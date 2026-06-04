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Trump continuă să-și pună oamenii în funcții de top. Președintele SUA vrea să-l pună pe Todd Blanche în funcția de procuror general

Trump continuă să-și pună oamenii în funcții de top. Președintele SUA vrea să-l pună pe Todd Blanche în funcția de procuror general
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Donald Trump a anunțat miercuri seara că îl va nominaliza pe Todd Blanche pentru funcția de procuror general permanent al Statelor Unite. Decizia vine după ce Blanche a condus Departamentul de Justiție ca procuror interimar în ultimele două luni. Aceasta ar fi cea mai recentă mișcare a președintelui american pentru a-li plasa susținătorii loiali în funcții guvernamentale de top, scrie New York Times.

Todd Blanche este cunoscut publicului mai ales pentru că a fost avocatul personal al lui Donald Trump, pe care l-a apărat în procesele penale din New York. Înainte de a-l reprezenta pe Trump prin tribunale, Blanche a lucrat timp de 15 ani în cadrul Departamentului de Justiție, inclusiv ca procuror federal în Districtul de Sud din New York

Blanche este membru în administrația de la Washington încă de la preluarea mandatului de către Trump, când a fost numit procuror general adjunct în martie 2025. Ulterior, pe 2 aprilie, acesta a avansat în funcție după ce Trump a demis-o pe Pam Bondi. În cele două luni de interimat, Blanche a intrat în centrul atenției pentru gestionarea fondului controversat de 1,8 miliarde de dolari destinat compensării aliaților președintelui american, plan la care DOJ a renunțat sub presiunea criticilor.

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