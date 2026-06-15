Prima pagină » Știri externe » Finlanda pune sub acuzare un căpitan rus pentru sabotarea cablurilor submarine de telecomunicații către Estonia

Finlanda pune sub acuzare un căpitan rus pentru sabotarea cablurilor submarine de telecomunicații către Estonia

Finlanda pune sub acuzare un căpitan rus pentru sabotarea cablurilor submarine de telecomunicații către Estonia Galerie Foto 1
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile finlandeze au formulat acuzații împotriva unui căpitan rus și a unui ofițer superior de la bordul unei nave cargo suspectate că au avariat intenționat două cabluri submarine de telecomunicații care leagă Finlanda de Estonia. Incidentul, produs la finalul anului trecut în Golful Finlandei, este considerat de procurori o amenințare gravă la adresa infrastructurii critice din regiune.

Finlanda pune sub acuzare un căpitan rus și un ofițer superior

Potrivit unui comunicat al autorității naționale de urmărire penală, cei doi sunt acuzați de „distrugere agravată” și „interferență agravată cu telecomunicațiile”.

Nava cargo Fitburg, care se deplasa din Rusia către Israel, a fost interceptată și inspectată de autoritățile finlandeze pe 31 decembrie, după ce a apărut suspiciunea că ar fi folosit ancora pentru a deteriora în mod deliberat infrastructura de comunicații aflată pe fundul mării.

Ancora a fost târâtă pe fundul mării peste 130 de kilometri

Conform anchetei, căpitanul rus și un ofițer superior, cetățean al Azerbaidjanului, ar fi provocat tăierea a două cabluri de telecomunicații și ar fi încercat să distrugă alte opt conexiuni submarine.

Procurorii afirmă că o ancoră avariată a fost târâtă pe fundul mării pe o distanță de cel puțin 130 de kilometri, până în momentul în care autoritățile finlandeze au obligat nava să oprească.

Potrivit procurorilor finlandezi, incidentul a generat „pagube semnificative imediate” și a creat „un risc serios pentru funcționarea rețelelor de telecomunicații, electricitate și gaze din Finlanda”.

Autoritățile au precizat că vor decide ulterior dacă vor formula acuzații și împotriva altor doi ofițeri aflați la bordul navei în momentul incidentului.

Inculpații resping acuzațiile

Căpitanul rus și colegul său din echipaj neagă toate acuzațiile.

Apărarea intenționează să conteste competența autorităților finlandeze de a judeca acest caz, argumentând că avariile s-au produs în zona economică exclusivă a Estoniei și în afara apelor teritoriale ale Finlandei.

La începutul lunii iunie, Biroul Național de Investigații din Finlanda a anunțat finalizarea anchetei penale privind incidentul maritim, dosarul fiind transmis procurorilor pentru continuarea procedurilor judiciare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului
21:56
Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului
FLASH NEWS POLITICO: Parlamentul maghiar a adoptat un amendament constituțional care i-ar putea interzice lui Viktor Orban să revină la putere
21:12
POLITICO: Parlamentul maghiar a adoptat un amendament constituțional care i-ar putea interzice lui Viktor Orban să revină la putere
ULTIMA ORĂ Donald Trump ar putea participa personal la semnarea acordului de pace cu Iranul de la Geneva
20:26
Donald Trump ar putea participa personal la semnarea acordului de pace cu Iranul de la Geneva
ULTIMA ORĂ Întâlnire bilaterală între Donald Trump și Emmanuel Macron la Evian. Ce au discutat cei doi șefi de stat înaintea summitului G7
19:57
Întâlnire bilaterală între Donald Trump și Emmanuel Macron la Evian. Ce au discutat cei doi șefi de stat înaintea summitului G7
ULTIMA ORĂ FT: Un român și un ucrainean au fost găsiți vinovați pentru incendierea casei lui Keir Starmer. Operațiunea ar fi fost coordonată din Rusia
19:32
FT: Un român și un ucrainean au fost găsiți vinovați pentru incendierea casei lui Keir Starmer. Operațiunea ar fi fost coordonată din Rusia
EXTERNE Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
18:34
Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
Mediafax
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea, chiar în timpul unui live al actorului pe TikTok: „O să-ți găsești copilul rece”
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Lumina albastră nu (mai) este principalul vinovat pentru insomnie
MARIUS TUCĂ SHOW Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
22:34
Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
MEDIU „Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
22:24
„Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
FLASH NEWS Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
22:13
Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
STENOGRAME Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
22:04
Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
SĂNĂTATE Mergi de urgență la spital dacă ai aceste simptome. Avertismentul unui medic: „O ușoară indispoziție…”
21:53
Mergi de urgență la spital dacă ai aceste simptome. Avertismentul unui medic: „O ușoară indispoziție…”
NEWS ALERT Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE
21:37
Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE

Cele mai noi

Trimite acest link pe