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O țară de la granița Rusiei este pregătită să găzduiască focoase americane pe teritoriul său, dacă Washingtonul ia o astfel de decizie

O țară de la granița Rusiei este pregătită să găzduiască focoase americane pe teritoriul său, dacă Washingtonul ia o astfel de decizie
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Un stat NATO de la granița cu Rusia a confirmat oficial că se află în discuții cu Statele Unite pentru a găzdui capacități nucleare americane pe teritoriul său, în contextul în care Washingtonul analizează extinderea programului său de descurajare nucleară pe flancul estic al NATO.

Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, a subliniat că Lituania „nu stă pe margine” în aceste negocieri strategice.  Aceste discuții vin într-un moment de maximă îngrijorare pentru Vilnius în contextul în care SUA plănuiesc să retragă aproximativ 1.000 de militari din Lituania și să își reducă din prezența militară convențională de pe continent.

Lituania, care se confruntă cu o amenințare din ambele părți, având în vedere că se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarusul, dorește o garanție de securitate maximă împotriva potențialelor agresiuni din partea Moscovei. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, SUA explorează în prezent posibilitatea de a trimite avioane capabile să transporte arme nucleare și în alte țări est-europene, dincolo de cele șase state care le găzduiesc deja (Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie).

Constituția Lituaniei, un obstacol în calea găzduirii armelor nucleare

Cea mai mare problemă internă a Lituaniei este cea de natură juridică, deoarece Constituția țării interzice în mod explicit prezența armelor de distrugere în masă pe teritoriul său. Cu toate acestea, atât președintele Gitanas Nausėda, cât și liderii din Parlament s-au declarat deschiși și pregătiți să modifice legile țării.

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