Belgia a capturat un petrolier care ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei cu ajutorul Franței. Macron se felicită pentru „o lovitură dură“

Forțele speciale belgiene au interceptat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Marea Nordului o navă despre care se crede că ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei. O operațiune la care a contribuit Marina Franceză, potrivit lui Emmanuel Macron.

„În prezent, nava este escortată către portul Zeebruges, unde va fi confiscată”, a precizat ministrul belgian al Apărării, relatează BFMTV.

Într-un mesaj publicat pe X în cursul nopții, ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a anunțat că „nava este în prezent escortată către portul Zeebrugge, unde va fi confiscată”.

El a precizat că operațiunea, denumită „Blue Intruder”, a fost desfășurată cu sprijinul armatei franceze, așa cum a confirmat Emmanuel Macron într-un mesaj publicat duminică dimineață pe X și însoțit de imagini ale operațiunii.

Emmanuel Macron se felicită pentru „o lovitură dură pentru flota fantomă”

După ce a prezentat operațiunea de interceptare a petrolierului ca pe o „lovitură dură pentru flota fantomă”, președintele Franței a indicat că elicopterele marinei naționale au contribuit la capturarea navei aflată „sub sancțiuni internaționale”.

„Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare pentru războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina prin aplicarea de sancțiuni ”, a subliniat președintele francez.

Așa numita „flotă fantomă”, compusă din petroliere învechite și cu proprietari necunoscuți, este o stratagemă a Moscovei pentru a continua să exporte țițeiul său, ocolind în același timp sancțiunile impuse Rusiei de la invadarea Ucrainei, acum patru ani, scrie BFMTV. Pentru a slăbi capacitatea Moscovei de a finanța războiul, Uniunea Europeană a pus sute de astfel de nave pe lista sa neagră.

Marina franceză a interceptat, în ianuarie, în Marea Mediterană, petrolierul Grinch, un vas provenind din Rusia, deoarece acesta arbora un pavilion fals comorian. Imobilizat la Fos-sur-Mer, nava a părăsit apele franceze pe 17 februarie, după ce a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”, potrivit lui Jean-Noël Barrot, ministrul francez al Afacerilor Externe.

