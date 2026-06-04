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Bloomberg: Germania, Franța și Marea Britanie pregătesc un plan pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor privind războiul din Ucraina

Bloomberg: Germania, Franța și Marea Britanie pregătesc un plan pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor privind războiul din Ucraina
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Germania, Franța și Marea Britanie discută un plan care ar putea deschide calea unor negocieri directe între Ucraina și Rusia. Potrivit Bloomberg, cele trei state consideră că evoluțiile de pe front și problemele interne ale Moscovei ar putea crea condițiile pentru implicarea lui Vladimir Putin într-un proces de pace.

Planul pregătit de Germania, Franța și Marea Britanie

Oficialii din Berlin, Paris și Londra lucrează la un cadru care să permită reluarea dialogului între cele două părți aflate în conflict, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Discuțiile sunt coordonate cu autoritățile de la Kiev și vizează identificarea unei formule prin care Rusia să fie atrasă la masa negocierilor.

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Sursa citată susține că statele europene văd o oportunitate în contextul discuțiilor cu care se confruntă Moscova. Printre argumentele invocate se numără pierderile armatei ruse pe front, atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra infrastructuri ruse și semnele de nemulțumire față de război apărute în intertiorul Rusiei.

Europa încearcă să evite o nouă iarnă de război

Potrivit Bloomberg, unu dintre motivele pentru care aliații occidentali discută acum această posibilitate este dorința de a evita o nouă iarnă marcată de atacuri asupra infrastructurii energetice și civile din Ucraina.

În același timp, statele implicate au convenit că orice decizie privind deschiderea unor negocieri cu Rusia îi aparține exclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa citată precizează faptul că liderul de la Kiev nu va fi presat să accepte aceste condiții pe care nu le consideră favorabile.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Nu există consens în rândul europenilor

Nu toți oficialii europeni susțin însă inițierea unor discuții cu Kremlinul în acest moment. O parte dintre aceștia consideră că Vladimir Putin nu a transmis niciun semnal clar că este dispus la negocieri serioase și că prioritatea ar trebui să rămână intensificarea presiunii asupra Rusiei și continuarea sprijinului militar pentru Ucraina.

„Națiunile europene nu ar trebui să fie partea care îi cere lui Putin să discute, ci ar trebui să fie invers, având în vedere dificultățile economice tot mai mari ale Rusiei și ratele lunare uimitoare ale victimelor”, au declarat oficiali europeni pentru Bloomberg.

UE caută o voce comună pentru eventuale negocieri

Sibiectul unor posibile negocieri cu Rusia este discutat tot mai des în capitalele europene. Anterior, Financial Times a relatat că liderii Uniunii Europene analizează scenariul unor contacte directe cu Moscova, în condițiile în care președintele american Donald Trump nu a reușit să obțină progrese semnificative în direcția unui acord.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că Europa are nevoie de un reprezentant capabil să vorbească în numele întregului bloc comunitar și să exercite presiuni suplimentare asupra Rusiei.

Potrivit POLITICO, printre numele luate în calcul pentru un eventual rol de mediator se află Angela Merkel, Mario Draghi și Alexander Stubb.

Zelenski vede un rol central pentru Germania, Franța și Marea Britanie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat anterior că Europa ar putea fi reprezentată în eventualele negocieri de grupul E3, format din Germania, Franța și Regatul Unit.

Liderul ucrainean a menționat că și Turcia sau unele state din nordul Europei ar putea avea un rol în viitoarele discuții privind încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

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