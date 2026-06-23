Bloomberg: Giorgia Meloni ia în calcul alegeri anticipate în Italia încă din aprilie 2027

Premierul italian Giorgia Meloni analizează posibilitatea convocării unor alegeri generale anticipate încă din aprilie anul viitor, cu mult înainte de expirarea actualului mandat parlamentar, programat până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit Bloomberg, liderul de la Roma este preocupat de evoluția popularității sale și de impactul pe care situația economică și modificările electorale l-ar putea avea asupra viitorului politic al coaliției sale.

Meloni discută scenariul unor alegeri anticipate

Giorgia Meloni ia în considerare convocarea unor alegeri generale anticipate încă din aprilie anul viitor. Sursele citate susțin că premierul italian este îngrijorat de posibilitatea ca rata sa de aprobare să scadă pe măsură ce se apropie finalul mandatului. De asemenea, Meloni consideră că organizarea alegerilor prea târziu ar lăsa viitorului guvern prea puțin timp pentru adoptarea unui nou buget, care trebuie aprobat până la sfârșitul anului.

Conform acelorași surse, Meloni a discutat această variantă, una dintre mai multe opțiuni analizate, cu biroul președintelui Sergio Mattarella, instituția care supraveghează dizolvarea parlamentului și convocarea alegerilor. Reprezentanții birourilor lui Meloni și Mattarella au refuzat să comenteze informațiile.

Presiuni politice după pierderea referendumului privind justiția

Meloni se află sub presiune din luna martie, când a pierdut referendumul privind reforma justiției.

În urma acestui eșec, trei oficiali ai administrației sale au fost înlăturați. De atunci, partidul de extremă dreapta Viitorul Național a câștigat teren în sondaje și a acuzat-o pe Meloni că adoptă poziții prea centriste.

Potrivit unei medii recente a sondajelor realizate de Agi/Youtrend, Viitorul Național a fost singurul partid care a înregistrat o creștere. În același timp, coaliția de centru-stânga a depășit ușor alianța de centru-dreapta condusă de Meloni, cu 44,6% față de 43,8%.

Confruntarea cu Donald Trump și problemele economice

Premierul italian vine după o confruntare fără precedent cu președintele SUA, Donald Trump, în urma unei reuniuni recente a Grupului celor Șapte.

Potrivit informațiilor, echilibrul pe care Meloni a încercat să îl mențină după revenirea lui Trump la Casa Albă anul trecut a avut costuri atât pe plan intern, cât și internațional.

În același timp, războiul din Iran și tensiunile comerciale globale provocate de Statele Unite au afectat Italia. Deficitul bugetar al țării în 2025 a fost mai mare decât se estimase și a depășit plafonul de 3% stabilit de Uniunea Europeană, ceea ce a determinat autoritățile să reducă prognozele de creștere economică.

Datoria publică a rămas, de asemenea, la un nivel de peste 130% din producția economică.

Reforma electorală ar putea influența viitorul scrutin

Parlamentul Italiei urmează să înceapă în această săptămână dezbaterea unui proiect de reformare a sistemului electoral.

Modificările propuse prevăd introducerea unui sistem pur proporțional și acordarea unui bonus semnificativ de locuri oricărei coaliții care obține peste 42% din voturi.

Guvernul Meloni, aproape de un record istoric

La sfârșitul acestei veri, guvernul condus de Giorgia Meloni urmează să devină cel mai longeviv executiv din Italia de după cel de-Al Doilea Război Mondial.