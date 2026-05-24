Prima pagină » Știri externe » Încă o țară europeană vrea să interzică rețelele de socializare pentru adolescenți. Proiectul a ajuns în Parlament

Partidul Popular Creștin Democrat din Ungaria a depus un proiect de lege în Parlament care ar interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 13 ani și ar cere verificarea vârstei pentru înregistrarea pe platforme, scrie Magyar Nemzet.

Proiectul de lege, bazat pe doi piloni, ar impune avertismente pe dispozitivele digitale pentru cei sub 6 ani și o protecție online sporită pentru cei sub 16 ani. Dezbaterile privind utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți s-au intensificat în ultima perioadă, fiind susținute de dovezi tot mai numeroase ale efectelor nocive asupra sănătății mintale a acestora.

Australia, țara care a dat tonul acestor reglementări, a introdus din decembrie 2025 o lege care obligă TikTok, YouTube, Snapchat, Meta și alte platforme să elimine conturile utilizatorilor sub 16 ani. Dacă aceste platforme nu se conformează legislației, pot risca amenzi de până la 50 de milioane de dolari australieni (28 de milioane de euro).

Franța, Austria și Spania lucrează, de asemenea, la restricții similare, iar Regatul Unit se consultă în prezent cu privire la introducerea unor reglementări, Irlanda alăturându-se și ea acestei dispute. Guvernul german a anunțat, de asemenea, că a înființat un comitet care investighează modul în care rețelele de socializare afectează, în mod general, adolescenții germani și analizează dacă o lege ar putea fi introdusă în țară.

Grecia, prima țară europeană care aplică măsurile

În Grecia, utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani este interzisă începând cu ianuarie 2027. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a solicitat, de asemenea, acțiuni la nivel european, într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen, unde a solicitat un cadru comun al UE care „să completeze și să consolideze inițiativele naționale care vizează protejarea minorilor”. Propunerile sale includ introducerea verificării obligatorii a vârstei pe toate platformele pentru cei sub 15 ani.

În luna noiembrie, guvernul danez a anunțat că a ajuns la un acord cu toate partidele politice pentru a interzice accesul la anumite site-uri de socializare pentru persoanele sub 15 ani. Măsura are ca scop „protejarea copiilor și tinerilor din lumea digitală” de platformele care i-ar putea expune la conținut sau funcții dăunătoare, se arată în declarația din noiembrie. „Copiii și tinerii își pierd somnul, își pierd liniștea și concentrarea și sunt din ce în ce mai mult supuși presiunii din partea conexiunilor digitale unde adulții nu sunt întotdeauna prezenți”, se arată în declarație.

