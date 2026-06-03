Două tablouri cu pisici găsite într-o ghenă de gunoi au adus unui cuplu din Marea Britanie o mică avere. Cu cât s-au vândut la licitație

Un cuplu de pensionari din comitatul Pembrokeshire, Țara Galilor, a vândut la licitație două tablouri cu pisici găsite într-un container de gunoi pentru suma de 16.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 18.500 de euro. Obiectele aruncate la gunoi s-au dovedit a fi opere extrem de rare ale faimosului artist britanic Louis Wain.

Cei doi britanici au observat cele două picturi cu pisici într-un container de gunoi în timp ce își plimbau câinele și s-au gândit să le ia acasă. Este vorba despre picturile „Pisica albastră printre flori” și „Pisici psihedelice”. Inițial, soții le-au dăruit norei lor, apoi picturile s-au întors la ei și au rămas câțiva ani agățate acasă.

„Am glumit întotdeauna că, poate, vor valora ceva într-o zi, dar nu am crezut cu adevărat în asta”, au declarat proprietarii prin casa de licitații Rogers Jones.

La licitație, cele două picturi găsite în gunoi au fost vândute pentru 16.000 de lire sterline, potrivit BBC. Interesul pentru pictorul Louis Wain a crescut după filmul „Lumea uimitoare a lui Louis Wain” din 2021, cu Benedict Cumberbatch.

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