Proteste violente în Serbia: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Belgrad și cer plecarea președintelui Aleksandar Vučić

Zeci de mii de persoane au protestat sâmbătă în centrul Belgradului, cerând alegeri anticipate și încheierea guvernării președintelui sârb Aleksandar Vučić. Manifestația a degenerat în confruntări între protestatari și forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare, informează Reuters.

Noi proteste violente în Serbia

Tensiunile au escaladat în capitala Serbiei după ce mulțimi numeroase s-au adunat în Piața Slavija, unul dintre principalele puncte ale orașului, într-un nou episod al protestelor antiguvernamentale care durează de aproximativ un an și jumătate.

Participanții au cerut organizarea de alegeri anticipate și au acuzat autoritățile de corupție, gestionare defectuoasă și lipsă de responsabilitate.

Confruntări între poliție și protestatari în centrul Belgradului

Forțele de ordine mobilizate în echipament antidisturbare au format cordoane de securitate în jurul instituțiilor-cheie din Belgrad, inclusiv în apropierea primăriei și a clădirii președinției.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, ciocniri sporadice au izbucnit în apropierea sediului prezidențial și în zona unui parc unde susținătorii lui Aleksandar Vučić sunt instalați în tabără încă din martie anul trecut.

Poliția a intervenit folosind gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru dispersarea mulțimii, în timp ce protestatarii au incendiat tomberoane pline cu deșeuri.

Ministrul sârb de Interne, Ivica Dačić, a declarat că 23 de persoane au fost reținute în urma incidentelor.

„Mai mulți polițiști au fost răniți în confruntări”, a spus acesta, fără să ofere informații despre gravitatea rănilor sau numărul exact al agenților afectați.

Protestele au pornit după tragedia de la Novi Sad

Valul de nemulțumire publică a început după prăbușirea unei copertine la gara din Novi Sad, produsă la 1 noiembrie 2024 și soldată cu victime.

Manifestanții, liderii opoziției și organizațiile pentru drepturile omului susțin că tragedia a devenit simbolul unei administrări defectuoase și al corupției sistemice.

În timpul protestului de sâmbătă, mulți participanți au purtat insigne cu simbolul unor mâini roșii și mesajul „Mâinile voastre sunt pătate de sânge”, dar și bannere pe care scria „Studenții câștigă”.

De partea cealaltă, Vučić și aliații săi resping acuzațiile de corupție și afirmă că autoritățile au luat măsuri împotriva celor considerați responsabili pentru tragedia de la gară.

Acest guvern se teme de cei care își apără demnitatea”

Înainte de izbucnirea confruntărilor, rectorul Universității de Arte din Belgrad, Mirjana Nikolic, s-a adresat mulțimii adunate în piață.

„Acest guvern se teme de cei care își apără demnitatea și drepturile”, a declarat aceasta, în aplauzele participanților.

Numărul celor prezenți la manifestație rămâne disputat. Poliția a estimat participarea la aproximativ 34.300 de persoane în piață și pe străzile din jur, în timp ce organizația Archive of Public Gatherings, care monitorizează adunările publice, susține că la protest au participat în jur de 100.000 de oameni.

„Am venit aici să arăt câți suntem, câți cetățeni nemulțumiți există și că a venit timpul să organizăm alegeri pentru ca lucrurile să se schimbe în bine”, a declarat Dragan Djuric, un fermier în vârstă de 55 de ani din Šabac, prezent la protest.

