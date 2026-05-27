Prima pagină » Actualitate » După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google

Răzvan Botea
Gândul a sesizat Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) în legătură cu abuzuriile gigantului Google în România. Traficul de pe site-ul Gândul a fost prăbușit de către gigantul tech în România. Cifrele interne despre sursele de trafic pe care le publicăm și pe care le-am transmis și autorităților arată fără echivoc: interesul cititorilor pentru ziarul nostru s-a triplat din martie încoace (creștere de 180% pe traficul direct pe site), dar traficul din Google este aproape la jumătate.

Cu alte cuvinte, ziarul, din voința cititorilor, a fost din ce în ce mai citit. Dar la „taraba” Google a fost ascuns publicului cu consecințe grave pentru Gândul, atât din punctul de vedere al reputației, cât și al veniturilor.

Publicăm cifrele care demonstrează toate aceste aspecte. Citiți aici și documentarea Gândul despre faptul că Google face politică în România.

Interestul cititorilor pentru Gândul s-a triplat

Traficul organic de pe site-ul Gândul s-a triplat, în timp ce traficul care vine din „tarabele algoritmice” Google și Facebook s-a înjumătățit.

Toate site-urile de știri generaliste din România sunt dependente de platformele tech. Singura sursă independentă de cititori și venituri este propriul site, atunci când cititorii cauta independent site-ul respectiv.

În cazul Gândul, persecuția platformelor tech a început la finalul lui februarie 2026, cu închiderea abuzivă a paginii de Facebook, pentru care Gândul a sesizat autoritățile din România și, în urma scandalului generat, pagina a fost redeschisă. Traficul de pe Google a început să scadă de la începutul lunii februarie și s-a amplificat substanțial începând cu criza politică generată de ieșirea de la guvernare a PSD.

Așadar, luăm ca referință două perioade: media de cititori unici în perioada septembrie 2025- februarie 2026 (înainte de cenzura Facebook și Google) și martie 2026-mai 2026 (după cenzură) și comparăm cifrele de trafic, pe surse:

  • Google Discover A SCAZUT cu 38%
  • Google search A SCAZUT cu 31%
  • Facebook A SCAZUT cu 41% (pagina a fost închisă 2 luni și jumătate)
  • Traficul Direct (+ alte surse marginale) A CRESCUT cu 180%.

Traficul Gândul a fost prăbușit de Google și Facebook peste noapte

Peste noapte, traficul Gândul, publicație aflată până anul trecut în primele 10 site-uri de știri din România, adesea pe locurile fruntașe, a fost prăbușit. De la peste jumătate de milion de vizitatori unici zilnic, Gândul abia mai reușește să sară de 100.000 de unici.

Site-ul a fost prăbușit de către Google odată ce a început criza politică. Pe 20 aprilie 2026, PSD anunță retragerea sprijinului politic pentru premierul Bolojan și începe criza. 21 aprilie este ultima zi în care Gândul a înregistrat un trafic de aproape 400.000 de vizitatori unici, o obișnuință pentru site-ul nostru.

Studiu de caz Diana Buzoianu – traficul s-a prăbușit după ce Buzoianu a acuzat „Fake News”. Gândul a demontat minciuna ministrei, dar traficul a rămas jos

Pe data de 2 mai 2026, Gândul a publicat un articol de presă care viza angajări la Apele Române. 

În jurul orei 12:00, Diana Buzoianu acuză direct Gândul de Fake News pe Facebook. Imediat, traficul de pe site-ul Gândul a fost prăbușit, în urma minciunii Dianei Buzoianu și a raportărilor false de Fake News.

Google a dat dreptate instant unui partid și nu unui organ de presă și nu a luat în considerare documentele care probau cele scrise de Gândul, ca atare traficul a rămas în continuare prăbușit.

Nici nu mai contează că ministra USR mințea, așa cum am demonstrat încă o dată, cu documente, traficul a rămas tot jos. 

În urma articolelor și investigațiilor incomode Gândul, publicația a fost împinsă din fruntea clasamentului până în zona locurilor 20-30, la mâna marilor platforme.

