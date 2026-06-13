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Măsuri extreme în Iran. Cum ar împiedica țara accesul la stocul de uraniu puternic îmbogățit

Măsuri extreme în Iran. Cum ar împiedica țara accesul la stocul de uraniu puternic îmbogățit
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Iran ar împiedica accesul la stocul de uraniu puternic îmbogățit prin intermediul unor măsuri extreme, conform unor informații ale serviciilor secrete americane. Măsurile vizează amplasarea unor dispozitive explozive la intrările în galeriile miniere, precum și prăbușirea unor tuneluri. Pentru SUA, în schimb, securizarea materialului nuclear devenise o prioritate, așa cum președintele Donald Trump precizase anterior, la mijloc fiind vorba despre un acord pentru încetarea conflictului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Pe 12 iunie, Donald Trump susținea că SUA și Iran ar fi ajuns la un acord-cadru care ar putea fi semnat în Europa în următoarele zile, scopul acestuia fiind încheierea războiului cu Iran. Detaliile pot fi consultate aici.

Măsuri extreme în Iran. Cum ar împiedica țara accesul la stocul de uraniu puternic îmbogățit

Cum ar împiedica Iranul accesul la stocul de uraniu puternic îmbogățit. Sursă foto: Shutterstock

Operațiune dificilă și riscantă

Potrivit surselor, accesul la cele circa 500 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit a devenit între timp mult mai dificil și riscant. Situația contrastează cu cea de acum o lună. Atunci, președintele american Donald Trump sugera că armata SUA ar putea prelua controlul asupra materialului. Un oficial american a declarat că Washingtonul și Teheranul se apropie de un acord privind transferul uraniului îmbogățit. Totuși, detaliile rămân disputate, iar publicarea de către o agenție iraniană semioficială a unui presupus proiect al înțelegerii a stârnit reacția dură a lui Donald Trump. Reacția este disponibilă aici.

De altfel, recuperarea materialului nuclear este în prezent o operațiune dificilă și riscantă, care ar necesita echipamente grele și intervenția unor echipe specializate, menționează mai multe surse.

Scott Roecker, fost șef al Biroului pentru Eliminarea Materialelor Nucleare din cadrul Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară a SUA, a declarat, conform CNN: „Dacă aceste informații sunt adevărate, atunci recuperarea uraniului puternic îmbogățit ar deveni cu siguranță mult mai complicată. M-aș teme că Iranul ar putea susține că o parte din uraniul puternic îmbogățit nu mai poate fi recuperată. Nu am avea garanția că Teheranul nu ar putea avea din nou acces la el în viitor”.

Unde s-ar ascunde o bună parte din stocul de uraniu îmbogățit

Altfel, o mare parte din stocul de uraniu îmbogățit ar fi ascuns la Isfahan. Acolo, mai multe tuneluri au fost prăbușite. Potrivit CNN, armata americană a analizat în luna mai posibilitatea unei operațiuni de preluare a materialului nuclear. Însă planul a fost abandonat din cauza riscurilor ridicate. În paralel, Iranul și-a întărit securitatea în jurul locațiilor unde s-ar afla uraniul îmbogățit. Donald Trump a admis anterior complexitatea unei eventuale operațiuni și s-a arătat sceptic că materialul ar putea fi mutat fără a fi detectat de serviciile americane.

Măsuri extreme în Iran. Cum ar împiedica țara accesul la stocul de uraniu puternic îmbogățit

Cât timp ar dura îndepărtarea uraniului. Sursă foto: Shutterstock

Două dintre surse consideră că declarațiile publice ale lui Trump privind preluarea uraniului ar fi putut determina Iranul să își întărească măsurile de protecție.

Chiar dacă un acord va fi semnat, negocierile tehnice vor continua. Transferul uraniului ar necesita echipamente speciale și implicarea experților americani în securitate nucleară. CNN a relatat că Jared Kushner și Steve Witkoff au vizitat recent laboratorul Oak Ridge. Potrivit lui Donald Trump, operațiunea de îndepărtare a uraniului ar dura cel puțin două săptămâni.

Sursă foto: Shutterstock

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