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Emisarul lui Putin anunță că proiectul tunelului subacvatic care leagă Rusia de Alaska continuă. Vineri se va semna un acord pentru a avansa lucrările

Emisarul lui Putin anunță că proiectul tunelului subacvatic care leagă Rusia de Alaska continuă. Vineri se va semna un acord pentru a avansa lucrările
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Emisarul special al lui Vladimir Putin pentru investiții externe, Kirill Dmitriev, a precizat în cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg că va semna vineri un pact pentru continuarea proiectării unui tunel prin strâmtoarea Bering, care să lege Rusia de Alaska.

În cadrul declarațiilor sale de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, Kirill Dmitriev a precizat că Moscova și Washingtonul continuă discuțiile despre proiectul tunelului subacvatic „Tunelul Putin-Trump”, care va conecta cele două țări.

„Acesta va fi unul dintre principalele proiecte de infrastructură dintre țările noastre. Cât despre tunel, vom avea vești mâine – semnăm un acord pentru a continua proiectarea tunelului”, a spus emisarul președintelui rus.

Tunelul propus pe sub strâmtoarea Bering ar urma să aibă o lungime de aproximativ 112 kilometri și ar conecta regiunea autonomă Ciukotka de Alaska. Cu toate acestea, până la acest moment, Guvernul SUA și alți oficiali de la Casa Albă nu au semnat niciun acord pe această temă, iar proiectul rămâne, din punct de vedere politic, doar la nivelul de inițiativă unilaterală promovată de Moscova.

Rusia continuă dialogul cu Statele Unite

Dmitriev a precizat joi că a avut un apel telefonic „chiar ieri” cu reprezentanții SUA Jared Kushner și Steve Witkoff. În cadrul apelului, cele două părți s-au concentrat pe cooperarea economică dintre cele două țări. La începutul acestei săptămâni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Moscova menține contactele cu Washingtonul, deși discuțiile privind războiul dintre Rusia și Ucraina rămân suspendate.

„Există un dialog continuu, deoarece partea americană încearcă să promoveze pacea, iar partea americană îi spune părții ucrainene că trebuie să îmbrățișeze pacea – nu provocările și confruntările constante”, a spus Dmitriev.

„Ne pregătim pentru investiții comune cu SUA în diverse proiecte benefice atât pentru Rusia, cât și pentru SUA, inclusiv în Rusia”, a adăugat Dmitriev.

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