Prima pagină » Știri externe » Protest masiv la Madrid. Spaniolii cer demisia premierului Sánchez pe fondul mai multor scandaluri de corupție

Zeci de mii de spanioli au ieșit pe străzile Madridului pentru a cere demisia premierului Pedro Sanchez, în urma unor noi scandaluri de corupție care îi vizează guvernul și apropiații, scrie Reuters.

În timpul protestului, un grup restrâns de manifestanți mascați a încercat să spargă cordoanele de securitate și să pătrundă spre Palatul Moncloa, reședința oficială a prim-ministrului.

Manifestanții au purtat pancarte cu inscripția „Demisia mafiei socialiste” și alte sloganuri, alături de zeci de steaguri naționale aurii și roșii, în cadrul „Marșului pentru Demnitate”, organizat de asociația Societății Civile Spaniole.

Un tribunal spaniol a anunțat marți că fostul prim-ministru socialist spaniol José Luis Rodríguez Zapatero este anchetat pentru presupusa conducere a unei rețele de trafic de influență și spălare de bani, o altă lovitură dată guvernului de stânga.

Sanchez a luat în considerare pentru scurt timp demisia în aprilie 2024, după ce un judecător a deschis o anchetă asupra soției sale, Begoña Gómez. Premierul spaniol a renunțat rapid la această idee, susținând că acuzațiile au fost motivate politic și conduse de oponenți de extremă dreapta.

