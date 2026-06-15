Finlanda pune sub acuzare un căpitan rus pentru sabotarea cablurilor submarine de telecomunicații către Estonia

Autoritățile finlandeze au formulat acuzații împotriva unui căpitan rus și a unui ofițer superior de la bordul unei nave cargo suspectate că au avariat intenționat două cabluri submarine de telecomunicații care leagă Finlanda de Estonia. Incidentul, produs la finalul anului trecut în Golful Finlandei, este considerat de procurori o amenințare gravă la adresa infrastructurii critice din regiune.

Finlanda pune sub acuzare un căpitan rus și un ofițer superior

Potrivit unui comunicat al autorității naționale de urmărire penală, cei doi sunt acuzați de „distrugere agravată” și „interferență agravată cu telecomunicațiile”.

Nava cargo Fitburg, care se deplasa din Rusia către Israel, a fost interceptată și inspectată de autoritățile finlandeze pe 31 decembrie, după ce a apărut suspiciunea că ar fi folosit ancora pentru a deteriora în mod deliberat infrastructura de comunicații aflată pe fundul mării.

Ancora a fost târâtă pe fundul mării peste 130 de kilometri

Conform anchetei, căpitanul rus și un ofițer superior, cetățean al Azerbaidjanului, ar fi provocat tăierea a două cabluri de telecomunicații și ar fi încercat să distrugă alte opt conexiuni submarine.

Procurorii afirmă că o ancoră avariată a fost târâtă pe fundul mării pe o distanță de cel puțin 130 de kilometri, până în momentul în care autoritățile finlandeze au obligat nava să oprească.

Potrivit procurorilor finlandezi, incidentul a generat „pagube semnificative imediate” și a creat „un risc serios pentru funcționarea rețelelor de telecomunicații, electricitate și gaze din Finlanda”.

Autoritățile au precizat că vor decide ulterior dacă vor formula acuzații și împotriva altor doi ofițeri aflați la bordul navei în momentul incidentului.

Inculpații resping acuzațiile

Căpitanul rus și colegul său din echipaj neagă toate acuzațiile.

Apărarea intenționează să conteste competența autorităților finlandeze de a judeca acest caz, argumentând că avariile s-au produs în zona economică exclusivă a Estoniei și în afara apelor teritoriale ale Finlandei.

La începutul lunii iunie, Biroul Național de Investigații din Finlanda a anunțat finalizarea anchetei penale privind incidentul maritim, dosarul fiind transmis procurorilor pentru continuarea procedurilor judiciare.