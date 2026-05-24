Casa Albă temperează optimismul din jurul acordului de pace cu Iranul. Cât va dura până la semnarea unui memorandum SUA-Iran

În ciuda speranțelor apărute duminică cu privire la încheierea unui memorandum între Statele Unite și Iran care să pună capăt conflictului și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, Casa Albă a precizat că nu se așteaptă curând la un acord care ar pune capăt războiului.

Potrivit Washingtonului, ar putea dura câteva zile până când înțelegerea va fi aprobată de conducerea Iranului, inclusiv de liderul suprem Mojtaba Khamenei, a precizat un oficial de rang înalt într-o conferință de presă cu reporterii, relatează Axios.

Deși președintele Trump a anunțat pe rețelele de socializare că înțelegerea este „în mare parte negociată”, oficialii americani îndeamnă la prudență, amintind că textul nu este semnat și că discuțiile s-ar putea încă bloca în ultimul moment.

Un eventual acord între SUA și Iran ar putea reduce presiunea asupra exporturilor de petrol din Golf, care a afectat întreaga economie globală. Nu este însă clar dacă se va ajunge la un acord de pace durabil care să răspundă și cerințelor legate de programul nuclear al Iranului.

Planul de pace este structurat pe două etape

Negocierile actuale vizează un plan structurat pe două faze pentru a opri războiul care a început în februarie. Se impune în primă fază o perioadă de încetare a focului de 60 de zile, timp în care trupele americane vor rămâne în regiune. În schimb, Iranul va permite reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, fără a percepe taxe de tranzit.

Teheranul garantează că nu va produce arme nucleare, însă detaliile tehnice privind stocurile actuale de uraniu îmbogățit vor fi negociate separat, în faza a doua, în termen de 30 până la 60 de zile.

