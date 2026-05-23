Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților

Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare provocate e studenți în Capitală. Compania feroviară de stat din Serbia, Srbijavoz, a suspendat în zorii zilei de sâmbătă toate transporturile pe reţeaua feroviară a ţării. Decizia, fără nici o explicație, vine cu câteva ore înaintea unei mari manifestaţii antiguvernamentale programate pentru după-amiaza şi în cursul serii la Belgrad, relatează EFE, transmite Agerpres.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, Srbijavoz nu oferă explicaţii clare cu privire la cauza întreruperii circulaţiei, limitându-se la a informa utilizatorii că, la data de 23 mai 2026, începând cu ora 04:15, compania „a suspendat până la noi ordine circulaţia tuturor trenurilor pe reţeaua feroviară a Republicii Serbia”.

Pasagerii, dați jos din trenuri

Postul de televiziune independent N1 Serbia afirmă că pasagerii care se aflau în trenuri la ora respectivă au fost obligaţi să coboare la jumătatea drumului, în timp ce pentru călătorii liniilor internaţionale s-a organizat transportul cu autobuzul către destinaţiile lor din străinătate.

Sub sloganul „Studenţii triumfă”, organizaţiile universitare au convocat cetăţenii din întreaga ţară să vină sâmbătă în piaţa centrală Slavija din Belgrad pentru a participa la un protest împotriva guvernului, preia G4.Media.

Doi ani de revolte

Din noiembrie 2024, când 16 persoane şi-au pierdut viaţa la Novi Sad din cauza prăbuşirii copertinei la gara feroviară, organizaţiile studenţeşti sârbe au organizat manifestaţii paşnice pentru a denunţa corupţia endemică a guvernului preşedintelui naţionalist, Aleksandar Vucic, şi pentru a cere demisia acestuia, precum şi convocarea de noi alegeri.

În 2025, aceste acţiuni s-au extins în toată ţara şi au ajuns să adune aproximativ 300.000 de persoane într-o singură zi. Afost cel mai mare val de proteste civice cunoscut în ţara balcanică. Studenţii continuă să denunţe faptul că nu s-a realizat o anchetă transparentă asupra accidentului de la Novi Sad. Și că, până în prezent, nimeni nu a fost tras la răspundere şi nu s-au stabilit responsabilităţi concrete.

