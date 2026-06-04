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Declarație controversată a secretarului de stat al SUA despre Groenlanda. Insula aparține Danemarcei „deocamdată”

Declarație controversată a secretarului de stat al SUA despre Groenlanda. Insula aparține Danemarcei „deocamdată”
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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a stârnit o nouă dispută diplomatică după ce a declarat miercuri, în timpul unei audieri în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, că insula Groenlanda face parte din Danemarca „deocamdată”, relatează Politico.

Răspunsul lui Marco Rubio a readus în prim-plan dorința administrației Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu strategic în zona arctică.

Membra Camerei Reprezentanților, Sarah McBride, l-a întrebat direct pe Rubio: „Presupun că sunteți conștient de faptul că sunteți conștient de faptul că Groenlanda face parte din Danemarca?”. La această întrebare, șeful politicii externe americane a replicat scurt: „Deocamdată”.

Secretarul de stat american a sugerat că acordurile actuale de securitate privind staționarea trupelor americane pe insula arctică sunt insuficiente. Mai mult, acesta a subliniat că ar fi „mai ușor să deții un teritoriu pentru a-l putea apăra” în mod eficient.

În ciuda tonului controversat, Rubio a menționat că Statele Unite sunt angajate în prezent în discuții cu Danemarca și Groenlanda pentru a utiliza insula în scopul „apărării colective”, iar negocierile sunt „într-un punct bun”.

Remarcile au venit la scurt timp după ce prim-ministrul danez Mette Frederiksen a dezvăluit miercuri un nou guvern de coaliție, punând capăt lunilor de incertitudine politică. Ministrul de externe, Lars Løkke Rasmussen, și-a păstrat funcția și se așteaptă să rămână principalul interlocutor al Copenhaga cu Washingtonul în ceea ce privește Groenlanda.

Până în prezent, liderii politici și cetățenii din Groenlanda au respins categoric toate pretențiile Statelor Unite. Deschiderea recentă a unui nou consulat american în capitala Nuuk a fost întâmpinată cu proteste.

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