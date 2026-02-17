Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”

Franța a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Kremlinului după ce acesta încălcase sancțiunile petroliere impuse Rusiei. Proprietarul petrolierului „Grinch” a trebuit să plătească o amendă de câteva milioane de euro, scrie BBC.

Petrolierul a fost confiscat de forțele franceze în Marea Mediterană în ianuarie și apoi deviat către orașul portuar Marsilia, după ce inițial plecase din Murmansk, în nordul Rusiei.

„Nava petrolier «Grinch» părăsește apele franceze după ce a plătit câteva milioane de euro și a îndurat o imobilizare costisitoare de trei săptămâni în Fos-sur-Mer”, a declarat ministrul de externe Jean-Noël Barrot pe X.

Proprietarul navei a fost condamnat de tribunalul din Marsilia printr-o procedură de recunoaștere a vinovăției, iar amenda a fost aplicată oficial pentru incapacitatea de a justifica pavilionul (nava naviga sub pavilionul Comorelor, dar era suspectată de utilizarea unui pavilion fals) și pentru legăturile cu eludarea sancțiunilor UE impuse exporturilor de petrol rusesc.

Aceasta a fost una dintre primele acțiuni de amploare ale Marinei Franceze împotriva „flotei fantomă”. Așa-numita flotă din umbră a Moscovei este o rețea clandestină de petroliere folosite pentru a eluda sancțiunile occidentale asupra exporturilor de petrol rusesc, prin utilizarea de petroliere vechi, cu proprietari sau asigurări neclare.

Președintele Emmanuel Macron a sugerat anterior că eliberarea a fost necesară din cauza limitărilor legislației actuale, dar și-a exprimat intenția de a modifica cadrul legislativ pentru a permite confiscarea permanentă a acestor nave în viitor.

