează un avion hipersonic de cinci ori mai rapid decât viteza sunetului, care ar reduce zborul Tokyo-New York la mai puțin de două ore

Japonia a făcut un pas important în dezvoltarea aviației hipersonice, după ce cercetătorii agenției spațiale japoneze JAXA au realizat primul test de combustie la Mach 5 pentru o aeronavă experimentală. Proiectul deschide perspectiva unor zboruri intercontinentale radical mai rapide decât cele comerciale actuale și depășește cu mult vitezele promise de noua generație de avioane supersonice.

Japonezii testează un avion hipersonic de cinci ori mai rapid decât viteza sunetului

Cercetătorii de la agenția spațială japoneză JAXA au realizat un test experimental de combustie la Mach 5 în cadrul centrului Kakuda Space Center din prefectura Miyagi, într-un proiect dedicat dezvoltării tehnologiilor hipersonice, potrivit luxurylaunches.com.

Potrivit oficialilor japonezi, este primul test de acest tip realizat de țară pentru o aeronavă experimentală hipersonică și reprezintă un moment important într-un program dezvoltat discret timp de mai mulți ani.

Mach 5 înseamnă aproximativ 3.800 mph, adică peste 6.100 km/h, o viteză care schimbă radical calculele actuale din aviație.

Zbor Tokyo–New York în mai puțin de două ore

La asemenea viteze, un traseu lung precum Tokyo-New York, de aproximativ 10.800 de kilometri, ar putea fi parcurs teoretic în aproximativ o oră și 45 de minute, fără a lua în calcul procedurile de decolare, aterizare, accelerare sau deviațiile de rută.

Prin comparație, aeronava Overture dezvoltată de compania americană Boom Supersonic, considerată succesorul modern al Concorde, este proiectată pentru o viteză de croazieră de aproximativ Mach 1,7.

Chiar dacă acest tip de avion ar reduce semnificativ durata zborurilor comerciale actuale, proiectul japonez operează într-o categorie tehnologică complet diferită.

Test pentru supraviețuire în condiții extreme

Experimentul realizat de JAXA nu a urmărit doar atingerea unei viteze spectaculoase, ci testarea comportamentului întregii aeronave în condiții hipersonice.

În instalația de testare pentru motoare ramjet, inginerii au recreat condiții similare unui zbor la Mach 5, expunând aeronava experimentală la temperaturi care se apropie de 1.000 de grade Celsius la exterior.

La asemenea viteze, provocarea nu mai ține doar de performanță, ci și de supraviețuirea structurii aeronavei, deoarece temperaturile extreme pot distruge rapid materialele convenționale și sistemele electronice sensibile.

Cercetătorii au analizat distribuția temperaturii în jurul motorului și fuselajului, rezistența materialelor, protecția termică și comportamentul suprafețelor aerodinamice în condiții extreme.

Motor alimentat cu hidrogen și provocări inginerești uriașe

Aeronava experimentală utilizează un motor ramjet alimentat cu hidrogen.

Spre deosebire de motoarele convenționale, un ramjet nu are compresoare mecanice complexe, ci folosește viteza extremă a aeronavei pentru comprimarea aerului înainte de combustie.

Acest sistem devine eficient doar la viteze foarte ridicate, ceea ce face tehnologia extrem de dificil de dezvoltat și controlat.

Potrivit echipei japoneze, sistemul de protecție termică a reușit să mențină interiorul aeronavei aproape de temperaturi normale de funcționare, un aspect esențial pentru funcționarea sistemelor electronice și a controlului de zbor.

Japonia studiază și impactul asupra mediului

Un alt element important al testului a fost analiza impactului de mediu al combustiei pe bază de hidrogen.

Cercetătorii au evaluat inclusiv comportamentul gazelor rezultate din propulsie, încercând să stabilească dacă astfel de sisteme ar putea deveni, în viitor, suficient de sustenabile pentru utilizări aerospațiale mai extinse.

De ce proiectul japonez depășește ideea unui nou Concorde

Dacă proiecte precum Boom Overture încearcă să readucă zborurile supersonice comerciale într-o formă mai eficientă și mai puțin zgomotoasă decât Concorde, experimentul japonez merge într-o direcție diferită.

La Mach 5, aeronavele intră într-un regim fizic apropiat de condițiile întâlnite la reintrarea în atmosferă: șocurile aerodinamice devin dominante, fluxul de aer devine instabil, iar temperaturile exterioare cresc dramatic.

Deocamdată, Japonia nu vorbește despre lansări comerciale sau termene spectaculoase, ci despre rezolvarea problemelor fundamentale care au împiedicat aviația hipersonică să devină realitate timp de mai bine de jumătate de secol.

