„Închisoarea morților vii”. Cum arată viața criminalilor în una dintre cele mai drastice pușcării din lume

În inima El Salvadorului, o țară mică din America Centrală, se află o fortăreață de beton care a redesenat hărțile criminalității. Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), o mega-închisoare proiectată pentru 40.000 de deținuți, nu este doar un penitenciar de maximă securitate, ci un experiment social extrem în adevăratul sens al cuvântului. Nu degeaba este supranumită „Închisoarea morților vii”.

În CECOT, lumina nu se stinge niciodată, saltelele și vizitele sunt interzise, iar mii de membri ai bandelor criminale își ispășesc pedepsele pe viață sub o supraveghere militară totală. În timp ce susținătorii președintelui Nayib Bukele laudă această inițiativă ca fiind factorul care a readus pacea în El Salvador, organizațiile pentru drepturile omului o descriu ca pe un iad unde demnitatea umană nu mai există.

Factorul care a declanșat epurarea criminalității din El Salvador

Până în anul 2015, mica țară din America Centrală era capitala mondială a crimelor, cu o rată de 106 crime la fiecare 100.000 de locuitori. David Jones, primul jurnalist care a vizitat mega-închisoarea din El Salvador, a împărtășit, cu ajutorul mărturiilor localnicilor, o imagine șocantă a țării din America Centrală. Locuitorii din orașul El Salvador au povestit cum pe străzi vedeau frecvent saci de gunoi aruncați care erau plini cu bucăți de cadavre.

Cu toate acestea, punctul culminant a venit abia în martie 2022, atunci când 87 de persoane au fost măcelărite de bandele criminale într-un singur weekend. La acel moment, președintele Nayib Bukele, aflat în al treilea an de mandat, a lansat cu ajutorul armatei o epurare masivă.

Printr-un decret care a impus „starea de excepție”, care este și în ziua de astăzi în vigoare, Bukele a trimis mai multe echipe militare pentru a lua cu asalt bastioanele bandelor. Pentru aceștia, simplul fapt de a purta un tatuaj cu tematică legată de o bandă criminală era suficient pentru a obține o pedeapsă de cel puțin 20 de ani de închisoare.

Închisoarea CECOT este populată în special cu membri ai două dintre cele mai sălbatice bande pe care lumea le-a văzut: MS-13 și Barrio 18, care au violat, torturat, ucis și mutilat, au tăiat cadavre în bucăți și le-au împrăștiat pe străzi pentru a semăna teroarea în cartierele pe care le controlau.

De atunci, de la țara cu cea mai mare rată a crimelor din întreaga lume, El Salvador are acum una dintre cele mai scăzute rate, cu un raport mai mic de unu la 100.000 în acest an. Soluția a fost una radicală: construirea uneia dintre cele mai mari închisori din lume, cu o capacitate de 40.000 de deținuți, specială pentru bandele care distrugeau structura societății din El Salvador.

Subjugarea și eradicarea bandelor criminale, principalele scopuri ale președintelui Bukele

Pe scurt, singurul scop al acestei închisori este subjugarea criminalilor. Deținuții sunt obligați să stea ghemuiți pe paturi metalice fără saltele în cea mai mare parte a zilei. Chiar dacă sunt cu zecile într-o celulă, aceștia nu au voie să vorbească decât în șoaptă. Dieta lor zilnică, pentru tot restul vieții, întrucât aceștia nu vor mai vedea niciodată lumina zilei, constă în trei mese pe zi care conțin fasole, paste și un ou fiert. Până și apa este raționalizată.

Ocazional li se permite să iasă din celule doar încătușați la mâini și picioare și cu capetele plecate, însă doar dintr-un număr mic de motive.

Închiși între patru pereți, într-o vale vulcanică aflată la două ore de San Salvador, fără semnal la telefon, acești oameni au încetat practic să mai existe. De asemenea, hotărât să zdrobească cultul care îi înconjura cândva pe cei mai temuți gangsteri din El Salvador, președintele Nayib Bukele a interzis și pietrele funerare care le glorifică memoria.

El Salvador, țara din prima linie a războiului lui Trump cu drogurile

Povestea începe încă din anii 1980, când aproximativ un milion de salvadorieni au fugit în Statele Unite pentru a scăpa de sărăcia covârșitoare din țară și de un război civil sângeros de 13 ani. Mulți dintre aceștia s-au stabilit în ghetourile din Los Angeles, care erau deja infestate de bande. Aici, aceștia și-au format propriile grupări: MS-13 și Barrio 18. Începând cu anii 1990, aceștia s-au întors acasă în El Salvador, unde au și prins rădăcini.

În prezent, administrația Trump își propune să exileze cei mai violenți criminali americani și migranți în închisoarea din El Salvador, în conformitate cu termenii unui acord fără precedent încheiat cu președintele El Salvadorului săptămâna aceasta. În schimbul unei finanțări generoase, președintele Bukele s-a oferit să primească și să încarcereze criminalii americani deportați.

Bukele a promis chiar că va accepta membri ai celui mai redutabil sindicat criminal din America Latină, Tren de Aragua, cu sediul în Venezuela, care obține zeci de milioane de dolari din traficul de persoane, contrabanda cu droguri și extorcare.

