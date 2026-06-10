Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți

Elveția organizează duminica aceasta un referendum istoric prin care cetățenii săi vor decide dacă vor introduce în Constituție un plafon maxim de 10 milioane de locuitori pentru populația țării până în 2050. Inițiativa, numită „Nu unei Elveții cu 10 milioane!”, vizează oprirea creșterii demografice prin limitarea imigrației.

Propunerea a strâns numărul necesar de semnături datorită Partidului Poporului Elvețian, o formațiune de dreapta populistă, conservatoare și anti-imigrație. Dacă referendumul ar trece, guvernul de la Berna va fi obligat să aplice restricții progresive în imigrație, având în vedere că populația actuală este de aproximativ 9,1 milioane de locuitori.

Inițiativa prevede doi pași care vor limita imigrația

Pasul 1, care va fi aplicat dacă populația țării va ajunge la 9,5 milioane de locuitori, constă în obligativitatea de a impune restricții severe privind acordarea azilului politic și reîntregirea familiilor pentru străini.

Mai apoi, la pasul 2, se va aplica dacă populația va ajunge la 10 milioane de locuitori, iar Elveția nu va mai emite permise de rezidență permanentă pentru imigranți. În plus, țara va trebui să denunțe toate acordurile internaționale privind libera circulație a persoanelor, inclusiv tratatele bilaterale cu Uniunea Europeană.

Din anul 2002, populația Elveției a crescut cu aproximativ 1,7 milioane de persoane, ajungând în prezent la 9,1 milioane. Această creștere s-a datorat în principal imigrației, unde mai mult de un sfert dintre locuitorii țării nu au cetățenie elvețiană. Multor elvețieni nu le place acest lucru și, prin urmare, partidul SVP dorește să limiteze afluxul printr-un referendum.

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