Franța confiscă încă un petrolier care ar face parte din flota fantomă a Rusiei. Macron: „Războiul din Iran nu ne va distrage de la Ucraina“

Un petrolier-cargo, numit „Deyna”, care arbora steagul Mozambicului și provenea din Murmansk, Rusia, a fost interceptat, vineri, de marina franceză în vestul Mării Mediterane, fiind suspectat că face parte din flota fantomă rusă, a anunțat prefectura maritimă într-un comunicat, relatează Le Figaro.

Potrivit sursei citate, o operațiune de control menită să verifice conformitatea pavilionului a confirmat suspiciunile militarilor, care au sesizat procurorul Republicii din Marsilia.

„Nu vom permite acest lucru”

Emmanuel Macron a salutat reținerea acestui nou petrolier din „flota fantomă” rusă, menită să eludeze sancțiunile internaționale în conflictul din Ucraina, subliniind că „războiul din Iran nu va distrage atenția Franței” de la cel care face ravagii în Europa.

„Războiul din Iran nu va distrage atenția Franței de la sprijinul acordat Ucrainei, unde războiul de agresiune al Rusiei continuă”, a scris el pe X. „Aceste nave care eludează sancțiunile internaționale și încalcă dreptul maritim sunt profitori de război. Ele caută să obțină profituri și finanțează efortul de război al Rusiei. Nu vom permite acest lucru”, a adăugat președintele Franței.

Reamintim că, la începutul acestei luni, forțele speciale belgiene au interceptat, în Marea Nordului o navă care ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei. O operațiune la care a contribuit Marina Franceză, potrivit lui Emmanuel Macron.

De asemenea, Marina franceză a interceptat, în ianuarie, în Marea Mediterană, petrolierul Grinch, un vas provenind din Rusia, deoarece acesta arbora un pavilion fals comorian. Imobilizat la Fos-sur-Mer, nava a părăsit apele franceze pe 17 februarie, după ce a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”, potrivit lui Jean-Noël Barrot, ministrul francez al Afacerilor Externe.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Belgia a capturat un petrolier care ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei cu ajutorul Franței. Macron se felicită pentru „o lovitură dură“

Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”

Recomandarea video

Citește și

