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Navele militare ale UE, care operează în Marea Mediterană, pot reține petrolierele suspecte că transportă țiței rusesc. Anunțul șefei diplomației europene

Melania Agiu
Sursă foto: Mediafax
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Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis, luni, că statele UE și-au autorizat navele militare care operează în Marea Mediterană, în cadrul Operațiunii IRINI, să rețină petrolierele străine suspectate că transportă petrol rusesc.

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Declarațiile au fost făcute la sosirea oficialului european la o reuniune informală a miniștrilor apărării din UE. Întrebată ce se află pe agenda de întâlnirii de astăzi, Kaja Kallas a transmis:

„În ceea ce privește libertatea de navigație sau securitatea maritimă, vom discuta și despre „Flota fantomă” (a Rusiei n.r.). Operațiunea noastră IRINI a modificat regulile de angajare și a început acum să efectueze și inspecții la bordul navelor. Ideea este să adaptăm bunele practici, modul în care diferite țări gestionează aceste nave, deoarece ele reprezintă într-adevăr un pericol“, a declarat Kallas, subliniind că obiectivul principal al acestei măsuri este de a „împiedica Rusia să-și finanțeze” operațiunea militară din Ucraina.

Operațiunea IRINI a fost lansată de UE în Marea Mediterană în 2020 pentru a inspecta navele comerciale și a preveni transporturile ilegale de arme către Libia, scrie TASS.

Așa-numita „flotă fantomă” este formată din sute de petroliere vechi utilizate de Rusia pentru transportul petrolului, cu scopul de a ocoli sancțiunile internaționale impuse după declanșarea războiului din Ucraina.

Până acum țări precum Franța și Blegia au interceptat nave suspectate că ar fi aparținut flotei fantomă a Rusiei. La finalul lunii martie și Marea Britanie anunța că a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale.

Sursă galerie foto: Mediafax

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