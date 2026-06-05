Prima pagină » Știri externe » Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori

Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori

Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un tribunal din Olanda i-a condamnat pe cei trei bărbați responsabili de furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări dacice la câte 47 de luni de închisoare (aproape 4 ani), transmite Agerpres.

„Ținând cont de natura și de gravitatea faptelor, nu poate fi pronunțată decât o pedeapsă severă cu închisoarea”, a declarat instanța olandeză într-un comunicat de presă.

Cei trei bărbați, identificați de anchetatori drept Bernhard Z. (35 de ani), Douglas W. (36 de ani) și Jan B. (21 de ani), au folosit materiale explozive pentru a distruge ușa unei aripi a muzeului și baroase pentru a sparge vitrinele securizate. Poliția olandeză a reușit să îi prindă pe aceștia cu ajutorul unor agenți sub acoperire care s-au întâlnit cu infractorii cu intenția de a cumpăra tezaurul. Furtul a fost, conform investigațiilor inițiale, comandat din România.

După mai bine de un an de investigații, autoritățile olandeze au reușit să recupereze o parte din piesele de patrimoniu: coiful de la Coțofenești, care a fost puțin deteriorat, și două dintre brățările dacice sustrase.

Recomandările autorului:

Emisarul lui Putin anunță că proiectul tunelului subacvatic care leagă Rusia de Alaska continuă. Vineri se va semna un acord pentru a avansa lucrările

Putin spune că Rusia nu se opune integrării europene a Ucrainei. „Dacă UE s-ar transforma într-o alianță militară, atunci ne-am îngrijora”

Ungaria schimbă foaia și susține prelungirea cu un an a sancțiunilor UE împotriva Rusiei

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
17:36
Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
FLASH NEWS Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
17:30
Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
FLASH NEWS Putin spune că politicile economice ale Uniunii Europene sunt „mioape”. „Febra sancțiunilor este o armă care s-a întors împotriva lor”
17:10
Putin spune că politicile economice ale Uniunii Europene sunt „mioape”. „Febra sancțiunilor este o armă care s-a întors împotriva lor”
FLASH NEWS Medvedev o ironizează pe Ursula von der Leyen după ce autoritățile au anunțat că drona explodată în Portul Constanța aparținea Marinei ucrainene
16:04
Medvedev o ironizează pe Ursula von der Leyen după ce autoritățile au anunțat că drona explodată în Portul Constanța aparținea Marinei ucrainene
NEWS ALERT Marina ucraineană a confirmat că drona navală care a explodat în Portul Constanța era a Ucrainei și a explicat cum a ajuns la noi în țară
15:21
Marina ucraineană a confirmat că drona navală care a explodat în Portul Constanța era a Ucrainei și a explicat cum a ajuns la noi în țară
REACȚIE Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în Portul Constanța: „Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța”
14:54
Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în Portul Constanța: „Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța”
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Nu orice dietă bazată pe plante protejează creierul
DIPLOMAȚIE “Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra
17:29
“Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra
UTILE Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt
17:28
Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt
FLASH NEWS Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
17:12
Guvernul prezintă cronologia exploziei din Portul Constanța. „Omologii ucraineni au transmis că au pierdut controlul operării a patru drone”
FLASH NEWS Radu Miruță, detalii de ultimă oră despre motivul pentru care l-a sunat pe omologul ucrainean legat de drona din Constanța
17:08
Radu Miruță, detalii de ultimă oră despre motivul pentru care l-a sunat pe omologul ucrainean legat de drona din Constanța
UTILE Primul iPhone pliabil din istorie. Cum arată, când se lansează și cât ar putea costa
17:01
Primul iPhone pliabil din istorie. Cum arată, când se lansează și cât ar putea costa
UTILE Soluția supremă: telefoanele Android, protejate împotriva apelurilor frauduloase cu ajutorul inteligenței artificiale capabile să identifice vocile
16:43
Soluția supremă: telefoanele Android, protejate împotriva apelurilor frauduloase cu ajutorul inteligenței artificiale capabile să identifice vocile

Cele mai noi

Trimite acest link pe