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FT: Datorii de 240 de miliarde de dolari. Venezuela încearcă să evite un colaps financiar

FT: Datorii de 240 de miliarde de dolari. Venezuela încearcă să evite un colaps financiar
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Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro (FOTO Mediafax)
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Venezuela este pe punctul de a dezvălui că are datorii de aproximativ 240 de miliarde de dolari, mult peste estimările existente până acum. Dacă cifra va fi confirmată, țara sud-americană va depăși recordul deținut de Grecia și va intra în cea mai mare restructurare de datorie suverană din istorie, anunță Financial Times.

Datorii mult mai mari decât se credea

Autoritățile de la Caracas urmează să prezinte creditorilor situația reală a finanțelor statului în următoarele săptămâni. Potrivit unor surse apropiate dosarului, valoarea totală a obligațiilor financiare ale Venezuelei ar putea ajunge la aproximativ 240 de miliarde de dolari.

Până acum, piețele estimau că datoria țării se situează între 150 și 200 de miliarde de dolari.

Guvernul interimar condus de Delcy Rodriguez încearcă să ajungă la un acord cu creditorii până la finalul anului, pentru a putea permite Venezuelei să revină pe piețele financiare internaționale după aproape un deceniu de izolare.

Guvernul interimar condus de Delcy Rodriguez

Economia s-a prăbușit în ultimii ani

Planul de restructurare este pregătit cu sprijinul băncii americane de investiții Centerview Partners, care a fost angajată drept consultant financiar.

Potrivit surselor citate de Financial Times, documentele care vor fi publicate în perioada următoare vor arăta că economia Venezuelei valorează în prezent aproximativ 100 de miliarde de dolari. În 2012, în ultimul an al mandatului lui Hugo Chavez, produsul intern brut al țării era estimat la circa 370 de miliarde de dolari.

În aceste condiții, raportul dintre datorie și PIB ar urma să depășească 200%, un nivel considerat extrem de ridicat.

FMI nu participă la evaluarea datoriei

Neobișnuit pentru o restructurare suverană majoră, analiza sustenabilității datoriei nu a fost elaborată de FMI. Deținătorii de obligațiuni vor considera probabil evaluarea periculoasă a finanțelor țării ca un indiciu pentru ca Venezuela să solicite o reducere semnificativă a valorii datoriilor lor.

Cu toate acestea, unii membri ai opoziției venezuelene se tem că o restructurare accelerată în afara auspiciilor FMI ar putea plasa Venezuela într-o poziție de negociere mai slabă cu deținătorii de obligațiuni.

Obligațiunile Venezuelei se tranzacționează la aproximativ 55 de cenți pe dolar, față de 33 de cenți înainte de căderea lui Maduro, dar aceste prețuri exclud anii de dobânzi neplătite.

„Aceasta este una dintre primele restructurări majore în care FMI nu este autorul analizei de sustenabilitate a datoriei. Trebuie să fie o discuție orchestrată de FMI între creditori… și un perimetru adecvat al datoriei care este auditat”, a declarat un investitor care a ieșit recent din pozițiile de obligațiuni venezuelene.

Persoane familiarizate cu planurile de datorie ale Venezuelei au declarat că au existat discuții tehnice cu fondul privind datele economice ale Venezuelei, iar planul de datorie va semăna cu un șablon FMI.

Venezuela a reluat relațiile comerciale cu fondul în aprilie, după șapte ani de stagnare.

FMI a confirmat că menține un dialog cu autoritățile de la Caracas, însă nu este implicat direct în procesul de restructurare.

„Personalul Fondului menține un dialog regulat cu autoritățile venezuelene, inclusiv în ceea ce privește perspectivele macroeconomice, așa cum facem cu toate țările noastre membre. Fondul este pregătit să asiste autoritățile, după cum este necesar”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

Venezuela ar depăși recordul Greciei

Dacă valoarea datoriei va fi confirmată, Venezuela va depăși restructurarea de aproximativ 200 de miliarde de dolari realizată de Grecia în 2012, în timpul crizei datoriilor din zona euro.

Situația este considerată chiar mai complicată decât cea a Greciei, deoarece obligațiile financiare ale Venezuelei sunt răspândite între numeroși creditori și tipuri diferite de datorii.

Obligațiunile guvernului și ale PDVSA, compania petrolieră de stat, constituie cea mai mare și mai verificată parte a datoriei Venezuelei, de aproximativ 60 de miliarde de dolari, plus aproximativ 40 de miliarde de dolari reprezentând dobânzi post-neexecutare. Aceasta crește cu 5 miliarde de dolari pe an.

China, Rusia și companiile expropriate au de recuperat miliarde

Pe lângă obligațiunile clasice, Venezuela are datorii importante față de companii petroliere și creditori comerciali, estimate la 30-50 de miliarde de dolari.

Alte peste 20 de miliarde de dolari reprezintă despăgubiri acordate unor companii care au câștigat procese după ce activele lor au fost expropriate în perioada regimului Chavez.

De asemenea, estimările arată că Venezuela mai datorează între 10 și 20 de miliarde de dolari Chinei, aproximativ 6 miliarde de dolari Rusiei și încă 4 miliarde de dolari unor bănci internaționale de dezvoltare.

Investitorii urmăresc revenirea industriei petroliere

Pentru creditori, cea mai importantă întrebare este dacă Venezuela poate să își crească rapid producția și exporturile de petrol, principala sursă de venit a țării.

Date publicate recent de banca centrală arată că exporturile de petrol au generat 5,5 miliarde de dolari în primul trimestru al anului. Nivelul este peste cel înregistrat în ultimele luni ale administrației Maduro, însă rămâne mult sub perioada de vârf dinaintea sancțiunilor și a intrării în incapacitate de plată.

Jeff Grills, manager de portofoliu la Aegon Asset Management, crede că procesul va dura mai mult decât speră autoritățile de la Caracas.

„Cronologia face lucrurile mai complicate… s-ar putea face până în 2026? Există o mică șansă. Dar chiar cred că acest lucru va continua până în 2027”, a declarat acesta.

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