Prima pagină » Știri externe » Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți

Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți

Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Elveția organizează duminica aceasta un referendum istoric prin care cetățenii săi vor decide dacă vor introduce în Constituție un plafon maxim de 10 milioane de locuitori pentru populația țării până în 2050. Inițiativa, numită „Nu unei Elveții cu 10 milioane!”, vizează oprirea creșterii demografice prin limitarea imigrației.

Propunerea a strâns numărul necesar de semnături datorită Partidului Poporului Elvețian, o formațiune de dreapta populistă, conservatoare și anti-imigrație. Dacă referendumul ar trece, guvernul de la Berna va fi obligat să aplice restricții progresive în imigrație, având în vedere că populația actuală este de aproximativ 9,1 milioane de locuitori.

Inițiativa prevede doi pași care vor limita imigrația

Pasul 1, care va fi aplicat dacă populația țării va ajunge la 9,5 milioane de locuitori, constă în obligativitatea de a impune restricții severe privind acordarea azilului politic și reîntregirea familiilor pentru străini.

Mai apoi, la pasul 2, se va aplica dacă populația va ajunge la 10 milioane de locuitori, iar Elveția nu va mai emite permise de rezidență permanentă pentru imigranți. În plus, țara va trebui să denunțe toate acordurile internaționale privind libera circulație a persoanelor, inclusiv tratatele bilaterale cu Uniunea Europeană.

Din anul 2002, populația Elveției a crescut cu aproximativ 1,7 milioane de persoane, ajungând în prezent la 9,1 milioane. Această creștere s-a datorat în principal imigrației, unde mai mult de un sfert dintre locuitorii țării nu au cetățenie elvețiană. Multor elvețieni nu le place acest lucru și, prin urmare, partidul SVP dorește să limiteze afluxul printr-un referendum.

Recomandările autorului:

Premierul Ungariei, Peter Magyar, vrea să-i trimită la închisoare pe politicienii care mint în declarațiile de avere

Disputa apei din bazinul Indus reaprinde conflictul dintre India și Pakistan. Indienii vor să oprească fluxurile de apă către țara vecină

Răspunsul lui Zelenski după ce a fost întrebat de ce dronele ucrainene ajung în statele baltice

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
APĂRARE Experții ucraineni în drone ajută Letonia să-și întărească apărarea. Sistemele NATO nu mai fac față noilor amenințări
19:16
Experții ucraineni în drone ajută Letonia să-și întărească apărarea. Sistemele NATO nu mai fac față noilor amenințări
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
POLITICĂ Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe