Incendiu devastator în Filipine: peste 1.000 de locuințe au fost distruse

Un incendiu de proporții a făcut ravagii în capitala Filipinelor, după ce 1.266 de locuințe și clădiri au fost distruse într-o zonă dens populată din nord-vestul orașului Manila. Sute de familii au fost nevoite să își părăsească locuințele și să fugă din calea flăcărilor care s-au extins rapid într-un cartier sărac și aglomerat, potrivit ziarului Manila Bulletin.

Focul a izbucnit sâmbătă după-amiază în districtul Tondo, una dintre cele mai populate zone rezidențiale ale metropolei. Din cauza intensității incendiului și a vitezei cu care acesta s-a propagat, autoritățile au ridicat alerta la nivelul 5, în timp ce echipele de intervenție au încercat să limiteze dezastrul.

La fața locului au intervenit pompieri și reprezentanți ai Crucii Roșii din Filipine, care au încercat să stingă incendiul și să îi protejeze pe locuitori. În mijlocul haosului, mulți oameni au încercat să salveze ce au mai putut din gospodării, folosind găleți cu apă pentru a lupta cu flăcările sau încercând să recupereze bunuri dintre resturile distruse.

Ministerul va oferi sprijin financiar famililor afectate

Imagini din zonă au surprins familii rămase pe străzi, printre dărâmături, în timp ce căutau obiecte care au supraviețuit incendiului.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat un bilanț al victimelor sau al persoanelor rănite.

Administrația din Manila și Ministerul Asistenței Sociale și Dezvoltării au transmis că vor oferi sprijin financiar și ajutor familiilor afectate de incendiu.

Intervenția s-a încheiat abia duminică dimineață, când incendiul a fost stins complet. Cauza izbucnirii focului nu a fost stabilită, iar autoritățile continuă evaluarea pagubelor și ancheta privind circumstanțele producerii incendiului.

