Drona care a generat panică în Finlanda și traversat Estonia era ucraineană. Presa ar fi dat vina pe Rusia, inițial

Ruxandra Radulescu
Presa finlandeză prezintă luni dezvăluiri despre un incident cu dronă care a avut loc în urmă cu două săptămâni în apropiere de Uusimaa. În același timp, presa estoniană redă scuzele Ministerului de Externe al Ucrainei după ce o dronă a Kievului a ajuns în Estonia, fiind doborîtă de un F-16.

Cotidianul finlandez Helsingin Sanomat a publicat luni noi detalii despre un incident cu dronă care a avut loc în urmă cu două săptămâni în apropiere de Uusimaa.

Ministerul finlandez de Interne a trimis o alertă cu dronă locuitorilor din Uusimaa în noaptea de 15 mai și i-a sfătuit pe cei 1,8 milioane de oameni să rămână în case. Traficul aerian din regiune a fost suspendat. Un avertisment a fost transmis și locuitorilor din estul Letoniei în aceeași noapte.

Incidentul cu drona ar fi fost rezultatul unei erori a armatei ucrainene. Kievul a trimis un mesaj de avertisment

Potrivit Helsingin Sanomat, incidentul nu ar fi fost legat de interferența Rusiei, ci de o greșeală făcută de forțele armate ucrainene. Conform unor surse familiarizate cu incidentul, guvernul finlandez a primit un avertisment oficial din partea Ucrainei în noaptea incidentului cu drona, cum că țara a trimis din greșeală drone încărcate cu explozibil pe o traiectorie deasupra Finlandei.

Forțele de Apărare finlandeze au confirmat public abia după incident că țara a primit un avertisment din partea Ucrainei cu privire la drone.

Presa finlandeză ar fi dat vina pe Rusia, inițial

După incident, presa finlandeză a relatat că Rusia a vrut să se răzbune pe susținătorii ucraineni prin direcționarea dronelor spre Finlanda.

Autoritățile finlandeze erau mai familiarizate cu circumstanțele incidentului, dar nu s-au grăbit să infirme imediat această afirmație. Iltalehti, descriind această versiune, a făcut referire la „surse NATO” anonime care, aparent, erau, de asemenea, bine informate despre activitățile Forțelor de Apărare finlandeze. Ziarul a relatat, de asemenea, că Ucraina va începe să avertizeze în mod regulat Finlanda cu privire la astfel de incursiuni.

Anunțul oficial al Forțelor de Apărare Finlandeze: Dronele au ajuns în spațiul aerian din Rusia

În urma incidentului, Forțele de Apărare Finlandeze au anunțat oficial că dronele au intrat în spațiul aerian al țării din Rusia, dar nu au ajuns niciodată în Finlanda. Motivul este neclar, dar Helsingin Sanomat notează că dronele ar fi putut fi doborâte în Rusia.

Reprezentanții guvernelor finlandez și ucrainean nu au comentat informațiile. Președintele Alexander Stubb a declarat săptămâna trecută, în termeni generali, că, judecând după informațiile furnizate de Forțele Armate Finlandeze, Rusia nu încearcă în prezent să dirijeze drone deasupra Finlandei. Ziarul notează că, în comparație cu incidentul dronelor ucrainene care s-au prăbușit în Kymenlaakso în martie, guvernul a ascuns în mod deliberat informații.

„Având în vedere noile informații, este dificil de justificat tăcerea autorităților”, scrie jurnalistul Jarno Liski.

Ucraina cere scuze Estoniei pentru aterizarea dronei pe teritoriul național

Ministerul ucrainean de Externe și-a cerut scuze astăzi Estoniei pentru aterizarea dronei pe teritoriul național, arată presa estoniană.

„Ne cerem scuze Estoniei și tuturor prietenilor noștri baltici pentru astfel de incidente neprevăzute. Am lucrat și continuăm să colaborăm îndeaproape cu instituțiile noastre specializate pentru a ajunge la miezul fiecărui caz și a căuta modalități de prevenire a acestora, inclusiv prin implicarea directă a grupurilor noastre de experți”, a remarcat Heorhii Tõhhõi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei.

„Reafirmăm că, contrar afirmațiilor propagandei rusești, nici Estonia, Letonia, Lituania, nici Finlanda nu au permis vreodată utilizarea spațiului lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei. Ucraina nu a solicitat niciodată o astfel de permisiune”, a subliniat el.

Ministrul Apărării din Ucraina: „Rușii nu au dreptul să dea vina pe Ucraina pentru consecințele acțiunilor lor”

Tõhõi a reamintit că Rusia direcționează în mod deliberat drone ucrainene către statele baltice folosind război electronic. „Iar Moscova face acest lucru în mod deliberat, cu o propagandă intensificată”, a subliniat el.

„Ucraina își exercită dreptul la autoapărare în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU. Țintele noastre militare legitime sunt situate în Rusia și folosim spațiul aerian rusesc pentru a le atinge”, a adăugat ministerul de externe.

„Rușii nu au dreptul să dea vina pe Ucraina, statele baltice sau Finlanda pentru consecințele acțiunilor lor și, mai larg, pentru războiul lor de agresiune. Suntem recunoscători partenerilor noștri din Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania pentru sprijinul și solidaritatea lor.”

Săptămâna trecută, o dronă a intrat pe teritoriul estonian. Apărarea aeriană baltică a luat avânt . Unitatea românească de apărare aeriană cu sediul în Lituania a răspuns amenințării cu avioane de vânătoare F-16 , care au doborât drona la ora 12:14.

Comandantul Forțelor Aeriene, generalul de brigadă Riivo Valge, a declarat în această după-amiază că amenințarea aeriană în Letonia este încă ridicată. „Se poate întâmpla ca situația să se repete astăzi”, a spus el. Incidentul este investigat de Poliția de Securitate împreună cu Forțele Aeriene.

