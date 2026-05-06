Avertisment dur de la Giorgia Meloni după valul de imagini deepfake în care apare în ipostaze intime

Prim-ministrul Italiei a reacționat public după ce au fost distribuite imagini deepfake cu ea în ipostaze intime au devenit virale. În urma acestora, Georgi Meloni a fost aspru criticată de persoanele care au crezut că fotografiile sunt adevărate.

Giorgia Meloni, avertisment după valul de imagini deepfake

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul de la Roma a denunțat fenomenul și a atras atenția asupra modului în care astfel de falsuri pot fi folosite ca arme de atac.

„În ultimele zile au circulat mai multe imagini false cu mine, generate cu ajutorul inteligenței artificiale și prezentate ca fiind autentice de către adversari prea zeloși. Trebuie să recunosc că cel care le-a creat mi-a îmbunătățit destul de mult aspectul. Pentru a ataca și a răspândi minciuni, oamenii sunt acum dispuși să folosească absolut orice.”, a scris Georgia Meloni pe Instagram.

„Deepfake-urile sunt un instrument periculos”

Una dintre fotografiile false, în care premierul apare într-o ipostază intimă, a devenit virală și a generat reacții dure din partea unor utilizatori care au crezut că este reală.

Criticile nu au întârziat să apară, unele dintre ele fiind extrem de agresive și lipsite de verificare. Meloni a descris fenomenul deepfake ca pe o formă modernă de hărțuire.

„Problema, însă, depășește persoana mea. Deepfake-urile sunt un instrument periculos, deoarece pot înșela, manipula și afecta pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu. De aceea, ar trebui să se aplice întotdeauna o regulă: verificați înainte de a crede și credeți înainte de a distribui. Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, mâine se poate întâmpla oricui.”

Italia a înăsprit deja legea privind inteligența artificială

Italia a devenit, în 2025, prima țară din Uniunea Europeană care a adoptat o legislație amplă pentru reglementarea utilizării inteligenței artificiale.

Legea prevede inclusiv pedepse cu închisoarea pentru utilizarea tehnologiei în scopuri dăunătoare, precum crearea și distribuirea de deepfake-uri, și introduce restricții clare privind accesul minorilor la astfel de tehnologii.

Executivul condus de Meloni a susținut că această reglementare este aliniată la cadrul european și reprezintă un pas necesar într-un domeniu care evoluează mai rapid decât capacitatea societății de a-l controla.

Scandalul care a declanșat reacția autorităților

Adoptarea legii a venit pe fondul unui scandal major: un site pornografic a publicat imagini manipulate cu mai multe femei cunoscute din Italia, inclusiv politicieni din toate taberele.

Printre victime s-au numărat atât Giorgia Meloni, cât și lidera opoziției, Elly Schlein. Imaginile, editate în mod vulgar și sexist, au fost distribuite pe o platformă cu sute de mii de abonați, amplificând impactul și prejudiciul.

Autoritățile au intervenit rapid. Site-ul a fost închis, iar procurorii din Roma au deschis o anchetă pentru infracțiuni grave, inclusiv distribuirea ilegală de conținut explicit, calomnie și șantaj.

