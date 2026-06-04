POLITICO: UE vrea sancțiuni pentru patru firme din China, pe care le acuză că sprijină Rusia în războiul împotriva Ucrainei

Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva unor companii chineze pe care le acuză că sprijină efortul de război al Rusiei în Ucraina. Potrivit POLITICO, măsura ar putea fi inclusă într-un nou pachet de sancțiuni care urmează să fie discutat de miniștrii de Externe ai statelor membre.

Acuzații privind sprijinirea armatei ruse

Patru companii din China sunt vizate de Uniunea Europeană pentru presupusa implicare în susținerea capacităților militare ale Rusiei. Conform informațiilor obținute de POLITICO, firmele sunt acuzate că furnizează produse chimice destinate armatei ruse, contribuie la activitatea așa-numitei „flote din umbră” folosite de Moscova pentru a evita sancțiunile și livrează componente utilizate la fabricarea dronelor de atac.

Oficialii europeni consideră că includerea acestora pe lista sancțiunilor ar putea amplifica tesiunile dintre Bruxelles și Beijing, mai ales acum când UE încearcă să reducă dependența economică de China și să combată practicile comerciale considerate neloiale.

În paralel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, încearcă să obțină sprijinul statelor membre pentru măsuri mai dure împotriva importurilor chineze care beneficiază de subvenții.

De partea cealaltă, China a avertizat că va răspunde prin „contramăsuri ferme și eficiente” dacă Uniunea Europeană va introduce noi restricții comerciale.

Bruxelles-ul își înăsprește abordarea

UE a vizat firmele chineze în rundele anterioare de sancțiuni, dar ultimele propuneri arată că blocul își dublează strategia de a ataca factorii de facilitare ai Rusiei, în ciuda avertizărilor Chinei privind „consecințele” măsurilor incluse în cea de-a 20-a rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei.

Potrivit unui document consultat de POLITICO și datat 21 mai, măsurile ar urma să fie incluse într-un „mini-pachet” de sancțiuni. Doi oficiali europeni au declarat că acesta ar putea fi adoptat la reuniunea miniștrilor de Externe ai UE programată la Luxemburg, pe 15 iunie.

Înaintea acestor discuții, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, urmează să se întâlnească la Paris cu reprezentantul comercial al Chinei, Li Chenggang, în marja unei reuniuni ministeriale a OCDE.

Noul pachet va conține în principal sancțiuni individuale, în timp ce statele membre lucrează deja la un al 21-lea pachet de măsuri, care ar urma să includă restricții sectoriale mai ample și să fie adoptat ulterior, în cursul verii.

Pentru a intra în vigoare, sancțiunile trebuie aprobate în unanimitate de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Sunt vizate și companii din Emiratele Arabe Unite, Turcia și Azerbaidjan

Documentul nu se limitează la firmele din China. Pe listă apar și cinci companii din Emiratele Arabe Unite, trei din Turcia și una din Azerbaidjan, toate fiind suspectate că facilitează transporturile maritime și exporturile energetice ale Rusiei.

De asemenea, sunt propuse sancțiuni împotriva unor filiale ale companiei petroliere ruse Lukoil, precum și împotriva mai multor persoane și societăți comerciale despre care autoritățile europene afirmă că sprijină industria de război a Moscovei.

Petrolul rusesc, în centrul viitoarelor sancțiuni

În paralel cu acest nou pachet, statele membre continuă negocierile privind următoarea rundă de sancțiuni. Una dintre principalele teme este plafonul de preț aplicat petrolului rusesc.

Mai multe țări europene susțin menținerea plafonului actual pentru a limita veniturile suplimentare pe care Moscova le-ar putea obține în contextul creșterii prețurilor la energie.

Totodată, un grup format din state nordice și baltice propune măsuri mai dure împotriva marilor companii energetice ruse, inclusiv Gazprom, Novatek, Rosneft și Lukoil. Același grup solicită și încetarea tuturor contractelor dintre Uniunea Europeană și industria nucleară rusă.

Comisia Europeană evită să comenteze detaliile

Comisia Europeană nu a confirmat oficial conținutul viitoarelor sancțiuni, însă a transmis că obiectivul rămâne creșterea presiunii economice asupra Rusiei.

„Nu comentăm detaliile viitoarelor pachete de sancțiuni. Ceea ce putem spune este că, la fel ca în cazul tuturor pachetelor anterioare, obiectivul nostru este de a maximiza presiunea economică asupra Rusiei, inclusiv prin introducerea unor noi măsuri pentru combaterea eludării sancțiunilor”, a transmis executivul european.

Recomandarea autorului: