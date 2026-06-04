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Budapesta și Kievul au ajuns la un acord privind minoritatea maghiară. Peter Magyar obține noi drepturi de la Zelenski

Budapesta și Kievul au ajuns la un acord privind minoritatea maghiară. Peter Magyar obține noi drepturi de la Zelenski
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Peter Magyar - Foto: Facebook/Peter Magyar
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Relațiile dintre Ungaria și Ucraina se ameliorează, după îndelunga ostilitate din perioada Viktor Orbán. Astfel, premierul maghiar, Peter Magyar, a anunțat că Budapesta și Kievul au ajuns la un acord privind extinderea drepturilor minorității maghiare din Ucraina, ca rezultat al mai multor runde de negocieri.

Minoritatea maghiară din țara vecină este formată din aproximativ 100.000 de persoane, potrivit Ukrinform, citată de Mediafax. În urma înțelegerii, Ungaria va susține deschiderea primului grup de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Săptămâni de negocieri între experții celor două țări

Anunțul a fost făcut miercuri seară, într-o postare pe Facebook, unde premierul Magyar a punctat că acordul este rezultatul mai multor săptămâni de negocieri între experți din cele două țări.

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„Sunt foarte încântat să anunț în ajunul Zilei Unității Naționale (sărbătorită în Ungaria pe 4 iunie) că guvernul ucrainean s-a angajat să includă măsurile convenite în sistemul său juridic în viitorul apropiat, acordând compatrioților noștri din Transcarpatia drepturi educaționale, culturale, lingvistice și politice semnificativ mai largi decât înainte”, a declarat Magyar.

Kievul a acceptat condițiile Budapestei

Potrivit premierului de la Budapesta, angajamentele agreate vor fi incluse în planul de acțiune pe care Ucraina îl va prezenta UE. În schimb, Ungaria va accepta deschiderea primului grup de negocieri privind aderarea Ucrainei la UE. Totuși, Magyar a precizat că Budapesta nu susține accelerarea procesului de aderare.

FOTO – Pixabay.com

El a mai afirmat că, dacă Ucraina va reuși să închidă toate cele 33 de capitole de negociere în următorii 10-15 ani, Ungaria va organiza un referendum obligatoriu din punct de vedere juridic pe tema aderării Ucrainei la UE.

Ucraina și Republica Moldova au început oficial negocierile de aderare

Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de țări candidate la UE în iunie 2022. Cererile lor au fost analizate împreună. În ianuarie 2025, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor oficiale pentru alinierea legislației celor două state la standardele europene. Însă procesul a fost blocat mult timp de fostul premier ungar Viktor Orbán.

Peter Magyar - Foto: Facebook/Peter Magyar

Peter Magyar – Foto: Facebook/Peter Magyar

Potrivit publicației, decizia luată pe 3 iunie de succesorul lui Orbán deschide calea pentru ca Ucraina și Moldova să înceapă negocierile pe 15 iunie.

Astfel, cele două țări vor putea începe adaptarea legislației lor la standardele UE în cadrul primului dintre cele 6 grupuri de negociere. Pe 4 iunie, Consiliul Uniunii Europene a lansat oficial procedura de deschidere a Clusterului 1, „Fundamente”, în negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.

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