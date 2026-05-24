Ce prevederi conține acordul de pace cu Iranul pe care Trump este aproape gata să-l semneze

Atât Donald Trump, cât și secretarul de stat Marco Rubio au anunțat duminică faptul că Statele Unite sunt pe cale să semneze un prim acord pentru a pune capăt ostilităților cu Iranul. Potrivit părții americane, acest acord prevede o prelungire a armistițiului de 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Iranul ar putea vinde liber petrolul și ar urma să aibă loc negocieri privind limitarea programului nuclear, scrie Axios. Cu toate acestea, Teheranul contestă o parte din anunțul făcut de Washington.

Un prim acord de pace între Statele Unite și Iran ar evita escaladarea războiului și ar reduce presiunea asupra pieței petrolului, care este afectată încă de la sfârșitul lunii februarie de războiul din Golf. În ciuda anunțurilor americane, nu este deocamdată clar dacă se va ajunge la un acord de pace durabil care să răspundă cerințelor nucleare ale ambelor părți. Pe de o parte, Trump vrea ca Iranul să nu aibă stocuri de uraniu îmbogățit și, pe de altă parte, unele voci din Iran, inclusiv ayatollahul Mojtaba Khamenei, vor să păstreze stocurile de material radioactiv pentru siguranța țării.

Ce prevede acordul dintre Statele Unite și Iran

Ambele țări vor semna un memorandum de înțelegere care va dura 60 de zile și va putea fi prelungit prin acord reciproc:

În toată această perioadă, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă fără taxe de tranzit, iar Iranul va elimina minele marine amplasate în apele strâmtorii. Un oficial american a precizat că, cu cât iranienii vor curăța mai repede minele și vor permite reluarea transporturilor maritime, cu atât mai repede va fi ridicată blocada.

Statele Unite vor ridica blocada asupra porturilor iraniene și vor emite derogări de la sancțiuni pentru a permite Teheranului să vândă liber petrol;

Statele Unite vor face concesii asupra fondurilor înghețate doar după ce Iranul va face la rândul lui concesii tangibile.

Proiectul de memorandum de înțelegere include angajamente din partea Iranului de a nu încerca niciodată să dețină arme nucleare și de a negocia suspendarea programului său de îmbogățire a uraniului și eliminarea stocului său de uraniu puternic îmbogățit.

Forțele americane mobilizate în ultimele luni vor rămâne în regiune pe durata perioadei de 60 de zile și se vor retrage doar dacă se va ajunge la un acord final.

Proiectul de memorandum de înțelegere precizează, de asemenea, că războiul dintre Israel și Hezbollah din Liban se va încheia. În ceea ce privește acest punct, premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la această situație într-un apel telefonic cu Donald Trump.

În Iran, părerile sunt împărțite

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa este „gata să asigure lumea” că nu dorește să dețină arme nucleare, potrivit presei de stat. Potrivit agenției IRNA, președintele adaugă că Iranul „nu dorește instabilitate regională” și că „regimul israelian… este cel care încearcă să destabilizeze regiunea”. Dar el spune că negociatorii iranieni nu vor „face compromisuri în ceea ce privește demnitatea și onoarea țării”, scrie BBC.

Sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat la televiziunea de stat că pozițiile americane și iraniene au avut consens în ultima săptămână, dar a acuzat și SUA de „declarații contradictorii”.

Semnele recente de optimism din partea oficialilor americani cu privire la progresele înregistrate în direcția unui acord care să pună capăt războiului din Iran vin după o altă săptămână de schimbări de retorică din partea administrației Trump, președintele american Donald Trump reînnoind amenințările cu acțiuni militare cu doar câteva zile înainte de a declara că negocierile au intrat într-o „fază finală”.

Atât Trump, cât și mediatorii au indicat că acordul ar putea fi anunțat duminică, deși acesta nu a fost finalizat și ar putea totuși să eșueze. În ciuda anunțurilor făcute, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, și Consiliul de Securitate Națională trebuie să aprobe memorandumul de pace.

Guvernul iranian pare să fie într-o dispoziție jubilantă și se pregătește să revendice o victorie masivă și istorică asupra celor doi mari dușmani ai săi, SUA și Israelul. Acordul ar fi oferit o ridicare a sancțiunilor împotriva Iranului și deblocarea a până la 20 de miliarde de dolari din activele blocate în schimbul redeschiderii strâmtorii Hormuz de către Iran și a acceptării de a negocia programul său nuclear în următoarele 60 de zile, începând cu 5 iunie, în Pakistan.

