Vladimir Putin a declarat în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg că Rusia nu se opune integrării economice a Ucrainei în Uniunea Europeană, dar a avertizat ferm că transformarea blocului european într-o alianță militară reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru Moscova.

Putin a explicat că, spre deosebire de NATO, care este o alianță strict militară, Uniunea Europeană a fost creată ca un bloc economic, motiv pentru care Rusia consideră aderarea Ucrainei la blocul comunitar drept o „decizie suverană” a poporului ucrainean. Președintele rus a avertizat, în schimb, că poziția Rusiei se va schimba dacă UE își va schimba profilul strategic, transformându-se într-un bloc cu atribuții militare.

„Cât despre a deveni membru asociat al UE, nu ne privește. Ne-ar deranja dacă UE s-ar transforma într-un bloc militar. Asta este ceea ce provoacă îngrijorare. Dar când vorbim despre integrare economică, nu ne deranjează”, a spus Putin.

În ceea ce privește rolul Bruxelles-ului în negocierile de pace, președintele rus a menționat că, deși UE nu poate acționa direct ca un mediator neutru în acest conflict, poate în schimb să joace un rol important în convingerea Kievului să accepte compromisurile necesare pentru un acord de pace.

Cu toate că președintele Rusiei păstrează o linie conciliatoristă, alți oficiali ruși de rang înalt, precum este Dmitri Medvedev, au adoptat poziții mult mai dure, spunând despre UE că este o organizație antirusească periculoasă aflată în proces de militarizare.

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